Věnují se hlavně perspektivám mírových jednání z různých pozic. Prokremelská média zdůrazňují, že z jejich pohledu je to především porážka Ukrajiny a jejích evropských spojenců.
Vedoucí zahraniční redakce moskevského listu Kommersant Maxim Jusin tvrdí, že největší hrozbou jsou evropští aktivisté, kteří mohou uzavření míru zabránit. V okamžiku, kdy se po summitu na Aljašce objevila perspektiva ukončení ukrajinského konfliktu, se prý prudce aktivizovala tzv. strana války. Přitom tito aktivisté by se podle Jusina urazili, kdyby je tak někdo nazval.
Prý se považují za hluboce morální bojovníky s agresí a za územní celistvost, odmítají ústupky a kompromisy a žádají potrestání všech, které považují za válečné zločince. Podle Jusina jsou to nejrůznější aktivisté, představitelé občanské společnosti, novináři, poslanci, analytici různých think-tanků. Právě oni udávají tón ve společenské diskuzi a evropští vůdci s nimi musí počítat.
Podobné je to podle Jusina na Ukrajině, kde nejaktivnější část společnosti bude proti uzavření míru, protože dává přednost žít nikoli ve světě reálné politiky, ve kterém je potřeba za ukončení krvavého konfliktu zaplatit určitou cenu, ale v ideálním vesmíru, kde je jen černá a bílá, nevinná oběť a nelítostný agresor, kterého je třeba zničit.
Jestliže Kommersant, který čtou především byznysmeni, zachovává dekórum, bulvární list Komsomolskaja pravda si servítky nebere. „Zelenskyj se zhroutí a Evropu stáhne s sebou“, hlásá titulek tohoto nejprodávanějšího ruského deníku, který je údajně nejoblíbenějším čtením samotného Vladimira Putina. Článek se zamýšlí nad tím, co se stane, když Trump odejde z jednání o míru.
Paradox je prý v tom, že pokud Kyjev a Evropa budou trvat na nepřijatelných podmínkách pro Kreml, kopou si ještě hlubší jámu. Podle deníku existuje pocit, že Trump příliš nevěří v možnost domluvit se s Zelenským a jeho „evropskou partou“, zato s Vladimirem Putinem toho je podle vlastních slov schopen. Bez Američanů jsou však prý pro evropské lídry šance udržet Zelenského velmi pochybné. Pravděpodobnější je, že jeho krach je stáhne s sebou, píše Komsomolskaja pravda.
Součástí mírových jednání je i „výměna“ území mezi Ruskem a Ukrajinou. Kreml by chtěl, aby se ukrajinská armáda stáhla ze čtyř ukrajinských regionů, o nichž si ruský parlament vnesl do ústavy, že patří Rusku. Jenže ruská armáda kontroluje jenom luhanskou oblast, ty zbývající okupuje zhruba z padesáti až sedmdesáti procent. Perspektivy územních ústupků analyzuje server The Insider v opozičním článku „Proč Trumpův sen odevzdat Rusku Donbas nemá perspektivu“.
Rusové navrhují, že Moskva odevzdá území v charkovské a sumské oblasti, která okupovala během letní ofenzivy. Pomiňme nyní etické argumenty, že je to výměna jednoho ukrajinského území za jiné ukrajinské území. Čistě matematicky to znamená, že by Ukrajina vyměnila zhruba 1,5 tisíce čtverečních kilometrů podél své hranice na severu na 6,5 tisíce čtverečních kilometrů v doněcké oblasti.
Ukrajinská armáda by měla opustit pás opevněných měst jako Slovjansk, Kramatorsk, Pokrovsk, Družkovka, Mirnograd. Všechna tato města jsou podobně velká jako Bachmut a každý z nich může plnit úlohu města-pevnosti. Připomeňme, že srovnání Bachmutu se zemí a jeho následné obsazení stálo životy zhruba 50 tisíc ruských vojáků.
Alespoň to tvrdil Jevgenij Prigožin, šéf žoldácké Wagnerovy skupiny, jehož oddíly tam tehdy byly hlavní údernou silou. Lze předpokládat, že podobné by to bylo i u jiných měst. Kromě toho Slovjansk má i symbolický význam, protože tam válka na Donbasu vpádem oddílu Igora Girkina začala. A Slovjanskse stal symbolem, že ukrajinská armáda ho odtud dokázala vytlačit.
Jinými slovy, Trump navrhuje vzdání se obrany území, které může zadržet ruská vojska na několik měsíců (jestli ne let), a stáhnout se na novou obranou linii v charkovské a dnirpropetrovské oblasti, která není vůbec připravená. Pro schválení podobných ústupků bude Volodymyr Zelenskyj potřebovat na výměnu přinejmenším podobný ústupek z ruské strany. Třeba předání části záporožské oblasti, včetně největší jaderné elektrárny v Evropě. Což ale naprosto protiřečí předešlým Putinovým výrokům.