Nejen český pavilon. Na slavné výstavě v Bruselu zazářila i rakouská architektura

Po roce 1918 se však situace radikálně změnila. Vídeň pro nás již nebyla hlavní inspirací v architektuře, o čemž svědčí i fakt, že v meziválečném období tam studovalo jen pár Čechů. Pozornost našich architektů se obrátila jinam – do Nizozemska, Německa, Francie a dalších zemí. Neplatí to samozřejmě zcela, respekt si získala sociální výstavba tzv. Rudé Vídně nebo stavby světoběžníka Adolfa Loose a jeho okruhu; a pozornost poutala rovněž výstavní kolonie rakouského Werkbundu, konaná v roce 1932 (viz Orientace z 8. června 2025), tedy ve stejném roce jako obdobná akce Svazu čs. díla na pražské Babě.
Setkání v Belgii
Jestliže v meziválečné éře architektonické kontakty mezi Československem a Rakouskem nebyly příliš četné, později ustaly docela, samozřejmě během válečných let a potom po nástupu komunistů k moci. Politický vývoj šel v obou zemích jinak: zatímco Rakousko se v polovině padesátých let vymanilo ze sovětského vlivu a stalo se neutrální zemí, u nás tomu bylo naopak a architektuře tu dominoval tzv. socialistický realismus (sorela), tedy opulentní styl, importovaný ze SSSR.
Vídeňský Arsenal. Areál nedaleko belvederských zahrad dnes slouží mimo jiné jako vojenské muzeum
Tento stav však netrval dlouho. Po Stalinově a také Gottwaldově smrti došlo postupně k určitému uvolnění, přičemž jedním z hlavních symbolů těchto změn se stala účast zemí sovětského bloku na světové výstavě Expo ‚58 v belgické metropoli Brusel.
Byla to od roku 1949 první expozice prestižní kategorie „A“, tedy všeobecná světová výstava. Pro československé techniky i umělce to byla obrovská příležitost navázat na slavné meziválečné tradice, a jak známo, ti toho využili naplno – náš pavilon architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného vyhrál hlavní cenu, tzv. Zlatou hvězdu, za odvážnou ocelovou konstrukci, architektonický výraz a také náplň, která upoutala světovou veřejnost originalitou instalací i vkusnou kombinací technických exponátů a uměleckých děl.
Atrakcí byla také laterna magika, kombinující divadlo a film. Zaskočeni byli ovšem domácí představitelé komunistické strany, a tak se o úspěchu moc nepsalo. Příznačné je, že kniha o světové výstavě v Bruselu mohla vyjít až o čtyři roky později.
Grand Prix d’Architecture
K nejoceňovanějším pavilonům na bruselském Expu ‚58 však patřil také ten rakouský. Byl příkladem minimalistické moderny, kterou ve světě proslavil německo-americký architekt Ludwig Mies van der Rohe, mj. autor muzea moderního umění v Berlíně a také původce citátu Less is more.
Rakouský pavilon má ocelovou skeletovou konstrukci s proskleným parterem, uvnitř se nachází velký sál s ochozem. Jeho autorem byl Karl Schwanzer (1918–1975) a získal za něj Grand Prix d’Architecture. Tento proslulý rakouský architekt studoval na vídeňské technické univerzitě, později se stal na tomto učilišti profesorem. Jeho oceňovanými stavbami jsou brutalistní dostavba císařské hrobky v kapucínském kostele ve Vídni, rakouský pavilon na světové výstavě v kanadském Montrealu v roce 1967 a především ikonická budova administrativy automobilky BMW v Mnichově s muzeem, již tvoří čtyři spojené stříbrné válce. Byla dokončena v roce 1972 v sousedství olympijského areálu.
Vídeňská moderna v modré a bílé. Mořská stavba patří k vrcholným dílům Otta Wagnera
Nejen československý, ale i rakouský pavilon z Bruselu měly štěstí – oba byly po skončení expozice rozebrány a znovu postaveny. Ten náš v Praze na Výstavišti, kde pak vyhořel (bývalá restaurace však dosud stojí v Letenských sadech), ten našich jižních sousedů byl umístěn do Švýcarského parku (Schweizergarten) ve Vídni nedaleko Belvederu, jen pár kroků od hlavního vídeňského nádraží a jen kousek od Arsenalu, který jsme si představili minule, adresa je příznačně Arsenalstrasse 1. Sídlilo v něm pak Muzeum umění XX. století.
V roce 2011 byla stavba rekonstruována Adolfem Krischanitzem a dnes se v ní konají příležitostné výstavy rakouského a světového současného umění; aktuálně například expozice norské výtvarnice Sandry Mujingy nazvaná Skin to Skin. Galerie dnes nese název Belvedere 21 a patří organizačně pod nedaleká belvederská muzea, je v ní i suterénní výstavní prostor pro komorní akce, přednáškový sál a kavárna s museumshopem.