Průvodce na středověké cesty. Co servírovaly tehdejší hospody a kolik se kde platilo mýto?

Dodnes je to město jako žádné jiné. Benátky, Venezia! Už skoro tisíc let tam míří cestující, turisté, aby se podivili kanálům místo ulic, té pýše na laguně, a čarokrásným palácům, které Benátčané vybudovali nejen při Piazza San Marco. Mnich Fitzsimon z irského Clonmelu se tam stavil roku 1323, když putoval do Jeruzaléma, a ohromeně popisoval, že jsou při tamním Dóžecím paláci „drženi živí lvi“ pro slávu i „na znamení velkoleposti“.
Kniha docela přirozeně dává zakusit, jakou krmi servírovala hospoda U Koruny v Ulmu (je tam od roku 1401 dosud) nebo kde všude a v jaké výši se platilo mýto.
A roku 1494, krátce po Kolumbově přelomové cestě do Ameriky, milánský Pietro Casola vyprávěl, jak Venexia – psáno po benátsku – září: „Myslím, že není města, k němuž by bylo možné přirovnat Benátky, město postavené na moři. Vypadá to, jako by se sem sbíhal celý svět a jako by zde lidské bytosti upíraly veškerou svoji energii na obchod.“ Podle Philippa de Comminese, vyslance z Francie v témže roce, šlo o „nejtriumfálnější město, jaké kdy spatřil“.
Mniši, prostí poutníci, byznysmeni, honorace i diplomaté. Ti všichni cestovali. A přes slavné Benátky se jim otvíral širý svět. Britský historik Anthony Bale ve své nové knize Středověký turista (A Travel Guide to Middle Ages z roku 2023, česky ji letos vydal Host) přímo uvádí, že z benátského přístavu vyplouvaly „stovky lodí“ denně. Jejich služeb využili i Marco Polo (kupec na cestě do Číny), tak trochu „náš“ Oldřich Čech z Pordenone (mnich, který zavítal až do Tibetu), dobyvatel Marino Sanudo (jenž chtěl obsadit Egypt) či Niccoló de’ Conti (obchodník a objevitel, který se v raném 15. století dostal až do Indie, Číny a jihovýchodní Asie). Baleův opus dává rané cesty do zajímavých kontextů a věrně nastiňuje, jak kdysi probíhaly, když si už mocná Benátská republika zakládala úřední zápisy cestujících a vydávala jim „pasy“.
Lidé zkrátka cestují odpradávna. Migrují nejen za živobytím, ale i z čiré zvědavosti, kvůli zisku bohatství či území, za zkušeností anebo očistou duše. Nejinak tomu bylo ve středověku, přesněji v období, které Anthony Bale především sleduje – tedy v pozdním středověku přibližně mezi lety 1300 až 1500. Na dějiny cestování se dívá neotřele, skoro až nově. Poutavě totiž ukazuje, že se za ona „humna“ nevydávali toliko šlechticové, rytíři kruciát ve Svaté zemi, diplomaté, obchodníci anebo misionáři šířící slovo Boží. Nikoli.