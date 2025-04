Jednoduché odpovědi došly. Jak v politice na Blízkém východě, tak v novinařině

Nejprve je asi třeba pro ty, kdo ho neznají, uvést, kdo je to Břetislav Tureček. Dlouhá léta pracoval jako novinář v deníku Právo, později byl zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě, a i když stále publikuje v médiích, zakotvil v akademické sféře. Přednáší především na Metropolitní univerzitě. Co je ale možná důležitější – jezdil a stále jezdí na Blízký východ a napsal o této oblasti několik populárně-naučných knih, jež se zabývají Íránem, izraelsko-palestinským konfliktem či islámem, nebo spíše jeho vlivem na kulturu a společnost.

Svět je složitější, než se zdá Přemysl Houda, Břetislav Tureček

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha 2025

248 stran .

Právě těsný kontakt s regionem a tamními lidmi umožňuje Turečkovi srovnávat realitu se zprávami z tisku a také získat čerstvé informace o tom, jak vidí tamní situaci a co si myslí protichůdné tábory. Podle Turečka je třeba, aby ten, kdo se o region profesně zajímá, tam také jezdil. To není v Česku bohužel úplně běžné. Tureček se například zmiňuje, jak mu Palestinci vždy oficiálně říkali, že nechtějí ve sporu s Izraelem ustoupit, zatímco v zákulisí jsou ochotni udělat docela velké kompromisy. Naopak někteří Izraelci, u kterých by to spousta lidí v Česku nečekala, jsou veřejně ochotni pronášet velmi radikální věci včetně touhy obsazovat cizí území, ač Izrael je u nás vykreslován často jako mírumilovná demokracie. Radikálové v Izraeli nemají problém být drsní a ošklivě agresivní, větší problém s tím ovšem mělo podle Turečka izraelské velvyslanectví v Praze.

Tureček vysvětluje, jak to ostatně odpovídá názvu knihy, že konflikty na Blízkém východě jsou mnohem složitější. Že je tam někdy jednoduché změnit spojenectví, když to vyžaduje pragmatismus nebo když lze spoluprací s jedním nepřítelem uškodit jinému. Bez ohledu na oficiální ideologii. Nebo to, že u nás často tamní ideologie nechápeme. Nicméně kromě toho, že Blízký východ není jednoduchý, není tam jednoduché cokoli předvídat. I odborník bývá zaskočen. Tureček třeba říká, jak byl překvapen rozsahem útoku Hamásu 7. října 2023 na Izrael i tím, jak byl Izrael nepřipravený. A to mluvil i s lidmi, kteří předvídali, že tam nakonec dojde k výbuchu násilí.

Stejně zajímavá jako Turečkovy soudy o Blízkém východě je ale i diskuse o jeho novinářské kariéře a o tom, jak se má novinář chovat a jak psát. Tureček se snažil a snaží dělat žurnalistiku dnes už často považovanou za obstarožní, tedy takovou, která pokud možno měří všem stejným metrem a snaží se podat neutrální zprávy s pohledy všech stran. Tureček připomíná, že novinář by neměl být aktivista, a pochybuje o tom, že kdo jednou pracoval pro jednu stranu, dokáže ze dne na den v jiné pozici zaujmout neutrální postoj. Zároveň se ale nezříká účasti na organizovaných, či dokonce propagandistických zájezdech, ale snaží se to, co tam vidí a slyší, vyvažovat jinými zdroji. Nikdy ale nebyl ve válce jako novinář přičleněný k armádě, což je z určitého pohledu tak trochu přidání se na jednu stranu.

Tureček tu popisuje i svět českých médií a jejich občasné stranictví, někdy i bez ohledu na realitu. Pro pořádek je ale třeba dodat, že Tureček je u nás často považován za novináře, který stojí v izraelsko-palestinském sporu na straně Palestinců, i když jinde by byl možná považován spíše za proizraelského. I proto se vyplatí jeho názory číst.