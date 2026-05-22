Snad nejznámější jednotlivý ledovec světa nese jméno amerického geologa Fredrika T. Thwaitese. Posledních zhruba dvacet let se mu však říká i jinak. Novináři i vědci ho běžně označují jako Ledovec soudného dne. Důvod je prostý. Pokud zanikne, bude ho nejspíš následovat značná část ledového příkrovu Antarktidy. Z geologického hlediska je zánik ledovce jistota. Odhadnout, kdy k němu dojde, je však oříšek. Nová data ukazují, že by to mohlo být velmi brzy.
Okraje obrovské masy zmrzlé vody se totiž začínají odlamovat. Celý ledovec má plochu okolo 192 tisíc čtverečních kilometrů. Odpovídá to skoro dvěma a půl rozlohám Česka nebo přibližně polovině Německa. Tloušťka Thwaitesova ledovce se pohybuje mezi 800 a 1200 metry.
Skupina vědců vedená Christianem Wildem z Innsbrucké univerzity nově došla k závěru, že jeho rozpad už začíná. Jejich výzkum ještě nevyšel ve vědeckém časopise. Zatím o něm informoval jen magazín New Scientist. Varování je proto třeba brát s rezervou.
Vědci každopádně tvrdí, že fragment ledovce označovaný jako Východní ledový šelf (TEIS, z Thwaites Eastern Ice Shelf) je nejspíš těsně před odlomením. Jeho plocha se uvádí okolo 1500 čtverečních kilometrů. Je to zhruba trojnásobek rozlohy Prahy. Průměrná mocnost TEIS by měla být asi 350 metrů.
„Najednou se celé rozsáhlé oblasti jednoduše rozpadají na kusy,“ říká Christian Wild. „Vypadá to jako rozbité čelní sklo.“
Kdy se TEIS odlomí, je však skoro nemožné předpovědět. Připomíná to předvídání zemětřesení. U těch se dají vcelku spolehlivě vytipovat oblasti, kde hrozí. Vlastní vznik otřesů se ale řídí procesy, jejichž začátek se nedá dopředu odhadnout.