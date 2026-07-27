V dějinách moderní Číny najdeme jen málo momentů tak symbolických i přelomových, jako byl „prokletý rok“ 1976. Přírodní katastrofa i úmrtí klíčových vůdců stvořily apokalyptický narativ o konci jedné epochy, jenž se v hlubokém kolektivním podvědomí čínské společnosti proměnil v konečný rozsudek bohů – vládnoucí maoistická dynastie definitivně ztratila k vládě nad Čínou mandát nebes.
Katastrofa zastihla vyčerpanou Čínu v závěrečné fázi kulturní revoluce (1966–1976), plné násilí, politických čistek a ekonomiky na pokraji kolapsu. Lidé byli unaveni neustálými schůzemi a rituály loajality, které nahrazovaly produktivní práci a také odváděly pozornost od bezpečnostních opatření, jako i v případě bez jakýchkoli protiseizmických opatření budovaného Tchang-šanu.
Fakt, že Velký kormidelník trávil své poslední týdny v podzemním bunkru, lidé vnímali jako signál, že jeho éra končí. A šest týdnů po zemětřesení Mao zemřel.
Maoistická ideologie vytlačovala tradiční čínskou pokoru před přírodou radikálním konceptem člověka nad přírodou naopak vítězícího a také kladla důraz na zapojení mas do vědeckého výzkumu. Program předpovídání zemětřesení se opíral o více než 100 tisíc amatérských pozorovatelů, kteří sledovali hladinu podzemních vod či neobvyklé chování zvířat. A skutečně se jednou, 4. února 1975, podařilo úspěšně předpovědět zemětřesení v Hai-čchengu, což režim oslavil jako důkaz, že maoistická věda dokáže ovládnout i přírodní živly. Bohužel tím ale získal i falešný pocit, že předpovídání zemětřesení je snadná záležitost.
Tchang-šan ovšem žádné varování nedostal. Přesněji řečeno, dostat ho mohl, ale systém selhal. Během léta 1976 Státní seizmologický úřad ochromily čistky a varovný hlas seizmologů, kteří upozorňovali na vážné anomálie okolo Pekingu a Tchang-šanu, zanikl v administrativním chaosu a v obavách z obvinění ze sabotáže. Nikdo z vedení totiž nechtěl převzít politickou odpovědnost za evakuaci, jež by zastavila výrobu v tak strategicky důležitém industriálním centru. Byla tu ale jedna výjimka.