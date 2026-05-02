Staročeské verše ukazují, že člověk ve středověku myslel na lásku i smrt stejně jako dnes

Vedle řady jiných žánrově rozmanitých knih vydal i soubor studií s názvem Gotický ambit poezie (2024), v němž z hlediska kompoziční poetiky provedl analýzy sedmnácti básnických skladeb ze 14. století. A tak se do tohoto dávného věku a jeho jazyka ponořme.
Je nasnadě, že význam mnohých slov už neznáme. Patří k nim třeba nadávka „partéka“ ze skladby Podkoní a žák, „svódnice“ ze skladby Desatero kázanie božie nebo „denička“ ze skladby Šla dva tovařišě. A jaké jsou významy těchto slov? Partéka je suchý krajíc chleba, svódnice je kuplířka a denička značí jitřenku. Rovněž slovesné tvary typu jedieše, vece či stojiechu potřebují vysvětlení: jsou to aoristy, tedy jednoduché minulé časy.
Jinak ovšem mnohé pochopíme a ledacos nás zaujme. Například ve Sváru vody s vínem čteme, že víno „smutku pryč velí“ a „smutná srdce obveselí“, kdežto voda je matkou „všie země, živého všeho stvořenie“. Ze skladby o Vilému Zajíci z Valdeka, který je zmíněn též v Dalimilově kronice, se dozvíme, že to byl „přietel českého jazyka“. Jeho konec byl tragický, stejně jako konec hrdiny Písně o Štemberkovi, jehož „zbavili života“ měšťané z Mělníku. Ve skladbách tedy nechybí ani smrt, která k člověku „veždy pospiechá“.
Autor básně Sedláci zase soudil, že „sedlák jest divné stvořenie“, jemuž „v světě rovně nenie“. Sedláci jsou podle něj „šerední hnojníci“, kteří „jako svině jedie“ a při tanci „svinské skoky činí“. Zcela jiného rázu je Píseň o barvách: modrá „jest hodna krále“, bílou „mnozí viní, že z radosti smutek činí“, zelená „jest lehké ceny“ a „černá barva smutek plodí“.
V dalších skladbách dominuje milostná tematika, byť často tragického ražení. Mladý muž v Závišově písni se trápí touhou po milované ženě, a pokud u ní neuspěje, „žalostivě zahyne“. Podobné trápení se objevuje ve skladbě Dřěvo sě listem odievá, podle níž František Hrubín napsal stejnojmennou báseň zařazenou do sbírky Až do konce lásky: zamilovaný mládenec „zvolil sobě milú“, která mu však řeže „srdce pilú“.
Hrdinové skladeb Tvorče milý a Noci milá si se svými milostnými útrapami nevědí rady, takže se obracejí k Bohu. První z nich po něm chce svou „žalost zrušiti“, zatímco druhý, jemuž „po milé jest túha“, žádá, aby v „túžebné žalosti“ nemusel setrvávat dlouho. V souboru lze číst také svítáníčka neboli alby. Jsou to skladby, v nichž se milenci za úsvitu loučí: „Již denička zchodí, musím pryč od tebe.“ Není divu, že i taková loučení provází „veliká žalost“…
V uvedených dílech spatřujeme otisk doby jejich vzniku, přes jazykovou odlehlost obdivujeme jejich formální vyspělost a působivost, ale i nadčasovost: polarita lásky a smrti je věčná.
Autor je literární historik.