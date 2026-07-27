Když se otřásla zem i režim. Osudový rok, který pohřbil Maovu éru a změnil tvář Číny

Jan Adamec
Doporučujeme   16:30
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Zemětřesení u města Tchang-šan připravilo o život nejméně čtvrtmilionu lidí a zpustošilo rozsáhlou oblast východně od čínské metropole Pekingu. | foto: Profimedia.cz

Před 50 lety, v noci 28. července 1976, zasáhlo severovýchodní Čínu zemětřesení o síle 7,6 stupně Richterovy stupnice. Během pouhých 23 sekund, když většina obyvatel spala, srovnalo se zemí milionové uhelné a ocelářské centrum Tchang-šan. Oficiální počet obětí byl stanoven na 242 769 mrtvých, neoficiálně se hovořilo až o trojnásobku.

V dějinách moderní Číny najdeme jen málo momentů tak symbolických i přelomových, jako byl „prokletý rok“ 1976. Přírodní katastrofa i úmrtí klíčových vůdců stvořily apokalyptický narativ o konci jedné epochy, jenž se v hlubokém kolektivním podvědomí čínské společnosti proměnil v konečný rozsudek bohů – vládnoucí maoistická dynastie definitivně ztratila k vládě nad Čínou mandát nebes.

Katastrofa zastihla vyčerpanou Čínu v závěrečné fázi kulturní revoluce (1966–1976), plné násilí, politických čistek a ekonomiky na pokraji kolapsu. Lidé byli unaveni neustálými schůzemi a rituály loajality, které nahrazovaly produktivní práci a také odváděly pozornost od bezpečnostních opatření, jako i v případě bez jakýchkoli protiseizmických opatření budovaného Tchang-šanu.

Fakt, že Velký kormidelník trávil své poslední týdny v podzemním bunkru, lidé vnímali jako signál, že jeho éra končí. A šest týdnů po zemětřesení Mao zemřel.

Maoistická ideologie vytlačovala tradiční čínskou pokoru před přírodou radikálním konceptem člověka nad přírodou naopak vítězícího a také kladla důraz na zapojení mas do vědeckého výzkumu. Program předpovídání zemětřesení se opíral o více než 100 tisíc amatérských pozorovatelů, kteří sledovali hladinu podzemních vod či neobvyklé chování zvířat. A skutečně se jednou, 4. února 1975, podařilo úspěšně předpovědět zemětřesení v Hai-čchengu, což režim oslavil jako důkaz, že maoistická věda dokáže ovládnout i přírodní živly. Bohužel tím ale získal i falešný pocit, že předpovídání zemětřesení je snadná záležitost.

Tchang-šan ovšem žádné varování nedostal. Přesněji řečeno, dostat ho mohl, ale systém selhal. Během léta 1976 Státní seizmologický úřad ochromily čistky a varovný hlas seizmologů, kteří upozorňovali na vážné anomálie okolo Pekingu a Tchang-šanu, zanikl v administrativním chaosu a v obavách z obvinění ze sabotáže. Nikdo z vedení totiž nechtěl převzít politickou odpovědnost za evakuaci, jež by zastavila výrobu v tak strategicky důležitém industriálním centru. Byla tu ale jedna výjimka.

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