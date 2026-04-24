Na západní hranici Spojených států s Mexikem se rozkládá nehostinná Sonorská poušť. Zvedá se z ní mnoho horských hřebenů. Patří k nim i pohoří Quinlan s 2098 metrů vysokým štítem Kitt Peak. Poblíž jeho vrcholu se tyčí množství bílých kopulí chránících výkonné dalekohledy. Každou noc mlčky zírají do chladných hlubin kosmu. Na jeden z nich, Mayallův teleskop, bylo před pěti lety namontováno zařízení DESI.
Zkratka zastupuje spojení Dark Energy Spectroscopic Instrument, česky něco jako Spektroskopický přístroj ke zkoumání temné energie. DESI systematicky skenuje oblohu. Měří vzájemné polohy a vzdálenosti galaxií a kvasarů. Teď má mít hlavní část práce za sebou.
|
Webbův teleskop našel hvězdy z doby jen 400 milionů let po velkém třesku
Z jeho dat vznikne podrobná mapa univerza. Na její oficiální zveřejnění si však vědci budou muset počkat. Výstupy z DESI je nejprve potřeba vyhodnotit. Mohlo by to trvat přibližně rok.
Poslední podobná mapa zahrnovala zhruba pět milionů galaxií. Ta nová by jich měla mít 47 milionů. Bude to proto skoro desetkrát víc.
Napjaté čekání
„Vlastně se po této křivce pohybujeme celou mou kariéru,“ řekl New Scientistu David Schlegel z Lawrencovy laboratoře v kalifornském Berkeley. „Každých deset let vytváříme desetkrát větší mapy. Můžete si položit otázku, kdy se nám podaří zmapovat všechny pozorovatelné galaxie v okruhu deseti miliard světelných let… a pokud bychom se této křivky drželi, dosáhli bychom toho do roku 2061.“
Tentokrát však astronomové očekávají výsledky s obzvlášť velkým napětím. Před dvěma lety totiž měření z DESI ukázala, že v našich představách o vývoji kosmu mohla být zásadní nesrovnalost.
|
Kosmická zrcadla myslíme vážně. Slunce osvítí odvrácenou stranu Země, říká šéf startupu
Astronomové už víc než sto let vědí, že se vesmír rozpíná. Na konci devadesátých let minulého století navíc vyšlo najevo, že toto rozpínání zrychluje. Kosmologové proto přišli s temnou energií, která tento jev vysvětluje.
Její podstata jim zatím uniká. Přesto tvoří důležitou součást dosud nejlepšího modelu vývoje vesmíru. Označuje se jako ΛCDM. Řecké písmeno na začátku je velká Lambda.
Používá se k označení tzv. kosmologické konstanty. Vyjadřuje energii prázdného prostoru. V současné podobě modelu reprezentuje temnou energii. Zkratka CDM znamená Cold Dark Matter, chladná temná hmota.
Jen část oblohy
Hmota a energie se dají navzájem přepočítávat podle známého vztahu E=mc2. Podle modelu ΛCDM tak asi 68 procent celkového obsahu vesmíru připadá na temnou energii. Dalších 27 procent tvoří temná hmota. Zbylých pět procent pak zabírá běžná hmota, z níž jsou hvězdy a planety. Malý podíl mají i lehoučké částice neutrina a elektromagnetické záření. Běžně se ale zanedbává.
|
Máme ještě čtyři miliardy let. Astrofyzik Petr Kulhánek vysvětluje, jak vznikají hvězdy a galaxie
Temná energie by měla zůstávat pořád stejná. Podle předběžných výsledků z DESI se však zdá, že by mohla časem slábnout. Pokud by to tak bylo, kosmologové by museli svůj model upravit.
Nutno poznamenat, že DESI může v principu zmapovat jen část oblohy. Astronomové rádi vyjadřují velikost prostorového úhlu ve čtverečných stupních. Celá obloha jich má asi 41 tisíc.
DESI zatím pokryl oblast o rozloze okolo 14 tisíc čtverečních stupňů. V budoucnosti by mohl zvládnout 17 tisíc. Výhled na zbytek oblohy zakrývají blízké a jasné objekty v Mléčné dráze.