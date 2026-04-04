Nic než Botostroj! Co bylo shnilého v Baťově státě zlínském?

Karel Marx ve svém Komunistickém manifestu z roku 1848 popisoval kapitalismus skoro až obdivně jako osvobozující sílu obrovských možností a globálního dosahu. Lidi podle něj zbavila zaostalosti a sepětí se zastaralými tradicemi, nic a nikoho neušetřila a vše dosud „pevné, solidní, dané“ roztavila do tekuté modernity.
V populární mytologii se demiurgy této síly stali inženýři, továrníci a kapitalisté, kteří svou vůlí, pílí a energií investovali kapitál, budovali továrny, vyráběli nové, fascinující věci a otcovsky řídili práci i životy svých zaměstnanců. V tomto barvotiskově pozitivním světle bývá takto nezřídka líčen i český podnikatel Tomáš Baťa (1876–1932).
Totalitní firma
Baťa byl klasickým příkladem selfmademana, který se narodil do chudých poměrů početné rodiny zlínského ševce a v otcově obuvnické dílně se také vyučil. V září 1894 založil spolu se svými dvěma staršími sourozenci, Antonínem a Annou, vlastní obuvnickou firmu.