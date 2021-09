Teror a umlčování jiných názorů. To nejsou jen praktiky inkvizice či Maovy kulturní revoluce, ale současná realita Západu

Douglas Murray je gay. Konzervativní gay. Je folklorem doby, že levicově-liberální establishment, který nám politicky, mediálně i intelektuálně vládne, nenávidí konzervativce – na to jsme už zvyklí. Avšak konzervativní gaye, lesby, konzervativní ženy a konzervativce tmavé barvy pleti nenávidí až čtyřnásobně víc; oni totiž svou vlastní existencí vyvracejí progresivní narativ o tom, že jsou „utiskovaní“ – kdyby skutečně byli utiskovaní, byli by nikoli konzervativci, nýbrž revolucionáři. Ale oni konzervativní jsou, a proto nelze dopustit, že vůbec existují, proto je nutné je zrušit (cancel) a tvářit se, že vůbec neexistují. A za jejich existenci je nenávidět.



Douglas Murray je Brit. Kdyby tu samou knihu napsal Polák či Maďar, levicoví liberálové, kteří prý netrpí nacionalismem („jen“ středoevropofobií, hlavně polonofobií a hungarofobií), by to pohrdlivě odvrhli coby „Orbánovu propagandu“. To nyní nelze, napsal to Brit a všechny příklady jsou z USA, Británie a Austrálie.