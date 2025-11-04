Svědectví z nejvyšších míst. Jací byli Donald Trump či Angela Merkelová?

Jens Stoltenberg byl generálním tajemníkem NATO v letech 2014–2024. Proto s Trumpem za jeho prvního prezidentství často komunikoval. Před rokem mu vypršel mandát, vrátil se do Norska, kde působí jako ministr financí. A navíc stačil sepsat (s novinářem Perem Andersem Madsenem) memoáry.
Stoltenberg proslul jako suchar, žurnalisté v Bruselu mu dali přezdívku „mluvící stroj“. Ale magazín Der Spiegel, který jeho paměti uvádí ve velkém textu s výživnými ukázkami, je chválí jako zábavné. Popravdě to působí spíš tak, že zábavné jsou pasáže o komunikaci s Trumpem, zatímco úseky věnované Ukrajině, Rusku a vztahu Západu k nim jsou vážné.
***
Stoltenberg v knize píše, že paměti politiků často přehlížejí neshody a že je to chyba: „Věřím, že konflikty je třeba vynést na světlo.“ A tak se do toho pouští. Příkladem je telefonát z června 2020, kdy chtěl s Trumpem probrat stažení Američanů z Afghánistánu.
„Stoltenberg: Dobrý den, tady je…
Trump: Jak se máte?
Stoltenberg: Dobře…
Trump: Čína nám dala pořádný výprask, tihle parchanti, zasáhli nás tím morem… Je hrozné, co nám udělali, a mohli to zastavit. Hrozná věc, příteli, hrozná.“
Trump mluvil o covidu. Pak se obul do německé kancléřky, a byť se na chvíli mluvilo skutečně o Afghánistánu, Trump se opět vrátil k Merkelové a Němcům: „Co se týče placení, jsou to úplní zločinci. Jejich problém je, že jsou nespolehliví. Nepomohou nám, kdybychom je někdy ve válce potřebovali. Tím si můžete být jistí (…) Angela se bojí covidu. Pokud se bojí covidu, pak se určitě bojí i kulek, že? Na ně se spolehnout nemůžete.“
|
Stoltenberg si osvojil pravidlo číslo jedna: neopravujte Trumpa. To mu doporučil poradce pro národní bezpečnost John Bolton: „Nehádejte se s prezidentem, obzvlášť ne o číslech. Nedává to smysl.“ Jako politický šéf NATO zakázal podřízeným v centrále v Bruselu „rezignované povzdechy“ či „protáčení očí“ v reakci na Trumpovy tweety či posměch nad jeho videi. Z obavy, že by se o neuctivém chování personálu NATO mohli dozvědět lidé z Washingtonu. Což by podle Stoltenberga bylo „zdrcující“.
Jak jít na Trumpa, ukázal v červenci 2018 nizozemský lídr a nynější politický šéf NATO Mark Rutte. Na summitu Aliance, kde šlo o metu výdajů 2 procenta HDP na obranu, Trump probíral zemi po zemi: „Chorvatsko: Nemůžu tomu uvěřit, 1,26 procenta. Musí se cítit úplně zkažení. Francie: 1,79 procenta. To není špatné, Emmanueli. Ale nejste prezidentem dlouho, to sklouzne dolů. Německo: 1,2 procenta. No tak, Angelo! No tak! Polsko: 1,99 procenta. Jste skvělí. Díky, Polsko.“ A v té zachmuřené chvíli „mrštný Rutte“ (píše Der Spiegel) Trumpovi zalichotil. Řekl, že je mužem úspěchu, neboť díky němu spojenci utratili za obranu o 33 miliard dolarů více. Výsledek? Na tiskovce Trump zářil: „Dosáhli jsme fantastického úspěchu.“ Celkově ho Stoltenberg hodnotí tak, že poškodil důvěryhodnost americké bezpečnostní záruky, ale posílil Alianci.
***
Co se týče vztahu k Rusku, Stoltenberg zdůrazňuje rozdíl mezi tím, jak se totéž jevilo z vládní budovy v Oslu a z velení NATO. Rozdíl byl „větší a rozhodnější“, než si představoval. Sám se připojil ke kritice toho, že ruská vojenská letadla nad Baltem vypínají transpondéry. Ale pak se z médií dozvěděl, že letadla Aliance občas dělají totéž. Přitom v Bruselu mu to nikdo nehlásil, tudíž „pokud jde o Rusy, vkrádala se představa, že je přípustný dvojí metr“.
Stoltenberg píše i o rozdílu v hodnocení rizika, že Rusko užije jadernou zbraň. Na podzim 2022, když Kyjev dobyl zpět řadu obsazených území, Američané počítali s padesátiprocentní možností, že Putin nasadí jadernou zbraň. Ale podle „zpráv zpravodajců“ (Stoltenberg nepíše jakých) prý riziko stouplo z „velmi nepravděpodobného“ na „nepravděpodobné“, tedy zhruba z 10 na 25 procent.
Odkud se ten rozdíl vzal? Na to se přímo Stoltenberga zeptala redakce německého magazínu. Jenže on prý odpověděl vyhýbavě, že vše je podrobně popsáno v jeho knize. Der Spiegel si proto dovoluje vlastní spekulaci: „Vyvolává to otázku, zda jisté státy NATO nezlehčují riziko jaderné války, aby členové Aliance, jako je Německo, byli ochotni dodat Kyjevu například tanky Leopard.“