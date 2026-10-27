Struny podzimu alias Prague Sounds nabídnou Stevea Reicha i virtuosku Anoushku Shankar

Když na podzim roku 1996 rozezněly Pražský hrad první tóny festivalu Struny podzimu, stál u jeho zrodu podnět prezidenta Václava Havla. Z původně komorní akce vyrostla jedna z nejvýznamnějších tuzemských hudebních přehlídek, která od roku 2022 nese název Prague Sounds.
Třicátý ročník však nehodlá pouze sentimentálně bilancovat. Ředitel Marek Vrabec, který stojí v čele festivalu po celou dobu jeho existence, pojal oslavy jako manifest kurátorského instinktu a odvahy objevovat. Program představuje hudbu jako živý organismus, v němž mizí hranice mezi žánry, generacemi i technologiemi.
Večery v Rudolfinu
Festival otevře 2. listopadu v galerii Signal Space kvarteto Brooklyn Rider, které minimalistická díla Philipa Glasse spojí s digitálními vizuály studia Lunchmeat. Páteří letošních oslav se stane mimořádná čtyřdenní rezidence v pražském Rudolfinu. Tradiční bašta klasické hudby projde proměnou, která prověří její akustické i vizuální možnosti. Dvořákova síň nejprve vzdá poctu nestorovi amerického minimalismu Steveu Reichovi, jehož tvůrčí originalita fascinuje generace posluchačů i uměleckých následovníků.
Zcela odlišnou energii vzápětí přinese mladá americká vokalistka Samara Joy. Tato čerstvá jazzová ikona a držitelka Grammy okouzluje publikum sametovým zabarvením hlasu a mistrnou interpretací klasického jazzového kánonu, jemuž vdechuje odzbrojující svěžest.
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Rap, jazz i Kryl
Kontrast završí britský producent Max Cooper, který v sále propojí klubovou elektroniku s přímo pro tento program připravenou vizuální složkou, projekcemi a videomappingem. Vrcholem rezidence pak bude česká premiéra orchestrálního cyklu Chapters v podání virtuosky na sitár Anoushky Shankar, již doprovodí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením Roberta Amese. Anoushka Shankar v kompozici mistrně splétá indickou klasickou tradici se západní klasickou hudbou, čímž navazuje na dílo svého slavného otce Raviho Shankara.
Festivalová nabídka se však rozlévá i do dalších sálů metropole a sází na premiérová uvedení. Pozornost poutá skotská skladatelka Anna Meredith, jejíž živelné propojení akustických nástrojů s elektronikou a rockovým drajvem bourá akademické škatulky, i londýnský vizionář Kojey Radical, reprezentující reflexivní a zvukově bohatou větev britského rapu.
Prague Sounds, 2.–22. listopadu 2026, Praha, různé lokace
Z domácí scény slibuje neopakovatelný zážitek premiérová fúze zpěvačky Lenky Dusilové a varhanice Katty, jež v sobě spojuje vokální křehkost a monumentalitu chrámových píšťal. David Koller v hale O2 universum připomene vlastními verzemi stále živé dílo písničkáře Karla Kryla.
Prague Sounds však nezapomíná ani na silné osobnosti, které formovaly jeho historii. Do metropole se tak kupříkladu vrátí energická japonská jazzová klavíristka Hiromi nebo také excelentní vokální těleso Theatre of Voices s dirigentem Paulem Hillierem. Klubový večer si vzal pod křídla hammondkář Ondřej Pivec, jehož mezinárodní úspěch se začal psát právě na tomto festivalu. Konkrétní data koncertů a další informace najdete na festivalovém webu www.praguesounds.cz.