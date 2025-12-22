„Britové doufají, že pokud tyto peníze nezíská Washington, tak Bílý dům ztratí zájem na realizaci dohody s Moskvou. A v takovém případě bude možné bez jakýchkoliv omezení využít Kyjev ve válce proti Rusku do posledního Ukrajince,“ píše se ve zprávě rozvědky.
Mladí Rusové se zajímají hlavně o vlastní budoucnost a kariéru, ne o kolektiv, což je v ostrém protikladu k tezím kremelských ideologů, kteří staví na tom, že Rus upřednostní druhé.
Podle serveru Gazeta.ru je totiž Velká Británie přesvědčena, že Trump chce uzavřít mír na Ukrajině kvůli svému finančnímu zisku. Pravda je, že v jednom z mírových plánů se předpokládalo, že polovina zmrazených ruských prostředků bude vložena do rusko-amerického fondu, který tyto peníze bude investovat do projektů na Ukrajině.
Nedosti na tom, podle SVR se Londýn bude snažit vydírat Washington možným příklonem Evropy k Pekingu. „Je dohodnuto, že Londýn, Paříž a Berlín budou dávat Spojeným státům najevo, že jsou připraveny zahájit sbližování s Čínou, pokud Bílý dům bude pokračovat v prosazování dohody ohledně Ukrajiny, kterou Evropané považují za nepřípustnou,“ informuje SVR.
Nenechte Kyjev sáhnout na zmrazené ruské peníze, tlačí USA na Evropu
Moskevský list Kommersant zase píše o sociologickém výzkumu mezi ruskou mládeží, který si Kreml objednal u specializovaného ústavu ruské Akademie věd.
Výzkum se jmenoval „Hodnotový profil ruské mládeže jako subjektu státní mládežnické politiky“. Jedna z autorek práce vědecká pracovnice Akademie věd Marija Iljičeva připomněla, že žijeme v době „zvýšených politických rizik národní bezpečnosti“ a bude to právě mládež, kdo „převezme otěže vlády od starší generace a musí se stát spolehlivou oporou stabilního rozvoje státu“. Vláda toto chápe a snaží se vtahovat mladé lidi do společensko-politických procesů. „Nicméně je potřeba konstatovat, že ruská mládež se vyznačuje nízkou společensko-politickou aktivitou,“ konstatovala socioložka.
Přitom podle výzkumu vyplývá, že sedmdesát procent mladých Rusů sleduje pravidelně politické zprávy. Nicméně zjevně nemají žádnou touhu se do politiky zapojit.
Experti také ocenili na stupni od jedné do pěti úroveň spokojenosti s různými oblastmi života. Důvěra k orgánům regionální a místní moci dosahuje 2,78, a celková úroveň spokojenosti se svým životem dosahuje dokonce 3,67. Ovšem index optimismu je zoufale nízký, jen 0,57.
„Hodnotové postoje mládeže se dají charakterizovat jako mírný nárůst sociálně orientovaných hodnot, ale také současně s růstem ambiciózního individualismu,“ říká Marija Iljičeva a regionálním úřadům doporučila rozvíjet „sociální skupiny mládeže s kolektivistickou orientací“.
Hymny v lavicích, hody granátem při tělocviku a dopisy hrdinům. Jak se rodí válečná duše
Akademický jazyk se tak snaží zamaskovat fakt, že mladí Rusové se především zajímají o vlastní budoucnost a kariéru, což je v ostrém protikladu k tezím kremelských ideologů, kteří hovoří o tom, že ruská společnost se liší od „degenerovaného Západu“ právě tím, že Rusové dávají na první místo kolektiv a vlastní zájmy na místo druhé.
Investigativní server The Insider zase informuje, že běloruská tajná služba KGB používá nový špionážní software, pracující na telefonech s operačním systémem Android. Získal jméno ResidentBat. Na rozdíl od již známých špionských programů, jako je třeba Pegasus, ResidentBat nevyužívá díry v softwaru. Do telefonu se jednoduše dostane poté, co silové složky získají fyzický přístup k přístroji. Po nainstalování program umožňuje prohlížet historii telefonátů, nahrávky z mikrofonu, screenshoty obrazovky, SMS nebo komunikaci v zašifrovaných messengerech a také soubory, které jsou uložené v telefonu.
Program byl objeven u jednoho běloruského novináře, který byl vyslýchán KGB. Během výslechu mu byl odebrán odblokovaný telefon, údajně kvůli uložení v bezpečnostní schránce. Ovšem poté, co specialisté srovnali vzorek s jinými v databázi antivirů, zjistili, že první záchyty pocházejí ještě z roku 2021. Zatím není jasné, kdo tento software vyvinul. Leccos naznačuje, že části kódu obsahují anglojazyčné komentáře. To může ukazovat na fakt, že produkt nebyl vyvinut výhradně pro Bělorusko.