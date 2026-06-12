Teroristé s umělou inteligencí. Zatím AI pomáhá, mohla by ale posloužit k výrobě ničivého viru

Premium

Fotogalerie 5

Zatím nám AI pomáhá. Co když ale někomu pomůže k výrobě nového a ničivého viru? | foto: Shutterstock

Jaroslav Petr
Doporučujeme   15:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Umělá inteligence umí vyřešit celou řadu problémů. S tím, jak se zlepšuje, ale rostou i obavy. A zdaleka nejde jen o to, že připraví zatím neodhadnutelné množství lidí o práci. Je nutné vyřešit i riziko, že fascinující schopnosti AI, která už nyní umí rozlousknout nejeden biologický problém, zneužijí bioteroristé.

Mořští plži homolice se sice pohybují příslovečnou šnečí rychlostí, ale úspěšně loví i mnohem rychlejší živočichy, jako jsou ryby či nejrůznější červi. V skrytu číhají na kořist, které pak orgánem podobným chobotu vbodnou do těla koktejl prudkých jedů, tzv. konotoxinů. Oběť bleskově ochrne a homolici už neuteče.

Jako smrtící se ukazují už dávky konotoxinů kolem 10 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti. Jsou známy případy, kdy na bodnutí homolicí zemřeli i lidé: smrt u nich nastala do pěti hodin, obvykle na zástavu dechu. Šance na záchranu je mizivá, protože protijed konotoxinů není znám.

Vědci zatím popsali asi 500 druhů homolic a odhadují, že všichni tito plži disponují dohromady arzenálem 50 000 konotoxinů. Jde o poměrně jednoduché molekuly, tzv. peptidy, tvořené krátkými řetězci 12 až 40 aminokyselin. Mohlo by se zdát, že k této nepřeberné smrtící sbírce už nelze nic přidat, čínští vědci ale naučili umělou inteligenci (AI) vymýšlet nové varianty konotoxinů, jaké v přírodě nikdy nikdo neviděl.

Jeden katastrofický scénář počítá s vývojem úplně nového původce lidských infekčních chorob, kterého bude těžké detekovat a jenž bude vzdorovat běžné léčbě.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Mimořádná nabídka

  • Expertní testy, které vám reálně ušetří peníze
  • Hloubkové analýzy a kompletní archiv
  • Čtení všech článků bez omezení

První měsíc za 19 Kč

Předplatit
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.