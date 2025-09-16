Sto let krále blues. Legendární B. B. King přesáhl nejen hudební hranice

Těžko říct, čím to je, ale afroamerická bluesová komunita si velmi potrpí na šlechtické tituly, zejména pak na obsazování královských postů. Tak například Robert Johnson je znám jako „král bluesových zpěváků z Delty Mississippi“, Bessie Smithová byla „císařovna blues“ a Koko Taylorová „královna chicagského blues“.
Na světě existuje málo kytaristů, které poznáte po prvních taktech, aniž byste znali konkrétní píseň. V blues se tahle hodnota staví nade všechny. B. B. King v ní vynikal.
Zcela specifická pak je kategorie zvaná „Three Kings of The Blues“, tedy „tři králové blues“. To je zavedený muzikantský terminus technicus, jejž zpravidla citují i ti nejslavnější kytaristé, když se jich ptají na jejich největší idoly. Jde o tři mistry šesti strun, kteří mají skutečné příjmení King – a ve své hře skutečně královsky vynikli. Nejstarší byl Albert King (1923–1992), nejmladší Freddie King (1934–1976) a věkově mezi nimi je bluesový král bezesporu nejpilnější, nejvlivnější a – zdaleka nejslavnější. B. B. King (1925–2015).
Z plantáže do světa
Žádný jiný bluesman nepronikl tolik do hudebního mainstreamu jako B. B. King. Samozřejmě, ne všechny tyto vstupy byly umělecky dokonalé, ale je nad slunce jasnější, že to byl právě tenhle muzikant, kdo měrou největší pomohl ve druhé polovině dvacátého století bluesovou hudbu dostat do povědomí posluchačů po celém světě.
Když 14. května 2015 v krásném věku 89 let zemřel, byla to mediální záležitost stejného kalibru, jako kdyby zemřel skutečný král. Nebo velká popová hvězda. Televizní kanály na celém světě narychlo zařazovaly jeho medailony a záznamy koncertů, deníky operativně měnily skladbu článků nejen na kulturních, ale i zpravodajských stránkách. To se u žádného jiného bluesmana nikdy nestalo a nejspíš už ani nikdy nestane. Kingův pohřební průvod na memphiské Beale Street, který se odehrával plně v duchu jižanských černošských „funusů“, tedy s dlouhým průvodem a dechovou kapelou, byl určitě větší akcí než návštěva kteréhokoli z amerických prezidentů v tomto městě.
Právě tady, v Memphisu, v němž je B. B. King dodnes „vlastníkem“ jednoho z největších a nejznámějších klubů na tepně nočního a hudebního života Beale Street, začala kariéra B. B. Kinga, který se narodil pod jménem Riley B. King na bavlníkové plantáži nedaleko městečka Itta Bena ve státě Mississippi. Kromě toho, že zde vyhrával v klubech, také působil v lokální rozhlasové stanici jako DJ pod pseudonymem Beale Street Blues Boy a posléze jen Blues Boy – čehož zkratkou je ono B. B., jak je všeobecně známo.
Bylo to v rukách
Kingův klasický hráčský styl, který sice na různých projektech přesahoval směrem k jiným subžánrům, ale věrný mu byl po celý život, je dokonalým příkladem tzv. memphiské varianty blues. V té mají podstatný podíl dechové nástroje, v nichž je swingující rytmus a kytara hraje zaumněji a trošku jazzověji než v přímočarých stylech chicagském nebo texaském.
B. B. King k dokonalosti dotáhl bluesovou metodu „zvolání a odpovědi“, kdy po zazpívané frázi následuje „odpověď“ v podobě kytarové fráze. Sám ostatně tvrdil, že nikdy zároveň nezpíval a nehrál, že to prostě neuměl. A každý, kdo jeho koncert někdy navštívil nebo slyšel desku, musí téhle teorii (byť jistě s nepatřičnou skromností přibarvené) dát za pravdu.
Tím nejcennějším na nahrávkách i koncertech B. B. Kinga byl ovšem tón jeho nástroje. Na světě existuje jen málo kytaristů, které poznáte po prvních taktech, aniž byste znali konkrétní píseň. V blues se tahle hodnota staví nade všechny ostatní a B. B. King v ní vynikal. Měl svoje typické kudrlinky a ty se i v rámci velkých kapel, se kterými jezdíval na šňůry, prosazovaly kulatým tónem s dlouhým vytahováním strun a jen s přirozeným zkreslením – žádné podpůrné efekty, které električtí kytaristé běžně používají ve všech žánrech. Vše vycházelo jen z jeho rukou, ze vždy stejně nastavené aparatury a kytary Lucille. Tak pojmenoval svého ikonického černého gibsona řady ES-355, kterého si v jeho osobní modifikaci dnes můžete koupit i s jeho signaturou v obchodech s hudebními nástroji. Originál od firmy Gibson vás bude stát kolem sto sedmdesáti tisíc korun, levnější verze pod značkou Epiphone je k mání za něco málo přes dvacet tisíc korun.
Nahrávat začal B. B. King už na konci 40. let, často s ním spolupracoval jako producent Sam Phillips, známý jako objevitel Elvise Presleyho a zakladatel legendárního memphiského studia a labelu Sun. Právě zde o mnoho let později natáčeli U2 několik písní na svoje album Rattle And Hum (1988) a song When Love Comes to Town King ozdobil svojí účastí a představil se nové generaci posluchačů, kteří by jinak o blues nezavadili. Tím udělal velmi dobrou službu nejen sobě, ale celému žánru.
Podobně široký dopad mělo společné, byť ne úplně povedené album s Erikem Claptonem Riding With The King (2000). Na bázi spoluprací s interprety velmi širokého stylového záběru jsou postavena i některá alba z finále kariéry B. B. Kinga, třeba Deuces Wild (1997) nebo B. B. King & Friends: 80 (2005). O váze Kingova jména svědčí, že pozvání do studia k nahrání duetů přijaly i takové mainstreamové hvězdy jako Tracy Chapman, Rolling Stones, Joe Cocker, David Gilmour, Willie Nelson, Mark Knopfler, Billy Gibbons nebo Elton John. A lze se vsadit, že nikoho do projektu netáhly peníze a určitě nemusel být dlouho přemlouván. Mít společnou nahrávku s B. B. Kingem je prostě i pro hudebníky, kteří se jinak blues nevěnují, zásadní bod v kariéře.
Z takto koncipovaných desek je ale jednoznačně nejkvalitnější titul Blues Summit (1993), bez snah překračovat žánr často trochu zbytečným popovým směrem, zato se skvělým výběrem hostů z absolutní špičky afroamerického blues převážně Kingovy generace (mj. Buddy Guy, Albert Collins, John Lee Hooker, Koko Taylorová, Irma Thomasová ad.). Nejlepší album posledních dvaceti let Kingova života pro něj ale vyprodukoval v jeho samotném finále proslulý producent a hudebník T Bone Burnett pod názvem One Kind Favor (2008). Podařilo se mu představit mistra v nejlepším světle bez příkras a cizorodých prvků. Rozloučení s nahrávací kariérou to bylo vpravdě královské.
Nejlepší naživo
Ale stejně: chceme-li slyšet B. B. Kinga „opravdového“, nejlepší jsou jeho raná alba z 50. a 60. let a pak některé živé desky. Třeba hned ta první, Live At The Regal (1965), natočená ve slavném chicagském divadle, dnes bohužel srovnaném se zemí. Časopis Rolling Stone tuto desku umístil na 141. místo v žebříčku 500 nejlepších alb všech dob a byla zahrnuta i do kultovní knihy 1001 alb, která musíte slyšet, než zemřete. Výborný je i mladší „živák“, cenou Grammy oceněný Live At The Apollo (1991), natočený ve známém divadle v newyorském Harlemu za doprovodu výborně obsazeného big bandu. Z obou nahrávek slyšíme, jak úžasný byly Kingovy koncerty „mazec“ – pokud se povedly.
To ostatně víme i z vlastní zkušenosti. V České republice jsme B. B. Kinga viděli několikrát, nejvýznamnější byly bezesporu první z jeho koncertů, kdy byl ještě při síle. Na vystoupení v pražském Kongresovém centru v roce 1998 a o dva roky později ve zlínském klubu Golem velmi rád vzpomínal i český kytarista Luboš Andršt, kterého King pozval na pódium na několikaminutový jam. Poslední Kingovo vystoupení v Česku v roce 2011 už bylo spíš milým setkáním s legendou než dechberoucím hudebním zážitkem. To ale nemění nic na tom, že když o čtyři roky později B. B. King zemřel, odešla s ním jedna z největších osobností popkultury 20. století.
Kdo dál?
Po smrti B. B. Kinga samozřejmě vyvstala otázka, kdo obsadí pomyslný uvolněný královský trůn žánru blues. Zcela jednoznačně na něj byl posazen Buddy Guy, brilantní kytarista a zpěvák, dobrý autor písní a v neposlední řadě výborný bluesový podnikatel – to má společné se svým předchůdcem na trůně. Jenomže Buddymu Guyovi je přece jen už 89 let, a přestože v půli léta vydal výborné nové album, je jasné, že bude potřeba, protože prostě v blues podle zavedených pravidel nemůže nastat „bezvládí“, na královský trůn je třeba časem dosadit někoho nového. Ale zdá se, že už je vybráno.
Když na Chicagském bluesovém festivalu, patrně nejvýznamnější přehlídce tohoto žánru, letos v červnu probíhal oslavný večer právě k poctě stých narozenin B. B. Kinga, do pozice hlavní hvězdy pořadatelé obsadili Christonea Kingfishe Ingrama. Mladého, teprve šestadvacetiletého kytaristu pocházejícího, stejně jako King, původně z Mississippi, který publikum i ostatní spoluhráče doslova rozsekal. V jeho hudbě je hodně osobitosti, ale také odkazy k jeho předchůdcům, na jejichž tvorbě se učil – a bbkingovský vliv je tam jeden z nejpatrnějších. Je tedy zřejmé, že až přijde ten čas, trůn krále blues nezůstane neobsazen.