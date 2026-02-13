Chemikálie TFA nám padá na hlavy 21 800 tun ročně. Zdravotní dopady neznáme

Radek John
  10:00
V životním prostředí na Zemi rychle přibývá kyseliny trifluoroctové. Vzniká rozkladem moderních chladicích médií. Ta nahradila nebezpečné sloučeniny způsobující rozpad ozonové vrstvy. Dost možná vytloukáme klín klínem.
Země z vesmíru (ilustrační snímek)

Země z vesmíru (ilustrační snímek) | foto: AP

Množství kyseliny trifluoroctové dopadající na zemský povrch prostřednictvím deště se mezi roky 2000 a 2022 zvedlo ze 6 800 tun na 21 800. Účinky této látky na lidské zdraví dosud nejsou zdokumentovány. Panují z nich však obavy. V pokusech například poškozovala oči králičích embryí.

„Je šokující, že do životního prostředí vypouštíme velké množství chemické látky, o jejíž dopadech máme velmi malé znalosti, a že je to v podstatě nevratné,“ řekla New Scientistu Lucy Hartová z Lancasterské univerzity. Právě její tým se zjištěním o znepokojivém nárůstu TFA přišel.

Zvýšené množství potenciálně škodlivé chemikálie je přitom následek ochrany životního prostředí. Hlavní zdroj kyseliny trifluoroctové jsou některé fluorované uhlovodíky (HFC) a jejich modernější náhrada, hydrofluoroolefiny (HFO).

Obě skupiny těchto látek se v atmosféře rozpadají na TFA. Druhá dokonce několikanásobně rychleji než první. Obě se uplatňují jako chladicí média. Hlavní důvod jejich využívání je náhrada chlorfluorovaných uhlovodíků (CFC), komerčně známých jako freony.

Způsobovaly úbytek ozonu v horních vrstvách atmosféry. Na povrch Země pak dopadalo zvýšené množství škodlivého ultrafialového záření způsobujícího rakovinu kůže a poškození zraku.

Mezinárodní společenství se proto v roce 1987 dohodlo na postupném zákazu výroby a prodeje freonů. Je ale možné, že se zvýšeným množstvím TFA se brzo dostaneme z deště pod okap.

