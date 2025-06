Se sochařem Stefanem Milkovem o uměleckých studiích za socialismu, o problému umělce ve veřejných zakázkách i o tom, jak se vyrábí kytara pro kapelu ZZ Top.

Lidovky.cz: Studoval jste na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v 80. letech u komunistických sochařů. Jak moc svazující to bylo? Dalo se s kantory vyjít?

Nebylo to tak strašné! Umprum si s sebou přece jenom nesl dlouhou tradici fungování uměleckých škol. Ke kontroverzím samozřejmě docházelo, ne všechno bolševikům zapadalo do formátu socialistického realismu, ale vedle komunistických profesorů se našli i osvícení lidé jako Stanislav Libenský nebo Josef Svoboda, světoznámí umělci, kteří nás vždycky vysekali z problémů, když nějaké byly.

No a jak probíhala výuka... třeba náš profesor Josef Malejovský docházel jednou za čtrnáct dní. Bylo to na jednotlivci, jak se zorientuje a využije možnosti ateliérové výuky. A hlavně byla na umprumu fantastická knihovna, která byla i v té době hodně zásobená literaturou a časopisy ze Západu. Vedli ji osvícení lidé, takže jsme měli trošku kontakt s tím, co se děje i ve světě.

Lidovky.cz: Sochař a malíř Michal Cimala mi na vás prozradil, že jste chodící studnice příběhů z umprumu. Prozradíte alespoň jeden?

Je jich celá řada! Na umprumce je skvělá výstavní síň, takzvaná Jednička. S posluchači dalších ročníků jsme chtěli uspořádat výstavu prací, které děláme mimo školu. Nazvali jsme ji Domácí práce. Samozřejmě se pak ukázalo, že na ní byly práce, které nevyhovovaly oficiálnímu rámci školy. Byl z toho poprask, tehdejší prorektor Jiří Mikula výstavu zavřel a zakázal. Pro některé to byl celkem průšvih a hrozilo až vyloučení ze studia. Naštěstí k tomu nedošlo.

Lidovky.cz: Co vaše diplomová práce? Musel jste přihlížet k étosu socialismu?

Chtěli to po nás, to jo, ale snažili jsme se to vždy nějak obejít. Jednou jsme na klauzury dostali za úkol navrhnout pomník před hospodu U Kaštanů, kde byla Josefem Boleslavem Peckou a Ladislavem Zápotockým založena Českoslovanská sociálnědemokratická strana, k jejímuž odkazu se hlásila i Komunistická strana Československa. Nikomu se do toho nechtělo, ale nějak jsme se s tím museli popasovat.

Já jsem přišel se sousoším matky s dítětem, kolem nichž bylo dalších šest dětí. Formou ale neodpovídala představám socialistů, však mi taky řekli, že si z nich dělám srandu. A já na to: „Jak to? Je to přece socha chudé matky s dětmi, která čeká před hospodou na to, až její muž založí komunistickou stranu, aby se měli lépe.“ Bylo to drzé, ale prošlo to! Nakonec jsem za ni obdržel i ateliérovou cenu.

Lidovky.cz: Jednou z postav, které opakovaně zpracováváte, je anděl. Nacházíte inspiraci v bibli?

Určitě. Bible je nepřeberná studnice již mnohokrát zpracovaných témat a příběhů, pořád se na ně ale dá dívat nově. Anděl je bytost, která mě zajímá. Objevuje se totiž ve všech náboženstvích světa, nehledě na to, zda je u nich ve výtvarném smyslu povoleno zobrazovat postavy. Nikdo ho nikdy neviděl, takže nevíme, zda existuje.

Nevíme ani to, jak vypadá, přičemž každý si ho představuje jinak. Třeba jsem vytvořil sochu Opilého anděla, jenž je dedikován umělcům, kteří předčasně odešli z tohoto světa pro přílišnou zálibu v alkoholu a jiných dobrotách. Není to moralizující memento, naopak, je to pocta těm, kdo i přes tuto zálibu vykonali dílo zasluhující náš obdiv.

Lidovky.cz: Jiný váš anděl mi až nápadně připomíná mimozemšťana nebo UFO. Mají vaše díla přesah do této roviny?

Samozřejmě. Musím se tím zabývat, všude kolem nás je spousta neznámého. Ve vesmíru o to víc. Možná narážíte na to, že moje tvorba je typická velkými hlavami, za tím ale stojí více faktorů. Svoje tvarosloví jsem začal vytvářet na základě vlastních dětských kreseb, které jsem objevil až po studiu. Vezměte si, jak vypadá člověk, když se narodí – má velkou hlavu a drobné tělíčko. Další faktor je, že hlava je centrála, která nás řídí. A hlavně se mi velké hlavy prostě líbí, líbí se mi kulaté tvary.

Lidovky.cz: Jiná vaše díla jsou zase mechanická a futuristická. Zajímají vás technologie a pohyb?

Je to prostředí, ze kterého vycházím. Můj tatínek byl vášnivý motorista, skládal ve sklepě staré motorky. Koupil třeba tři vraky a složil z nich jeden funkční stroj; s auty to bylo stejné.

Stefan Milkov (1955) Český sochař, designér a hudebník s bulharskými kořeny se narodil ve slezském Bohumíně. Vystudoval umprum, který dokončil v roce 1982. V roce 1987 se stal zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví. Jeho tvorba často vychází z neortodoxního pojetí mytologických, bájných či křesťanských námětů. Je autorem pomníku Nikoly Tesly v Praze 6 – Dejvicích z roku 2014. Vedle sochařské tvorby se věnuje designu a hudbě, vytvářel i autorský design elektrických kytar.

Mezi první čichové vjemy, co si pamatuji, je vůně rozebraného motoru. Ještě donedávna jsem jezdil na motorce. Za poslední roky jsem si vyvinul formu, které říkám „mašinismus“, propojuje abstraktní tvorbu s figurální.

Výsledné sochy jsou např. zdánlivé propojení zvířete se strojem. Moje relativně nová socha Adama – figura, která má v hlavě diody – reaguje na moderního člověka. Stane se z nás časem kombinace člověka a stroje? Proto jsem pro svoji tvorbu neobvykle použil světelný efekt, který pomalu nabíhá a zase usíná.

Lidovky.cz: Adam byl i na nedávno skončené velké výstavě v pražském Centru současného umění DOX. Ta zmapovala vaši tvorbu za posledních čtyřicet let. Jaké na ni byly ohlasy?

Pro mě to byl vrchol kariéry. Hodně dlouho jsem si musel na tak velkou výstavu počkat, a to jsem o ni hodně stál. Jsem šťastný, že se to povedlo. Sám jsem poprvé viděl své velké plastiky prezentované pohromadě ve velkorysém interiéru. Navíc jsem se v DOX stal rekordmanem, když výstavu prodloužili celkem na šest měsíců. Všechno dopadlo fantasticky a za tu příležitost a profesionalitu týmu DOX jsem moc vděčný.

Víte, tvořit velké sochy je dnes čisté furiantství. Česko je malý trh s nevelkou společenskou objednávkou. Každý sochař touží po tvorbě velkých soch, a když už na to má, zjistí, že si je musí dělat pro sebe. Je to ale velká radost a taky starost. Výstava v DOX se chystala mnoho let.

Lidovky.cz: V DOX jste vystavoval i pro mě méně známé sochy ze dřeva. Jak jste se k tomu médiu dostal?

Ty jsou většinou starší. Když jsem byl mladý, neměl jsem žádné peníze a dřevo bylo jeden z nejdostupnějších materiálů. Na vesnici jsem se domluvil s místními chlapy, kteří mi za flašku rumu přitáhli obrovský kmen, a já měl materiál na dvě velké sochy.

Lidovky.cz: Michelangelo říkal, že socha v surovém materiálu již je a umělec ji musí objevit. Máte to tak se dřevem?

Samozřejmě. Máte k dispozici materiál, kmen, tedy válec, jemuž se musíte přizpůsobit. Donutí vás to komponovat do formátu toho materiálu. Stejně jako blok kamene.

Lidovky.cz: V Kralupech nad Vltavou stojí váš pomník malíři Georgesi Karsovi, v Dejvicích zase pocta Nikolu Teslovi. Lepší se u nás povědomí o umění ve veřejném prostoru?

Je to boj. Realizovat projekt ve veřejném prostoru můžete pouze na základě vítězství v soutěži na veřejnou zakázku. Umění však v žádných zákonech bohužel nemá žádnou výjimku. Pro vztyčení sochy se prostě musíte řídit zákonem o stavbě. Umělec se tak dostane do situace, kdy se zavazuje k provedení stavebního projektu, inženýringu... de facto se tak zavazuje za třetí stranu.

Je to absurdní. Umělec má přijít s návrhem díla a až pak se má posuzovat, kdo další k němu bude potřeba, a ne naopak. Nejhorší na tom je, že se vyhlašovatel – většinou je to stát nebo obec – zpravidla zbavuje veškeré zodpovědnosti, aby se nemusel i odbornou komisí vybraným návrhem řídit. Vůči umělcům je to diskriminující.

A pak je tady další důležitá věc, kterou je finanční limit. Tvoří ho úředníci. Představte si, že město chce vypsat soutěž na bronzovou nebo žulovou sochu, a oni si ani nezjistí cenu materiálu. Stává se, že vypíšou zakázku, jejíž limit nestačí ani na nákup suroviny. Často se stává, že soutěž vyhraje mladý umělec, který se státním aparátem nemá zkušenosti, a pak narazí. Podepsal smlouvu, kterou musí dodržet, a nemá na její plnění ani rozpočet. To se stává i zkušeným jako třeba mně.

Lidovky.cz: Kolik soutěží na plastiky ve veřejném prostoru jste obeslal a vyhrál a kolik jich bylo nakonec realizováno? Také jste do projektu někdy zahučel finančně?

Soutěžil jsem asi pětatřicetkrát a byl relativně úspěšný. Pár jich stojí – třeba ta Nikolu Teslovi. S kamarádem architektem jsme začali podávat nabídky spíš jako taková praktická cvičení bez větší ambice, že zvítězíme. Navrhovali jsme to totiž tak, jak jsme si mysleli, že by to opravdu mělo vypadat, adekvátně vážnosti toho úkolu.

Nestarali jsme se prvoplánově o rozpočet. Když jsme nakonec nečekaně v soutěži uspěli, nastal problém a já musel jít na Prahu 6 s tím, že za ty peníze projekt v navržené podobě realizovat nemůžu. Šlo ale o tak prestižní záležitost, že jsem se rozhodl a nabídl chybějící peníze na realizaci sehnat sám. Bylo to paradoxní – pracoval jsem pro stát a sháněl u toho sponzory. Nakonec se to i přes milion peripetií podařilo. Jestli se ptáte na to, jestli jsem do toho zahučel, tak zahučel.

Lidovky.cz: Jste známý zejména jako sochař, na Malé Skále jste ale vystavoval drobné kresby, které vznikaly během nocí. Jste noční kreativec? Absolutně noční. V noci vás nic neruší, nikdo vám netelefonuje, denní shon utichne, můžete se soustředit. To jsem měl vždycky rád. Bohužel se to dnes už u mne projevuje značnou insomnií.

Lidovky.cz: Ví se o vás, že máte vášeň pro kytary, které zároveň vyrábíte. Jednu má prý Jeff Beck nebo Billy Gibbons ze ZZ Top. Jak vás to napadlo a kolik jste jich vyrobil?

Od dětství je hudba moje vášeň. Hrál jsem amatérsky a s kapelou Precedens chvíli i profesionálně. Je to mimo mé práce můj největší koníček, a protože jsem sochař, říkal jsem si, že vyrobit elektrickou kytaru nemůže být tak složité. Kdysi dávno jsem měl kus krásného mahagonu, začal jsem si k tomu studovat všechny věci kolem, ale znalosti mi brzy přestaly stačit.

V devadesátých letech se u nás ve Veletržním paláci konal první hudební veletrh a já tam šel potkat lidi, kteří by mi mohli poradit. V koutku velké dvorany jsem viděl sympatického vousatého chlápka, kytaráře Petera Jurkoviče. Pak jsem za ním přijel do Jílového u Prahy a začali jsme vyrábět kytary, na nichž jsem se podílel vizuálně a designérsky.

Byl to pro mě úžasný relax, práci se dřevem jsem ovládal díky sochám, ale tady vznikalo něco úplně jiného: hudební nástroj. Trvalo to krásných dvacet let, ale Peter bohužel nedávno zemřel a tím to zhaslo.

S kytarou pro Gibbonse to bylo tak, že v Praze měli poprvé vystoupit naši oblíbenci ZZ Top, my seděli v hospodě a napadlo nás vyrobit mu kytaru. Den před koncertem jsme ji dokončili. Vůbec jsme ale nepřemýšleli nad tím, jak mu ji vlastně dát.

Prostě jsem zavolal do produkce koncertu a úplnou náhodou u ní pracoval můj kamarád, který zařídil, že mu ji po koncertě předáme, což se povedlo. Nejlepší na tom bylo, že Gibbons měl ten den narozeniny! A kytaru pro Jeffa Becka už jsme vyrobili na zakázku. Sami se nám ozvali z produkce a i pro něj to byl dárek k narozeninám.

Lidovky.cz: Zahrál jste si dokonce i s kapelou Lucie. S kým byste si chtěl ještě zahrát, kdyby to šlo? Jste sochař s duší rockera?

No jasně! Rád bych si zahrál ještě s mnoha muzikanty, ale myslím, že na to už nemám patřičnou hráčskou úroveň.