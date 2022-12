Technologie vedou k pasivitě. František Tichý o zavření škol psal ve svém sci-fi románu už před pandemií

Se spisovatelem a pedagogem Františkem Tichým o vlivu technologií na člověka, covidu i víře a o tom, jak důležitouými hodnotami jsou spolupráce i dobrovolnictví

Lidovky.cz: Postavám vašeho nového románu je patnáct šestnáct a používají slova jako spídovat, týčr nebo najs. To jste naposlouchal u žáků svého gymnázia?

Kdybych to psal tak, jak dnešní dospívající mluví, už tomu střední generace neporozumí, takže jsem musel ubrat. S kolegou angličtinářem jsme to upravili tak, aby si to ještě uchovalo atmosféru jejich komunikace, ale bylo to srozumitelné všem. I když moje maminka tomu už chvílemi úplně nerozuměla.

Lidovky.cz: Příběh se odehrává za 20 let a informační technologie jsou tam již vyloženě vlezlé, kontrolují lidem náladu i zdravotní stav. Myslíte, že tímto směrem to jde i u nás, nejen v Číně?

Rozvádím představu o tom, co se stane, až bude vliv technologií takový, že s nimi budeme propojení prakticky pořád. Aplikace sjednocené do systému, nebo Systému, budou lidem říkat, co mají dělat, budou je optimalizovat. Systém lidi nenechá jen sedět u počítače, tloustnout a kazit si oči. To by bylo dlouhodobě neúnosné. Budou dostávat pobídky, nebo dokonce povely, že musejí jít běhat, že by se měli napít, co by měli jíst, aby byli zdraví. Budou dostávat dobré rady a budou je poslouchat. A zaplatí za to svobodou. Svoboda bohužel není součástí tohoto balíčku.