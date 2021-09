Světlou stezkou za potoky krve. Ve vězení zemřel marxistický terorista, za nímž zůstal nespočet mrtvých

Násilí je mezinárodní právo.“ „Bez revolučního násilí nemůžete svrhnout staré pořádky a nahradit je novými.“ Tak vysvětloval své ideje. Ty ideje, které se staly hnacím motorem tehdy nejkrutějšího uskupení v Latinské Americe.



Abimael Guzmán byl zakladatelem a vůdcem peruánské teroristické organizace Světlá stezka, která v dobách svého největšího vlivu měla na svědomí přes 30 tisíc lidských životů. „Soudruh Gonzalo“, jak se mu ve stezce přezdívalo, zemřel minulou sobotu ve vojenském vězení nedaleko Limy. Bylo mu 86 let. Pár let před svým dopadením, v roce 1988, někdejší profesor filozofie prohlásil: „Cílem organizace nebylo jen provádět násilné útoky, ale také rozsévat strach, paniku a zhnusení nad krutostí jejich činů.“ A dařilo se jim to dobře.