Teroristé s umělou inteligencí. Zatím AI pomáhá, mohla by ale posloužit k výrobě ničivého viru

Mořští plži homolice se sice pohybují příslovečnou šnečí rychlostí, ale úspěšně loví i mnohem rychlejší živočichy, jako jsou ryby či nejrůznější červi. V skrytu číhají na kořist, které pak orgánem podobným chobotu vbodnou do těla koktejl prudkých jedů, tzv. konotoxinů. Oběť bleskově ochrne a homolici už neuteče.
Jako smrtící se ukazují už dávky konotoxinů kolem 10 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti. Jsou známy případy, kdy na bodnutí homolicí zemřeli i lidé: smrt u nich nastala do pěti hodin, obvykle na zástavu dechu. Šance na záchranu je mizivá, protože protijed konotoxinů není znám.
Vědci zatím popsali asi 500 druhů homolic a odhadují, že všichni tito plži disponují dohromady arzenálem 50 000 konotoxinů. Jde o poměrně jednoduché molekuly, tzv. peptidy, tvořené krátkými řetězci 12 až 40 aminokyselin. Mohlo by se zdát, že k této nepřeberné smrtící sbírce už nelze nic přidat, čínští vědci ale naučili umělou inteligenci (AI) vymýšlet nové varianty konotoxinů, jaké v přírodě nikdy nikdo neviděl.
Jeden katastrofický scénář počítá s vývojem úplně nového původce lidských infekčních chorob, kterého bude těžké detekovat a jenž bude vzdorovat běžné léčbě.