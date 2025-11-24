Tibor Honty: život v zašlých kulisách. Sociální fotografie, ze kterých vyzařuje nostalgie

Pěknou ukázkou je výstava Tibora Hontyho (1907–1968) v Galerii Josefa Sudka na Úvoze. Honty byl rodák z východního Slovenska. Fotografovat začal v Praze ve 30. letech. Tam – na výstavě francouzského sochařství – našel i své životní téma: snímání sochařských děl. Jenže v té době zároveň vrcholila hospodářská krize, která nabízela téma sociální fotografie jaksi samozřejmě.
Hontyho dráha fotografa se tak ubírala dvojace, což dokládá i výstava. Na jedné straně se držel sochařských ateliérů, paralelně s tím ale zachycoval život v nouzových koloniích, na vltavských náplavkách a často i v prostředí poutí, střelnic, cirkusů a „světské“ komunity kolem.
Tibor Honty: Sociální fotografie 1935–1968
Ty snímky mají své kouzlo i nostalgický účinek, ač ukazují chudobu či velmi skromné životní podmínky. Jak to napsal kurátor výstavy Jan Mlčoch: „Tibor Honty trpělivě a beze spěchu zachycoval smutný život v oprýskaných kulisách světa.“ A připomněl, že Karel Teige ten styl popsal jako „melancholický lyrismus“. Ani v prostředí chudoby či velmi skromných životních podmínek nikde nevidíme zoufalství. Člověka napadne, že i za velké krize se lišily poměry u nás a třeba v USA.
Roku 1936 v Kalifornii, v táboře zemědělských dělníků, vznikl snímek Kočující matka. Dorothea Langová, pracující pro hospodářskou správu a sama amatérská fotografka, na něm zachytila samoživitelku se sedmi dětmi a zoufalstvím ve tváři. Prezident Roosevelt si tu fotku vybral pro kampaň na svůj Nový úděl.
Takhle vyhrocené to u nás nikdy nebylo. Snad i proto nejsou tak vyhrocené ani fotky Tibora Hontyho. Snad i proto můžeme mluvit o jisté nostalgii, jež z nich vyzařuje. Třeba při pohledu na seniora polehávajícího na vltavské náplavce (i když to mohl být nezaměstnaný ve velkém presu). Nebo při pohledu na snímky z cyklu Maringotky, na děti, jež v nich vyrůstaly, či na jejich psy a domácí zvířata vůbec (psy fotil Honty rád). Nebo i na ty z pozdější doby, třeba z 50. či 60. let.
To kouzlo libeňského plynojemu
Něco podobného platí i pro Hontyho snímky hřbitovů, vlakového nádraží v Holešovicích, jež fotil z okna svého bytu, i městské – hlavně periferní – krajiny vůbec. I když každý Pražák zná pohled na libeňský plynojem, ta ikonická kovová koule už téměř sto let působí mile, přitom inspirativně a nostalgicky. I na fotografii Tibora Hontyho. Možná i proto kurátor napsal, že Hontyho poetika se blíží umělcům ze Skupiny 42. Našinec v dnešní době si může jen pomyslet, že čím je libeňský plynojem starší, tím hůře je opticky přístupný. Prostě tím složitější je najít k místo k jeho focení, kde by neclonily vzrostlé stromy.
Máme-li Hontyho sociální fotky srovnat s něčím novějším a šířeji známým, nabízí se František Dostál (1938–2022), jeho snímky ze 70. až 90. let. Zvláště jeho cyklus Letní lidé, z něhož čiší nostalgie po starých říčních lázních na Sázavě v Senohrabech (na okraj, ty lázně stále fungují a stále mají své kouzlo).
Při pohledu na Hontyho snímky si můžete říci: Je tu dnes fotograf, který by zachycoval naše „životy v oprýskaných kulisách světa“? Budou se lidé za sto let dívat na dnešní snímky generace Z s nostalgií, s jakou my pohlížíme na lidi a jejich životy z let třicátých?