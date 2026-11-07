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Všichni jsou už v Texasu, jen republikáni ne. Co se v někdejší konzervativní baště děje?

Pavel Szobi
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Demokraté berou Texas. Kandidát na senátora James Talarico a kandidátka na guvernérku Gina Hinojosa oslavují volební vítězství (4.listopadu 2026) | foto: James Talarico via XReuters

V úterý proběhly ve Spojených státech tzv. midterms, volby do Kongresu uprostřed prezidentského období. Už dopředu jsme dobře věděli, jak moc se vyplatí sledovat Texas, kdysi jasně republikánský stát. Co se to v téhle někdejší konzervativní baště děje?

Všechno je v Texasu větší. Donedávna to platilo jak o velikosti texaských rančů a steaků, tak i o počtu voličů, kteří spolehlivě volí republikány. Texas byl po desetiletí rudým státem. Nebylo tomu tak vždy, zdejší voliči kdysi posílali do Washingtonu demokratické senátory a podporovali i demokratické prezidentské kandidáty od Franklina D. Roosevelta po Lyndona B. Johnsona.

Za poslední měsíc byl Trump v Texasu již třikrát a stále dokáže nadchnout stranické jádro, ale zároveň komplikuje republikánům snahu oslovit širší spektrum voličů.

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