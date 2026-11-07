Všichni jsou už v Texasu, jen republikáni ne. Co se v někdejší konzervativní baště děje?

Všechno je v Texasu větší. Donedávna to platilo jak o velikosti texaských rančů a steaků, tak i o počtu voličů, kteří spolehlivě volí republikány. Texas byl po desetiletí rudým státem. Nebylo tomu tak vždy, zdejší voliči kdysi posílali do Washingtonu demokratické senátory a podporovali i demokratické prezidentské kandidáty od Franklina D. Roosevelta po Lyndona B. Johnsona.
Za poslední měsíc byl Trump v Texasu již třikrát a stále dokáže nadchnout stranické jádro, ale zároveň komplikuje republikánům snahu oslovit širší spektrum voličů.