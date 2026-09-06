Svědek, který přežil peklo. Arnošt Jakubovič prchl z ghetta v Rize

Zásadní vliv na to, že se jejich názor v letech 1942–1943 změnil měli mimo jiné i první přímí svědci nacistických zvěrstev, kterým se podařilo dostat do svobodných zemí. Vedle těch, jejichž jména jsou dnes světově známá, jako byl polský odbojář Jan Karski, který se dobrovolně nechal uvěznit ve Varšavském ghettu, odkud se mu následně podařilo uprchnout a 25. listopadu 1942 se dostat do Londýna, jsou mnozí dnes prakticky zapomenutí. Patří mezi ně i československý občan Arnošt Jakubovič.
Narodil se 31. října 1914 v židovské rodině v obci Ždaňa (maďarsky Hernádzsadány) u Košic. Po vychození školy pracoval až do konce roku 1938 v zemědělství. Vzhledem k tomu, že se jeho rodná obec po Vídeňské arbitráži ocitla v maďarském záboru, se v té době rozhodl k emigraci. Někdy na jaře roku 1939 odešel do Polska, kde se neúspěšně pokusil získat vystěhovalecké vízum do Velké Británie. V létě 1939 pak s několika dalšími rozhodl dostat se do Švédska. To se jim sice podařilo, avšak švédské úřady je jako nelegální imigranty vyhostily do Estonska. Tady byl Jakubovič krátce uvězněn a následně vypovězen do Lotyšska. To bylo již po vypuknutí 2. světové války.
Arnošt Jakubovič na snímku ze září 1943 jako příslušník čs. zahraniční armády.
V Lotyšsku se mu na podzim 1939 podařilo získat povolení k pobytu. V létě následujícího roku byla země násilně připojena k Sovětskému svazu. Na jeho život to však nemělo bezprostřední dopad. Žil v Rize, pracoval v obchodě s knihami, a dokonce se oženil.
Po napadení Sovětského svazu Německem 22. června 1941 pomáhal při evakuaci místního obyvatelstva před postupující frontou, nakonec však sám uvízl v lotyšské metropoli. Krátce na to byl nacisty zatčen, avšak podařilo se mu uprchnout. Po zřízení rižského ghetta na konci října 1941 byl uvězněn podruhé. Na rozdíl od své manželky, která zde krátce na to přišla o život, měl on sám neuvěřitelné štěstí. Prošel selekcemi a dostal práci ve velkých krejčovských dílnách pracujících pro Wehrmacht.
V létě 1942 spolu se třemi svými spoluvězni, jedním ruským zajatcem a dvěma německými vojáky, kteří měli války po krk, vymysleli odvážný plán. Opatřili si německé uniformy a falešné vojenské doklady. Jeden z vojáků pak získal padělaný cestovní příkaz. Podle něj byli všichni přeloženi z Rigy do francouzského města Biarritz nedaleko španělských hranic.
Dne 1. září 1942 svůj plán realizovali. Jako němečtí vojáci projeli celou okupovanou Evropu. Těsně před cílem se Jakubovič od svých přátel nedobrovolně oddělil, což mu zřejmě zachránilo život. Zbytek skupiny byl s největší pravděpodobností odhalen a zatčen, jemu jedinému se však nakonec podařilo dostat do Španělska. Tam byl zatčen a poslán do koncentračního tábora Miranda de Ebro.
V něm se mimo jiné nacházela skupina čs. vojáků, kteří se tam dostali po pádu Francie v roce 1940. Přímo v táboře byl Jakubovič 6. října 1942 vyslechnut dvěma českými důstojníky. Jeho svědectví o válečných zločinech spáchaných nacisty (například o masakrech v Rumbale na přelomu listopadu a prosince 1941, při nichž zahynulo 25 tisíc židů, nebo o osudech transportů českých židů z Terezína, které do Rigy dorazily počátkem ledna 1942) putovalo prostřednictvím bývalého čs. vyslance v Madridu Zdeňka Formánka československé exilové vládě do Londýna, která v té době velmi aktivně prosazovala princip poválečného potrestání válečných zločinů.
Sám Jakubovič zůstal v Mirandě s dalšími čs. občany až do května 1943, kdy většině z nich bylo umožněno odjet přes Lisabon a Gibraltar do Velké Británie. V září téhož roku, po prověření jeho údajů britskými tajnými službami, nastoupil službu v čs. zahraniční armádě. Ačkoliv se hlásil k letectvu, byl nakonec po skončení základního výcviku počátkem prosince 1943 přidělen k Oddílu stráže presidenta republiky, jednotce plnící v exilu úkoly Hradní stráže. U ní také sloužil ještě několik měsíců po návratu do vlasti. V únoru 1946 byl v hodnosti desátníka demobilizován a odešel do civilu. Krátce na to zřejmě, tentokrát již definitivně, opustil Československo. V zahraničí jeho stopa mizí…