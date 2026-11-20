V lednové řeči k OSN se ministr zahraničí Petr Macinka zmínil o boji s realitou, v němž čas ukáže, kdo měl pravdu. Potíž je, že není jasné, co je realita a co umělá náhražka, účelová interpretace či alternativní fakt. Jsme ve fázi tzv. paralogické společnosti, ve které neplatí jednotná logika veřejného života, a společný svět se rozpadá.
Žijeme v paralelních světech různých výkladů skutečnosti, lišících se podle našich preferencí. Ubývá kolektivních zkušeností a oslabují důvěryhodné zdroje informací. Řetězec fakta–pravda–důvěra, který sdílenou realitu propojoval, se přetrhl. Skončil také jednotící příběh o nekonečném pokroku, který stárnoucí Zápaďané chtěli odkázat mladým.
Paralelní realitu názorně zprostředkují metafory zrcadla a dvojnictví. Zrcadlový svět, který vstupuje do osobních vztahů i politiky, vylíčila například spisovatelka Naomi Klein v intimní zpovědi Dvojnice. Reflexní verze skutečnosti vypadá jako ta naše, ale funguje podle jiných pravidel. Realitu štěpí také její digitalizované projekce, chytlavější než originál.
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Můj fanoušek algoritmus. Jak propojit lidské tvůrce s lidskými posluchači
Algoritmy zneužívají lidské slabosti a štvou „nás“ proti „nim“, přičemž ti druzí (ať už jim říkáme pravicoví extremisté,nebo levicoví šílenci) jsou mizerové, na něž vše zlé svádíme. Zrcadlení virtuální a „analogové“ veřejnosti má i smiřující potenciál, jak upozorňuje filozofka Tereza Matějčková v eseji Pozdrav neznámým druhým, kde pojivem není abstraktní dobro, ale konkrétní starost o veřejné.
Zlopověstnou „kulturu rušení“ překonává svou ničivostí „politika rušení“ – co jedna směna postaví, druhá parta zboří. Konzervativní kontrarevoluce požírá děti liberální revoluce a vše obrací naruby. Světonázorové přemety vedou k přepólování politické škály a dezorientovaní občané často hlasují proti vlastním zájmům nebo si demokraticky volí autoritáře. Příkladem budiž výměna voličstva stran v USA nebo cesta našeho hnutí ANO od modernizačního liberalismu ke konzervativnímu patriotismu.
Symetrické nahrazení jedné víry ideologií s opačným znaménkem (zeleného náboženství antiklimatickým kultem, globalismu lokalismem, multi-kulti mono-kulti apod.) provází střídání ideově profilovaných týmů manažerskými technokraty, výměna idealistů za realisty. Ti, co kritizovali „nálepkování“ svých sympatizantů a povýšených elit, dnes recipročně peskují své odpůrce.
Pokřivené zrcadlo
Reflexní odraz se týká i pravolevého spektra. Krajní křídla se potkávají na demonstracích jako dvě strany lidového hněvu. Strašidlo progresivismu obešlo Západ a v zrcadle zahlédlo své dvojče – sršatý pravicový populismus. Dnes se levičáci utkávají s pravičáky v online bitvách za vysvobození z kapitalistického jha, pracujícím nadbíhá levice i pravice: Donald Trump si rozumí s „komunistickým“ starostou New Yorku, v tuzemsku „bojuje za naše lidi“ hnutí SPD i Stačilo!.
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Volební porážka? Donald Trump si bude ve světě dál dělat, co chce
Politický konflikt častěji vybočuje z pravolevého pásma na osu změna versus stabilita. Extrémní společenské zrychlení zvyšuje nestabilitu systému a zvýhodňuje hbitá vůdcovská hnutí. Čím prudší je povolební otočka, tím silnější je výtrysk legislativních a mediálních výstupů. Vítěz chce spěšně doručit výsledky voličům a uzemnit opozici. Trumpova exekutivní a komunikační palba připomněla úsťovou rychlost kulky opouštějící hlaveň zbraně.
Slabinou této taktiky ale je, že zahltíte nejen své oponenty, ale i sebe. Americký prezident se utavil na zahraničních a domácích úkolech a teď není s to zastavit, co spustil. Ani progresivisté nepochopili, že lidé rozdýchají jen malé množství inovací a regulací najednou.
Trumpovský aktivismus inspiroval i naši vládu, včetně kvapných nástřelů maximalistických požadavků a spílání neschopným předchůdcům. Očekávané výkony reprezentantů ANO provázejí nečekané exhibice jejich vládních partnerů. „Pod nebesy panuje chaos, situace je znamenitá“ – výrok připisovaný Mao Ce-tungovi je bohužel stále aktuální. Na disciplínu svých členů si naše současná koalice nepotrpí, zato politiku rušení vpouští i do nezávislých sektorů. Legislativní dělostřelecká příprava už míří na bašty právního státu a vybrané oddíly občanské společnosti.
Mezi ideovými póly to jiskří, ale navzájem se potřebují. Bezkonfliktní ráj na zemi – nahrazení politiky ekonomikou, právem a morálkou – vyhlíželi marxisté i proroci konce dějin. Pokušení vystačit si s růstem HDP nebo přenášet řešení konfliktů na soudy či etické volby jednotlivců však nezmizelo. Politický střet suplují také kulturní války; poziční boje o média, migraci nebo klima degradují veřejnou debatu na souboj ortodoxních a progresivních propagand.
Testem našich názorů, jimiž v polemikách šermujeme (zcela bez ohledu na to, zda odpovídají faktům), ale zůstává klasický politický spor, rovná soutěž, v níž pohříchu bodují i dezinformace a lži. Nedosti na tom, dosluhující elity Západu nyní musí čelit kontraelitám útočícím na liberální režim a s liberalismem se vytrácí i obsah politiky. Prázdnotu vyplňuje „spektákl a válčení“, jakýsi fantomový odlesk reality, jak varuje slavný historik Timothy Snyder. Herectví a boj se šíří nejen v divadlech a válkách.
Politika se proměnila v pokřivené zrcadlo pocitů a přání občanů směšující realitu a fikci, v němž se lež odráží jako pravda. Političtí mystifikátoři přitahují pozornost, a někteří si ještě nasazují klaunský nos. Prostořecí šprýmaři umí nasvítit pokrytectví mocných, ale jízlivé výpady od vládnoucích autorit jsou novinkou. Ústřední figury našich Motoristů parodují shakespearovské dvorní šašky, kteří říkají věci, jež panovníci vyslovit nemohou. Sarkastický šleh může politický provoz popíchnout, ale hranice mezi vážným a lehkovážným se prolamuje do trapnosti, není-li vyztužena sebeironií.
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Kára tažená stále zadýchanějším Babišem. Sráží koketování s krajní pravicí ANO ke dnu?
Akční ideologové Macinka a Okamura jsou dvojníci pragmatika Babiše. Vynořili se z voleb jako přízraky stínující premiérovo vlastní mocenské puzení; Andrej Babiš spatřil v zrcadle odvrácenou tvář hrdého populisty. Nejsme ale v pohádce, kde tím začíná proměna hrdiny. Doufejme jen, že se prosadí freudovská varianta (dvojníci představují hrozbu, kterou dříve potlačoval) oproti jungovskému pojetí (dvojníci reprezentují to, co ho doplňuje, protože to odmítal).
Babiš totiž ztělesňuje naději pro nemálo našich spoluobčanů. Varovným mementem jsou literární dvojníci, kteří nakonec svůj předobraz nahradí. Dvojník v Dostojevského stejnojmenné novele například dožene protagonistu k šílenství.
Horečka nemocné společnosti
Zatímco zavedené strany splývají s establishmentem, antielitářská hnutí institucím nedůvěřují a uchylují se k personalizované reálpolitice. Předáci používají agresivní styl a jejich straničtí rivalové oplácejí stejnou mincí. Klidný apel na spolupráci vnímá publikum jako slabost. Hledat shodu je nuda, nesouhlasit je trendy. Vášnivé hádky zvyšují teplotu společnosti a hrozí, že spolu přestaneme mluvit; třeba proto, že nás téma nezajímá nebo oponentem pohrdáme.
Blížíme se ke skluzavce od nesouhlasu přes nenávist k násilí, jak varuje guvernér amerického státu Utah Spencer Cox. Vyprovokovaly ho k tomu pokusy o atentát na Donalda Trumpa a vražda kontroverzního aktivisty Charlieho Kirka, prezidentem nekřesťansky glosovaná „nepřátelům neodpouštím, nenávidím je“. Objevují se nicméně univerzálně použitelné nápady, jak neblahý trend zvrátit.
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Vražda klerofašisty Kirka: zápas dvou názorových proudů hýbe i sociálními sítěmi
Horečku nemocné společnosti srazíme, naučíme-li se „nesouhlasit bez pohrdání“, tvrdí Cox. Léčbu předepsalo společné video republikánských a demokratických kandidátů před utahskými volbami v roce 2020. Stal se z něj virální hit, který dál inspiruje stranické soupeře k natáčení společných spotů. Dialog protivníků projevujících vzájemnou úctu a vůli ke kompromisu vítají lidé s úlevou, jak potvrdil výzkum Stanfordské univerzity.
Popularita a výsledky „účinkujících“ starostů a guvernérů budí naději, že komunální líhně obrodí i celostátní politiku. Nesvádějme ale vše na své reprezentanty neschopné spolupracovat. Za dobré spolužití odpovídáme všichni; kazíme si ho každým vzteklým postem na sítích či utroušenou lží.
Stereo efekt
Odolná otevřená společnost vstřebá i provokace ze svých okrajů. Vycentrovat její páteř, vychýlenou politickým zrcadlem, ale nebude snadné. Odstředivý radikalismus totiž překopává zabetonovaný mainstream; dříve nepředstavitelné je najednou normální.
Potřebný stereo efekt, jenž namíchá programy pravého a levého kanálu do centrální „vůle lidu“, je odpojený. Lidé vypínají hlasatele, kteří je nebaví, a zalézají do názorových ulit. Středová politika musí oslovit i „ty druhé“ spoluobčany a brát vážně jejich zklamání, jež jim sebralo víru v budoucnost, ale populistům nabilo ostrými. Jinak budou volby dál rozhodovat ti, kdo k nim většinou nechodí, protože nevěří, že kdo a jak vládne, má vliv na jejich živobytí.
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Quo vadis, levičáku? Levice už chudé tolik neřeší, chce pomáhat planetě a menšinám
Optimismus minulých desetiletí vystřídala chmurná očekávání, úsměv nahradily grimasy. Jsme prý opět na rizikovém přechodu od starého k novému; interregnem ho nazvali ve 30. letech minulého století, než se vše sesulo do propasti barbarství. Co se dnes vlastně rodí a který z paralelních světů umírá? Je sešup do postliberální reality za zrcadlem neodvratný? Demokracie nestačí tempu technologií, ale její seberegulační instinkty se v krizích osvědčují. Je třeba důsledně opravovat vlastní chyby, vyjít z virtuálních studií mezi lidi a nahradit technokracii praktickými hodnotami.
„Naučme se vidět příležitosti i tam, kde je objektivně mnoho rizik,“ povzbuzuje malověrné filozof Ivan Krastev. Usměvaví politici pak porazí své soupeře – zamračené i vysmáté.
Autor je vysokoškolský pedagog v důchodu.