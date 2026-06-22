Ne že by tam silně stoupla porodnost. Ale Švýcarsko, ač není v Evropské unii, uzavřelo s EU smlouvy o volném pohybu obyvatel, což zemi jaksi „nafouklo“. Za posledních 25 let stoupl počet obyvatel Švýcarska ze 7,1 na 9,1 milionu, což se odráží na zátěži veřejné infrastruktury, přeplněné dopravě, růstu cen bydlení i kriminalitě.
Der Spiegel napsal: „Je to další důkaz, že lidé jsou schopni činit složitá rozhodnutí.“ Upřímně, čekali byste, že progresivní magazín podpoří přímou demokracii?
Proto lidová strana prosadila referendum Ne desetimilionovému Švýcarsku! (Iniciativa pro udržitelnost). Hlasovalo se do 14. června. Volba „ano“ znamenala souhlas s tím, že dosáhne-li počet obyvatel 9,5 milionu, vláda zasáhne. A dosáhne-li 10 milionů, vláda vypoví smlouvy s EU o volném pohybu lidí. Volba „ne“ znamenala uchovat dosavadní praxi.
Za pozornost stál už název referenda. Mířilo proti volné migraci, což zní nehezky. Proto tam iniciátoři propašovali udržitelnost. V době, kdy se sází na udržitelnost všeho od průmyslu až po přístup k přírodě, proč by neměla být udržitelná i lidnatost? A přece to voliči odmítli.
„Ne“ vyhrálo nad „ano“ poměrem 55 : 45 procent. Švýcarské weby to pokládají za překvapivý výsledek, očekávalo se těsné vítězství „ano“, hovorově řečeno vítězství postupu „deset milionů a dost“. Možná tu sehrála roli obava z izolace. Ilustrují ji plakáty se zachmuřeným Trumpem, Putinem v pozadí a nápisem Zrovna teď se trhnout z Evropy? Ne.
To je asi přepjaté. Nicméně skončily časy, kdy měli Švýcaři pocit, že si je každý předchází. Když Trump vytasil návrhy svých cel, nestačili se divit. Sejmul je jako ostatní. A 80 procent průzkumových Švýcarů přiznává, že se obávají „světa podle Trumpa“.
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Méně překvapivě působí mapy hlasování, například na webu Bluewin.ch. Švýcarští voliči se chovají podle očekávání. Proti zpřísnění pohybu z EU výrazně hlasovaly metropolitní oblasti – Basilej, Ženeva, Bern a Zürich (to je tam, kde se za první světové války setkávali exilový Lenin a exiloví dadaisté).
Pro přísnost zase tradicionalistické oblasti. Kanton Appenzell Innerrhoden (to je tam, kde ženy získaly volební právo až v roce 1990) či kanton Glarus (to je tam, kde v červnu 1782 sťali poslední čarodějnici v Evropě).
Možná největší překvapení přinesl už v neděli německý web Der Spiegel. Mathieu von Rohr k referendu napsal: „Je to další důkaz, že lidé jsou schopni činit složitá rozhodnutí.“ Upřímně, čekali byste, že progresivní magazín podpoří přímou demokracii?
Ale pozor, populistický moment referenda spočíval v něčem jiném. V tom, že šlo o absolutní počet obyvatel (o laťku 10 milionů). Přitom problémy se neodvíjejí od počtu obyvatel, ale od jeho skladby – etnické, věkové či jiné.
Přiblížila to Maria Stöhrová, dopisovatelka magazínu Der Spiegel z Číny. Zajela do města Žu-tung (Rudong) a vytěžila z toho reportáž. Milionové město u moře je známo tím, že když Čína před půlstoletím chystala „politiku jednoho dítěte“, právě v Žu-tungu ji testovala. Jak to tam vypadá dnes, i když „politika jednoho dítěte“ už před dekádou skončila? Je to extrémní případ stárnutí populace.
V důchodu je víc než třetina obyvatel Žu-tungu. Denní centrum, kde se konaly taneční kurzy, přestavěli na univerzitu pro seniory. Ve městě starší muži vynášejí odpadkové koše, zajišťují parkování aut, doručují balíky na skútrech. Polovina základních a středních škol zavřela. Prodavačka v papírnictví říká, že tržby prudce klesly, protože sešity a tužky kupuje stále méně dětí. A učitelky v mateřských školách se rekvalifikují, aby se mohly starat o seniory.
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Čína se vylidňuje. Za nejrychlejším úbytkem populace v moderních dějinách země jsou hlavně dvě věci
Jistě, Žu-tung je vyhrocený případ, ale v principu to podobně vypadá v celé Číně. V roce 2025 se v ní narodilo 8 milionů dětí, kdežto 11 milionů lidí zemřelo. I demografové přiznávají, že Čína, druhá nejlidnatější země a druhá ekonomika světa, může ztratit sílu. Že bude příliš málo těch, kdo udržují společnost v chodu – lidí mezi 20 a 50 lety.
Politika jednoho dítěte oficiálně skončila už před deseti lety. Ale co se týče míry porodnosti, jako by setrvačností pokračovala dál. U nás tak rázný sociální experiment nikdy nebyl. Přesto je dobré vědět, kam pokles porodnosti může vést.
Dopisovatelka Stöhrová to líčí takhle: „V Žu-tungu najdete pětasedmdesátníky, jak dělají kliky při východu slunce. Starší lidé běhají kolečka a dělají shyby na prolézačce, kdysi postavené pro děti. Udržují se v kondici, neboť vědí, že až zeslábnou, nikdo se o ně nepostará.“