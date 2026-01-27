Staré domy, původní duch, moderní bydlení. Jak úspěšně rekonstruovat historické budovy v Praze

Praha má mnoho brownfieldů, tedy ploch uvnitř města, které kdysi patřily průmyslové výrobě, dnes ale představují překážku. Takové plochy se nyní otevírají výstavbě, zdejší pozemky už jsou ale mnohdy rozebrané. Pozornost se tak čím dál víc obrací i na historické domy.
Mají mnoho výhod: jsou napojené na existující infrastrukturu, stojí většinou v oblíbených čtvrtích. Jen s dnešními standardy jsou na štíru. Developeři i menší investoři proto čím dál častěji rekonstruují a přetváří zašlé na nové, ovšem s noblesou, s jakou historické domy vznikaly. Tady jsou příklady některých z nich.
Začalo to trochu netradičně. Obyčejně lidé oslovují architekta, aby jim pomohl s rekonstrukcí konkrétního domu, tady tomu ale bylo naopak. Investor oslovil ateliér s tím, aby mu pomohli vybrat samotný dům. Proces to byl vcelku složitý, zabral dva roky.
„Klient se ozval s nějakým záměrem a podle toho, jak se nám to zdálo příznivé, jsme mu to buď rovnou vymluvili, nebo jsme se domluvili na prověřovací studii, načež jsme společně vyhodnotili rizika ve vztahu k lokalitě, investici i povolovacímu procesu,“ líčí architektka Markéta Zdebská ze studia BY architects.
Bytový dům na Břevnově
Nakonec se ale podařilo: objevil se bytový dům na Břevnově, který byl tak akorát velký. A velké plus hrála i lokalita. Nejen proto, že jsou odsud krásné výhledy, ale také proto, že zde existoval příslib jednoduššího, a tedy i rychlejšího povolování.
Historický dům totiž o fous uniká památkové zóně, která se nachází hned na druhé straně ulice. Kdyby to tak nebylo, pak by se rekonstrukce rozhodně nepodařila tak, jak se to stalo. Památkáři by to jednoduše nedovolili. Dům přitom už dávno není v původním stavu, v minulosti prošel nezdařilou rekonstrukcí, kdy z původních prvků nezbylo nic, jen štuky na fasádě a hlavní schodiště. Okna byla plastová, dlažba ve společných prostorech byla z běžné současné produkce a jednotlivé byty fungovaly jako kanceláře k pronájmu.
Samotné povolování aktuální rekonstrukce tak nezabralo příliš dlouho. Projekt se za dva roky povolil i postavil. Na Prahu poměrně netradiční termín.
Architekti domu vrátili historizující dlažbu a u vstupu vznikla světelná luneta, která navazuje na klenbu. Nový je i keramický reliéfní obklad s vestavěnými poštovními schránkami na stěnách. Tradiční prvky jsou také v bytech, na zemi jsou položené parkety, jsou tu i nové kazetové dveře. Suterén je nově izolovaný, nové jsou všechny instalace i rozvody. Zachovaná zůstala fasáda směrem do ulice.
Kompletně se ovšem změnily vnitřní dispozice, z kanceláří se znovu staly byty, architekti jim ale dali nové rozložení, stejně jako prostorům uvnitř domu. Kromě toho vznikly také čtyři nové byty v podkroví a suterénu. Byty se snažili architekti udělat co nejvíc univerzální, aby vyhovovaly příchozím, zatím neznámým majitelům. „Přesto jsme usilovali o chytré a efektivní uspořádání. Soustředili jsme se mimo jiné na průhledy napříč byty, které umožňují kontakt obyvatel, ale také podporují putování světla v průběhu dne,“ popisuje Zdebská.
NIMBY efekt
Ambice byla ale na Břevnově větší než jen rekonstruovat, a tak se i přestavovalo. Dům má nově na fasádě směrem do dvora výtah a kromě něj tu přibyly také nové terasy, které architekti skládali až na dvoře domu. Nacházejí se vždy nad sebou a každý byt má vlastní. U větších bytů mají terasy rozlohu devět metrů čtverečních a tvar velkého čtverce, menší byty mají balkony tři a půl metru dlouhé a metr hluboké.
„Terasy byly přirozenou součástí zadání i naší ambice. Byla jen otázka, zda budou do ulice, nebo do dvora, jak budou velké a k jaké místnosti v interiéru budou přiléhat. Všechny možnosti měly svá pro a proti. Výsledné řešení má nakonec snad jedinou nevýhodu, totiž že jsou orientovány na sever. V horkých letních dnech to ale může být i výhoda,“ líčí architektka.
A historický dům získal ještě jednu věc, dnes u nových projektů běžnou: spodní byty mají vlastní předzahrádky, jež vznikly rozdělením dvorku.
Projekt s názvem BD6 se tak povedl, rozhodně ale k podobným rekonstrukcím podle architektky v Česku nedochází tak často jako v zahraničí, kde jsou podobné proměny běžné. Souvisí to s takzvaným NIMBY efektem: zkratka vychází z anglického not in my back yard, tedy ne na mém dvorku, a poukazuje na to, že se lidé brání výstavbě, která se má uskutečnit v jejich blízkosti. „Když ale vyjedete do zahraničí, do Vídně nebo Berlína, zjistíte, že jsou takové ocelové přístavby zcela běžným prvkem,“ říká Zdebská.
Tudy do budoucnosti
Rekonstrukce existujících budov je podle Zdebské budoucnost. Nejen proto, že tvoří těžiště práce celého studia. „Baví mě s takovými domy pracovat, zkoumat je a hledat, jak jim vdechnout nový život, rekonstrukce ale považuji za důležité i z hlediska transformace historických kvalit a přenosu informací z generace na generaci. Je to ale také jedna ze složek odpovědného chování naší společnosti,“ míní architektka.
To, co se stalo po přestavbě bytového domu na Břevnově, jí dává za pravdu. Projekt na Břevnově byl nominován na Českou cenu za architekturu, fotografie nových balkonů obletěly veřejný prostor a všechny byty do jednoho se prodaly.
Činžovní domy na Žižkově
Do centra to odsud trvá ani ne deset minut, na hlavní nádraží ještě méně. Přesto patřila dlouhá léta tato část Žižkova k těm zanedbanějším. Chyběl tu život. Pak tu ale vznikl nový developerský projekt Churchill, za kterým stojí investiční společnost Penta, a to nakonec rozhýbalo i zbytek lokality. Příkladem je rekonstrukce tří činžovních domů na druhé straně Seifertovy ulice. Stojí za nimi developer PSN, který má za sebou několik rekonstrukcí historických domů v hlavním městě.
K projektu v Praze 3 si přizval architekty vskutku domácí. Za proměnou totiž stojí žižkovské studio Edit! architects. „Idea byla na začátku jasná – vdechnout život třem domům a současně je citlivě začlenit do rytmu historické zástavby Žižkova,“ líčí architekt Juraj Calaj s tím, že cílem studia bylo zachovat přirozený patchwork žižkovských domů.
Bylo to o něco složitější než na Břevnově. Do projektu se architekti pustili v roce 2015, dokončil se o devět let později. Calaj přitom říká, že samotná stavba byla rychlá. Průtahy tak souvisely hlavně s památkovou péčí. „Největší komplikace byly jednoznačně spojené s památkovou ochranou. Například původně plánované zelené střechy nebyly památkáři schváleny, protože by podle nich narušily charakter žižkovské střešní krajiny,“ vypráví architekt.
Ta ale naopak podpořila záměr udělat jednopodlažní nástavby, které domy dorovnaly s okolní zástavbou, čímž vznikl stupňovitý ráz budov, který je pro lokalitu typický.
„Díky nástavbám vznikla vyrovnanější uliční fronta a čitelnější střešní panoráma. Projekt respektuje původní rytmus zástavby a i přes částečné provozní propojení nepůsobí homogenně, ale naopak vrací Žižkovu charakteristickou různorodost. Rozdíl by nicméně mohl být větší, kdybychom mohli nástavby koncipovat jako vrstvu současné architektury namísto historizující repliky. To nám ale nebylo umožněno. Současné tvarosloví se tak v omezené míře objevuje pouze v rámci řešení vnitrobloků,“ líčí Calaj.
Část jednoho z domů směrem do dvora architekti rozšířili a místo sedlové střechy tu vznikla plocha s terasou. Na dalších dvou domech přibyly na vnitřních fasádách výtahové šachty a balkony. Na třetím pak byly obnoveny pavlače. Ty architekti uvedli do původního stavu, kdy byly zakryty lehkou dřevěnou fasádou.
Do ulice střídmě
Z vnitrobloku zmizely nevyhovující vestavby, místo nich tu vznikly vestavěné garáže, které propojují všechny tři domy v přízemí. Díky tomu, že v parteru budovy jsou nebytové prostory, není problém v tom, že by garáže stínily. Gastroprovozy, které v každé obchodní jednotce otevřely, mají totiž směrem do dvora vlastní zázemí.
Samotná rekonstrukce byla komplexní a dotkla se fasád, stropních a obvodových konstrukcí, střech, technického zázemí i společných prostor, kde se odstranily nánosy nepůvodních vrstev a obnovila se originální výmalba. Radikální změnou naopak prošly jednotlivé byty. Bylo potřeba, aby odpovídaly dnešním standardům, měnily se tak dispozice, přibyly balkony, přístup na pavlače a v několika případech také vstup na předzahrádky.
Ty architekti umístili na střechu zmíněných garáží. Architektům se pak nad garáže podařilo umístit ještě jeden samostatný byt, který má podobu dvoupatrového loftu. I tak zbylo ve vnitrobloku místo pro společný prostor, který mohou využívat všichni obyvatelé domu. Záměrem toho všeho bylo zvýšení kvality bydlení při zachování autenticity. Celkem vzniklo ve třech činžovních domech 75 bytů na ploše 3600 metrů čtverečních.
Směrem do ulice byla každopádně rekonstrukce střídmá. „Projekt se do ulice tváří tak nenápadně, že si ho nikdo pořádně nevšiml,“ směje se Calaj. I on se přidává k tomu, že rekonstrukce historických domů dávají velký smysl, protože zachovávají autenticitu a kulturní hodnotu města, zároveň ale umožňují zvýšit standard bydlení. „Praha má velké množství domů z přelomu devatenáctého a dvacátého století, proto lze očekávat, že podobné projekty budou přibývat. Je ale velká škoda, že současný systém památkové péče místo podpory kvalitní nové architektury často vede jen k replikám a brání přirozenému vrstvení města,“ míní architekt.
Měšťanský dům na Malé Straně
Jestliže předchozí projekt byl kvůli svému umístění v památkové rezervaci složitý, s tímto to bylo ještě složitější. Sám dům je totiž nemovitou kulturní památkou. Nachází se na Malé Straně, konkrétně na Valdštejnském náměstí, jde tedy o jednu z nejstarších částí Prahy. Kolem dokola jsou jen honosné paláce.
„Památková ochrana byla samozřejmě klíčovým tématem. Spolupráce s památkáři probíhala po celou dobu, některé konstrukce byly z jejich pohledu nedotknutelné a některé přístupy nepřijatelné. To pro nás znamenalo, že musíme hledat cesty, jak jejich požadavky skloubit se současnými nároky na statiku, akustiku či požární řešení,“ popisuje architekt Jan Roučka projekt Sedmý dům.
Je to přitom paradox. Z minulosti, kdy byl dům rekonstruován, ale památková ochrana na něj nedbala, tu zbyl jeden výtah, který je přistavěný do dvora domu jako samostatná a podle architekta poměrně nevzhledná věž přilepená k pavlači.
„Výtah by samozřejmě v dnešní době bylo obtížné integrovat. Je ale škoda, že se nepodařilo využít potenciál investora k nápravě tohoto nešťastného zásahu,“ říká architekt. Výtah tak dnes mohl vypadat úplně jinak, subtilněji, nic takového ale nebylo dovoleno.
Pavlačový měšťanský dům z druhé poloviny šestnáctého století sloužil vždycky k bydlení. Roučka říká, že jeho jednotlivé vrstvy nesou stopy různých epoch. Byty tu byly i v novější době, objekt byl ale dlouhou dobu zanedbaný a čekal na citlivou rekonstrukci. „Už při prvním setkání zaznělo, že dům je takovou popelkou, a právě tento obraz nás provázel po celou dobu. Cílem bylo vrátit mu důstojnost a vdechnout nový život,“ vypráví architekt.
Investorem se nakonec stala společnost WP 7, která chtěla dům pro bydlení zachovat. Zásadní přitom bylo, aby tu mohly vzniknout současné byty, které obstojí v nejpřísnějších měřítkách.
Během rekonstrukce objevili architekti autentické historické konstrukce jako například staré trámy s tesařskými značkami, staré klenby či vrstvy omítek. Něco bylo bohužel zničené: třeba trámy zničily hydroizolace pro nové koupelny během dřívějších neodborných zásahů.
Exteriér se obnovil v původní podobě, hlavní změny probíhaly uvnitř. Úplně původně byla pro každé patro jen jedna toaleta na pavlači, později se dodělaly zmíněné koupelny, nyní se v domě navrhly zcela nové dispozice jednotlivých bytů. Celkem tu vzniklo osmnáct bytů v různorodém rozložení. Jsou tu menší jednotky i takové, které zabírají celé patro.
Kouzlo Malé Strany
„Chtěli jsme ale, aby se kouzlo Malé Strany nezastavilo za vstupními vraty, ale pokračovalo i v interiérech,“ líčí Roučka. Pracovalo se tak hojně s přírodními materiály, jako jsou masivní dub, pískovec, žula nebo cihlová dlažba. Používala se ale například i patinovaná mosaz či ručně tvořené štuky, které odkazují na Malou Stranu. Zůstaly historické pavlače, odkud se vchází do jednotlivých bytů. To vše doplnily současné prvky, například „ledové sklo“ výtvarníka Pavla Baxy, díky čemuž jsou byty prosvětlenější.
|
Součástí projektu je i historický dvůr, kde ve spolupráci s ateliérem Partero vznikl klidný prostor s vegetací a vodním prvkem. Místo mohou využívat obyvatelé domu, zároveň dvůr podle Roučky propojuje vnitřní atmosféru.
Podobné projekty by přitom měly podle architekta ve městech přibývat. „Rekonstrukce nevyužívaných historických domů považujeme za klíčové, zvlášť v centrech měst. Nejde jen o opravy a uchování paměti místa. Pro fungování města je zásadní, aby jeho obyvatelé nacházeli občanskou vybavenost, prostory k práci i k rekreaci. Spolu s proměnami stávající zástavby je to cesta k udržitelné budoucnosti měst,“ míní Roučka.