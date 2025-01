Z louže pod okap. Američané byli půl dne bez TikToku a už začali stahovat Rudé knížky

Jako počátek období stěhování národů se často uvádí rok 375. Tehdy totiž začali Hunové z východu pronikat do Evropy. Vedlo to k pohybu dalších kmenů, jmenovitě Burgundů, Vandalů, Gótů, Alamanů, Alanů, Avarů, Bulharů, Maďarů nebo Slovanů. Vydali se na západ a na jih. Mnoho z těchto národů se nakonec usadilo na území oslabené Západořímské říše. O 101 let později, v roce 476, sesadil germánský vojevůdce Odoaker jejího posledního císaře Romula Augusta. Stal se prvním italským králem.

Něco podobného by se mohlo dít i ve světě internetu. V roce 2022 koupil podnikatel Elon Musk mikroblogovací systém Twitter a začal ho měnit podle svého. Část uživatelů platformy zareagovala rušením účtů a přesuny na nejrůznější alternativy. Exodus stále probíhá.

Čínští uživatelé sítě radili americkým nováčkům, že se mají vyhýbat tzv. citlivým tématům. Masakru na Náměstí nebeského klidu, nezávislosti Tchaj-wanu, vadí i problematika LGBTQ.

Podobný jev se dal krátce sledovat i v souvislosti se zákazem čínské sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Americké úřady mají už dlouhou dobu obavy, že data jejích uživatelů z USA končí v rukou čínské vlády. Bidenova administrativa proto prosadila zákon, který provoz platformy ve Státech zakázal. Vlastník TikToku, Společnost ByteDance, tak službu 18. ledna ve Státech vypnula.