Adjö, neutralito. Na počátku i na konci dvě století trvající éry švédské vojenské zdrženlivosti stálo Rusko

Je příznačné i paradoxní zároveň, že na počátku i konci švédské neutrality stálo Rusko. Nejprve to carské, a nakonec to putinovské. Po tzv. finské válce (1808–1809), kdy Švédsko ztratilo „své“ Finsko ve prospěch ruské carské říše, stanul po – v podstatě státním – převratu v čele Švédska původně Napoleonův maršál Jean Baptiste Bernadotte (1763–1844), později oficiálně král Karel XIV. Jan (1818–1844).

Ač získal nárok na švédský trůn právě díky Napoleonovi, vycítil, že hvězda jeho patrona bledne, a v předvečer Napoleonova tažení do Ruska se sešel právě s jeho úhlavním nepřítelem, ruským carem Alexandrem I. (1801–1825).

A uzavřel s ním dohodu, jež na dalších sto let v podstatě určila směr zahraniční politiky Švédska, položila základy jeho neutrality a na téměř dvě stě let ukončila krvavé střety s Ruskem a další švédské expanze, které jsme mohli během třicetileté války okusit i my.