Stalin i Hitler byli nemocní, stejně jako všichni ostatní diktátoři, píše spisovatel Roth

Při čtení próz Josepha Rotha se člověk okamžitě cítí jako doma. Tedy ve střední Evropě. Střední Evropa je pojem, o němž se kdysi hojně diskutovalo; dnes už se zdá poněkud passé. Možná ani přesně nevíme, co znamená – nebo alespoň co přesně jím má na mysli ten, kdo ho užívá. Jako na zavolanou tak nyní vyšla další knížečka do češtiny přeložených esejů Milana Kundery s názvem Unesený Západ.

Ve stejnojmenném eseji z roku 1983 v překladu Anny Kareninové se dočteme toto: „Střední Evropa chtěla být zhuštěným obrazem Evropy a jejího rozmanitého bohatství, jakousi malou arcievropskou Evropou, zmenšeným modelem Evropy národů pojaté podle pravidla: co největší rozmanitost na co nejmenším prostoru. Jak by se tato střední Evropa neměla hrozit Ruska, které se oproti ní zakládalo na pravidle opačném: co nejmenší rozmanitost na co největším prostoru?“