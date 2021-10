Tajemný svět alchymie. Co lidi naučila nauka stará dvě tisíciletí a můžeme z ní čerpat dnes?

Obraz alchymie je ještě komplikovanější, než se zdá, protože se objevila na různých místech a procházela různým vývojem. Bývala považována za vědu – pravda, doprovázel ji podvod, ale to je zvláštní kapitola.

Obvykle se pohled na alchymii zužuje na představu transmutace, proměny obecných kovů v drahé, jako je zlato, chemickou nebo metalurgickou cestou, často kombinací obou. Víme, že to nejde, jen jadernou syntézou, ale to dřívější alchymisté nemohli tušit. Měli však teorie, které možnost transmutace připouštěly. Tak proč to nezkusit? Trvalo skoro ta dvě tisíciletí, než se ukázalo, že je to slepá ulička.