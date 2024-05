Kdo se bojí svobody slova? Za všechno může hlasitá menšina, míní britský novinář Toby Young

Lidovky.cz: Jak je v 21. století ohrožena svoboda projevu? Respektive kdo ji ohrožuje?

Spousta mezinárodních subjektů chce zasahovat do našeho práva se vyjádřit. Ať už je to EU, OSN, anebo Světová zdravotnická organizace (WHO). Zdá se, že jim jde zejména o takzvané dezinformace a nenávistné projevy.

Vidíme to například na válce generálního tajemníka OSN proti „infodemii“, za kterou považuje dezinformace a misinformace šířené během pandemie koronaviru zastánci konspiračních teorií.

Vidíme to také v evropském zákoně o digitálních službách (DSA), který vyžaduje, aby se licencované společnosti provozující sociální sítě zavázaly k odstraňování misinformací a dezinformací již ve svých podmínkách poskytování služeb.

WHO během pandemie poměrně úzce spolupracovala s videoplatformou YouTube, která následně odstraňovala všechny příspěvky, jež zpochybňovaly poslední doporučení WHO.

Takže příkladů je spousta – jde o kombinaci těchto mezinárodních orgánů a domácích zákonodárců.

Lidovky.cz: Jak jste na tom ve Spojeném království?

V Anglii a Walesu je situace zatím nejlepší. V irském parlamentu se ale právě projednává návrh zákona o nenávistných projevech (hate speech). Ve Skotsku již vstoupil v platnost zákon o zločinech z nenávisti.

V Severním Irsku existuje doporučení pro návrh zákona, který bude zřejmě v příštích šesti měsících předložen severoirskému parlamentu, Stormontu. Když půjdeme do zemí Britského společenství, tak v Kanadě existuje zákon o bezpečnosti na internetu, který se zdá být jedním z nejdrakoničtějších ze všech těchto snah o kontrolu online informací.

Myslím, že společným jmenovatelem je tu strach elit z babylonské věže, kterou jsou sociální sítě.

Lidovky.cz: Co je na těchto nových zákonech tak nebezpečné? Nesnaží se jen zabránit újmě některých skupin společnosti?