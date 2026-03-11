Neklidný kus pouště, který chtěl každý dobýt. Jaké byly dějiny Sýrie?

Jednou z nejoblíbenějších a nejsoustavněji vycházejících edic Nakladatelství Lidové noviny je řada Dějiny států, jež má za sebou již desítky monografií, které zprostředkují české odborné a širší zájmové veřejnosti dějiny, kulturu a současnost různých oblastí světa. Některé z těchto monografií se pro zájem čtenářské veřejnosti dočkaly již druhého vydání (například Dějiny Indie nebo Dějiny Egypta), jiné jsou vyprodány a další čekají na své druhé, většinou rozšířené vydání.
Nejspíš je tomu tak proto, že oblasti a státy, jež jsou předmětem dotyčných publikací, prožívají v soudobých dějinách a žhavé současnosti dynamický vývoj, zvláště v kontextu měnících se poměrů v mezinárodní politice.
Dějiny Sýrie
Eduard Gombár, Petr Charvát, Lukáš Pecha
Skutečnost, že knihy zmíněné edice se snaží obsáhnout celé historicky uchopitelné dějiny států, jež jsou s danými oblastmi spjaty, jsou zpravidla uzavírány do hranic moderních, ale hlavně soudobých států té či oné oblasti světa – vždy však s ohledem na jejich národní a etnické aspekty a výklad dějin s co nejširšími přesahy a historickými kontexty. Vždy se to děje s citlivým ohledem na národní (etnické, klanové, kmenové, náboženské) aspekty státu, jemuž je ten který titul věnován.
Počátkem letošního roku vydalo NLN rozsáhlou monografii pod titulem Dějiny Sýrie. Kniha má 763 stran a je to kolektivní práce tří českých specialistů na oblast archeologického a historického výzkumu oblasti, již obecně v dějinách Předního (Blízkého) východu nazýváme Sýrií nebo tzv. „Velkou Sýrií“.
Z toho vyplývá, že kniha nepojednává výhradně o dějinách území, které se od konce první světové války nazývá Sýrií – nejprve jako monarchie pod mandátem Francie a po druhé světové válce, od roku 1946, jako nezávislá Syrská arabská republika. Jde vlastně o mnohem širší území, jež lze stěží vtěsnat do zřetelných a neměnných historických hranic po stovky let, byť autor pasáží o moderní a soudobé Sýrii samozřejmě respektuje současné hranice státu.
V Sýrii byl vnitropolitický vývoj po Arabském jaru mimořádně destruktivní a získal značný přesah – především do Turecka a v mnohém ohledu i různých evropských států.
Dotyčná monografie obsahuje nejen vlastní výkladový text, ale i závěrečný blok informací, včetně příloh, dodatků, obsáhlé informace o československo-(česko)-syrských vztazích, rozsáhlého seznamu pramenů a literatury a podrobného rejstříku. Autory knihy jsou tři čeští odborníci v oblasti archeologie, historie starověkého Předního východu a středověkých, moderních i soudobých politických dějin oblasti. Prvním je Lukáš Pecha, znalec starověkých předovýchodních písem (především klínopisu), druhým Petr Charvát, archeolog a historik pozdně starověkého Předního východu doby římské a byzantské. Největší část zpracoval Eduard Gombár, který zevrubně představil dějiny oblasti od éry islámského středověku až po současnost.
Tři dějinné party
První část knihy se zabývá starověkými dějinami Sýrie. Lukáš Pecha seznamuje čtenáře s danou oblastí od pravěku až po nejstarší městské civilizace, jež se nacházely na území dnešní Syrské arabské republiky, ale rovněž Libanonu a některých částí Mezopotámie. Bez jejich zařazení a nezbytných přesahů by totiž nebylo možné vyložit dotyčný historický vývoj v patřičných dobových souvislostech. Autor seznamuje čtenáře se státními útvary a říšemi od nejstarších dob (Ebla, Ugarit, východní provincie evropských velmocí nebo jejich soupeření se starověkou Persií na území Sýrie).
Na ryze starověkou dobu navazují pasáže věnované antické Sýrii v imperiálních plánech Alexandra Velikého až do konce východořímské či byzantské říše, jejíž východní provincie – tedy převážně území dnešní Sýrie, Libanonu, Jordánska a Palestiny – se až do první poloviny 7. století nacházely pod vládou Říma a pak Byzance, tedy především v době pozdní antiky či helénismu.
Tuto dějinnou epochu zpracoval Petr Charvát a zaujme především ty čtenáře, kteří se chtějí dozvědět více o soupeření tamějších národů a etnických společenství s římským impériem, éru vrcholů a pádů tamějšího judaismu a jeho vyznavačů, včetně vzniku křesťanství. Nezapomeňme, že první fáze pronásledované „křesťanské sekty“ v Palestině přešla v období „pohanokřesťanství“ ve fázi christianizace značné části obyvatel východního Středomoří, než se toto náboženství stalo státní ideologií pozdního Říma.
Ve své době se tzv. Velká Sýrie, jak je tato oblast historiky někdy nazývána, stala skutečným centrem nově se rodící křesťanské víry a kulturní či duchovní kolébkou nového náboženského systému, který nakonec zakotvil i v Evropě jako státní náboženství pozdního Říma a šířil se stále dál.
Třetí a nejrozsáhlejší část monografie představuje Sýrii od cca třicátých let 7. století do současnosti. Začátek tohoto období je jasně daný: charakterizuje ho poměrně rychlá islamizace poté, co se z centra Arabského poloostrova vyvalila vojska arabských kmenů a klanů. Ve jménu nové monoteistické víry, islámu, tedy učení proroka Mohameda a jeho stoupenců, tato vojska rozšířila tohle náboženství po značné části středověkého i současného světa, včetně některých oblastí Evropy.
Autorem dané a nejrozsáhlejší části knihy je Eduard Gombár, zkušený historik arabského světa a islamolog – nejspíše nejerudovanější člověk právě v oblasti Blízkého východu se zvláštním zřetelem k Velké Sýrii.
Svou část výkladu přirozeně zahajuje vznikem islámu na Arabském poloostrově a poměrně rychlou expanzí muslimů všemi směry – tím severním, totiž do Sýrie, především. Tehdejší byzantská říše, a dílem i říše perská, sásánovská, nedokázaly muslimům vzdorovat. Většina výbojů tímto směrem se odehrála v historicky krátkém období, mezi lety 635–661. Právě v tomto roce se moc rodícího se impéria dostala do rukou Umajjovců – představitelů první dynastické vlády chalífátu, jež přenesla sídlo státu z Medíny do staroslavného Damašku. Ale ani po roce 750, kdy byli Umajjovci zbaveni moci a nuceni ji předat nové, abbásovské dynastii, Sýrie nic na svém strategickém geopolitickém postavení neztratila, třebaže Abbásovci si za své nové sídelní město zvolili zcela novou metropoli na mezopotamské řece Tigris. Tato metropole záhy získala mimořádný politický a kulturní význam pod jménem Bagdád.
Autor dále líčí dynamický vývoj na území, jež bylo přirozenou křižovatkou obchodních cest i přetavování arabsko-muslimských, křesťanských i dalších nábožensko-ideových hodnot všemi směry – od vzdálených končin severní Afriky, Egypta a Malé Asie (od 11. století pomalu islamizované seldžuckými Turky), až po mezopotamská centra, jako byly Mosul, Bagdád či Basra, a dále do Íránu a Střední Asie.
Moderní a soudobé
A tak bychom mohli pokračovat dále, neboť kniha je vnitřně bohatě strukturována podle jednotlivých klíčových období a epoch. Autor svůj výklad srozumitelně a systematicky dělí na jednotlivá historická období, kdy Sýrie bývala relativně jednolitou součástí kompaktnějšího státního útvaru, nebo zase územím, jež tvořilo jakousi pomyslnou politickou, etnickou a náboženskou mozaiku, jejíž uchopení a výklad z pozic historika nebo religionisty není snadné. A tak se dozvídáme o Sýrii jako centru umajjovské říše, ale také jedné z křižovatek mnohem mohutnějšího centra abbásovské říše, či vlády tureckých Seldžuků, kteří od poloviny 11. století arabsko-islámský Východ ovládli. Dozvíme se i leccos o období křížových výprav, kdy nejen Jeruzalém a Palestinu, ale i leckteré součásti tehdejšího, politicky rozvrásněného území Sýrie ovládli evropští křižáci.
Významnou část Gombárova výkladu představují dějiny Sýrie za vlády osmanské říše mezi 15. a 19. stoletím, kdy toto území bylo rozděleno na řadu správních celků či provincií a tvořilo integrální součást jihovýchodního území osmanského impéria – někdejšího představitele „tureckého nebezpečí“, jež ve své době představovalo soupeření říše nad Bosporem s klasickými impérii evropského světa, jakými byla Anglie, Francie, carské Rusko, ale také habsburská monarchie.
Rozsahem i silou primárních materiálů logicky vynikají dva bloky Gombárova textu – Moderní Sýrie a Soudobá Sýrie, které analyzují dějiny území, jež se vytvořila v rámci parcelace zhroucené osmanské říše jako jednoho z výsledků první světové války, i coby stát, který se v letech 1943–1946 propracoval k vytvoření Syrské arabské republiky, a to přibližně v těch hranicích, jak je známe dnes.
Dá se předpokládat, že mnoho potenciálních zájemců si koupí Dějiny Sýrie právě kvůli těmto pasážím, včetně bloku věnovaného vývoji od března 2011 – tedy od vypuknutí syrské varianty tzv. Arabského jara. Právě v Sýrii byl vnitropolitický vývoj, jehož dozvuky vlastně sledujeme dodnes, mimořádně destruktivní a získal značný přesah do mimoarabských a mimosyrských záležitostí – především do Turecka a v mnohém ohledu i do evropských států.
Bohatá faktografie
Ozdobou knihy je v závěru zdánlivě nudná pasáž, jež je ovšem užitečnou součástí každé z monografií edice Dějiny států. Týká se především přehledu základních údajů o názvu, rozloze, státních svátcích a některých geopolitických aspektech sledovaného státu, stejně jako přehledu československo(česko)-syrských vztahů, soupisu pramenů a literatury, obsahuje i hutný jmenný a věcný rejstřík.
Kniha o Sýrii z pera tří zmíněných autorů, z nichž dva se, bohužel, shodou okolností jejího vydání nedožili (Charvát, Gombár), si rozhodně zaslouží pozornost všech zájemců o politické, kulturní a dílem i hospodářské dějiny současného Blízkého východu a mimoevropského světa vůbec.
Autor je orientalista