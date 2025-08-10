Blížíme se státnímu bankrotu, anebo chytře investujeme? Někdy dává zadlužování smysl

Jistou základní makroekonomickou orientaci potřebuje asi každý volič: věřit spíš politikům slibujícím rychlé splácení dluhů, nebo těm, kteří v zadlužení Česka nevidí problém, případně se dokonce chystají ho zvýšit? Tento text se bude věnovat otázkám kolem zadlužení (českého) státu trochu víc zblízka. Jak uvidíme, odpovědi na otázky uvedeného typu nejsou úplně triviální a nemusejí být úplně v souladu s běžnou intuicí.
Učebnicovým příkladem dlužnicky nespolehlivé země, zdánlivě si v bankrotech snad až libující, je Argentina. Mezi lety 2000 až 2020 ohlásila bankrot asi čtyřikrát.
Na začátek si vyjasněme, co budeme ve spojení s pojmy dluh/zadlužení rozumět slovem „vládní“. Zadlužena může být vláda centrální (ta, co má ministerstva), ale také vlády místní, tedy na úrovni krajů a obcí. Obě tyto úrovně veřejné správy jsou v Česku finančně úzce propojeny.
Investoři do státních nebo obecních dluhopisů proto obvykle hodnotí zadlužení celého „vládního“ sektoru, a to v podobě součtu dluhů za všechny uvedené typy vlád, které v rámci Česka fungují. Níže proto budeme pro zjednodušení mluvit obvykle o jedné (celkové) vládě a o jednom (celkovém) vládním deficitu a vládním dluhu.
Kdo nám půjčí?
Aby to nebylo tak jednoduché, dluh samotné centrální vlády se označuje jako „státní“ dluh, protože centrální vláda zastupuje pouze český stát, nikoli celý český vládní sektor ve smyslu státu a samospráv. Státní dluh je tedy jen jednou – byť z objemového hlediska dlouhodobě zcela dominantní – složkou celkového vládního dluhu.