Luštitel problémů, nebo automat na podpisy? Jak prezidenti navazují na masarykovskou tradici

Do Evropy doplul Masaryk z Ameriky lodí. Po zastávkách v Británii, Francii a Itálii jel domů vlakem z Itálie přes Horní Dvořiště, České Budějovice a Tábor na Prahu. Hranici Masaryk překročil 20. prosince a poté následovala vskutku triumfální jízda s vítajícími davy a několika zastávkami.

Prezidentu Osvoboditeli (z habsburské poroby) vyrazila z Prahy naproti delegace domácích politiků, která mu vezla též svérázný vánoční dárek: prozatímní československou ústavu. Slovy sice Masaryka vzývali skoro jako boha, lež zároveň nechtěli, aby jim doma do něčeho reálně mluvil. Z hlediska pravomocí tak měl být žebrákem, bezmocným a bezzubým, byť oděným v nádherný šat.

I proto prý „tatíček“ po přečtení ústavního textu suše konstatoval: „Tož to ne!“ a zahájil zápas o posílení svého postavení. V ústavě nakonec uhrál něco navíc, leč o jeho skutečných možnostech rozhodovaly zejména nástroje neformální moci, které si vytvořil. Tedy prezidentská křídla v řadě českých stran, přízeň kulturních elit, mediálně pečlivě vytvářený obraz „tatíčka“. A v kapse nosil eso v podobě špičkových kontaktů v zahraničí i značného mezinárodněpolitického rozhledu. Přičemž domácí straničtí předáci si dobře uvědomovali, že právě v posledně zmíněném parametru budou vždy za TGM hodně pokulhávat.

Masaryk v exilu pro Československo plánoval prezidentský systém dle amerického vzoru. Avšak tvrdě narazil. „Chce-li si naše republika dovoliti americký systém, chce-li, aby politiku dělal president, budu se proti tomu brániti jako proti největšímu neštěstí,“ napsal v únoru 1919 Masarykovi tehdejší premiér Karel Kramář. Ve stejném dopise dále prezidenta „prosil a zaklínal“, aby „zůstal nad oblaky“, neboť v běžné politice „bude poházen blátem a ztratí autoritu, které tolik potřebujeme“. Masaryk v jistém smyslu „nad oblaky“ zůstával, zároveň ale měl velmi dlouhé a pragmatické prsty v podhradí.

Za první republiky prezidenta volilo Národní shromáždění. Pokud by se tehdy vybíral ve všelidovém hlasování, kdoví, jak by „tatíček“ vzhledem k pestrému národnostnímu složení státu, jejž založil, dopadl. „Tatíčkem“ byl totiž především pro Čechy, pro Slováky už většinově nikoliv. Přímá volba prezidenta sice patří ke klíčovým definičním znakům poloprezidentského systému, leč vůbec není od věci pohlížet na první republiku prizmatem právě tohoto modelu. Tak velkého, zejména neformálního vlivu TGM dosáhl. Hrad znamenal reálné mocenské centrum, fakticky přinejmenším jednu z vládních koaličních stran.

„Prezident – jak stabilita jeho funkce ukazuje – je nejspíše ze všech ústavních činitelů orgánem státní tradice. (...) To není jen tak, dívám-li se z Hradu na Prahu, musím myslit na to, jak by ty naše problémy luštil ten či onen Přemyslovec, co by s tím dělal takový Karel Lucemburský [Karel IV.]. Za sto, za dvě stě let po mně zde bude zase někdo přemýšlet za tento stát,“ cituje Masarykovu představu o prezidentské funkci historik Antonín Klimek v knize Boj o Hrad. Prezident měl dle TGM být opravdovou, nikoliv jen formální hlavou státu, mozkem, jenž za stát přemýšlí.

Na zmíněné pojetí se snažil navázat i druhý československý prezident Edvard Beneš, byť v geopoliticky velmi bouřlivých podmínkách. Vášnivé diskuse o jeho případných vinách v době Mnichova nebo února 1948 zde nechme stranou, ovšem samy o sobě nepřímo svědčí o skutečnosti, že prezidenta tehdy i později politické či kulturní elity zpravidla vnímaly jako klíčového hráče celého systému. O „prostém lidu“ ani nemluvě.

Za komunistů prezidentská funkce zdegenerovala. Avšak nikdy ji nezrušili a nepřešli na sovětský model, kdy zcela formální funkci hlavy státu plnilo předsednictvo neboli prezidium Nejvyššího sovětu čili kolektivní orgán.

Polistopadoví nájemníci Pražského hradu se pak snažili navazovat na Masarykem ukutou tradici prezidenta coby státního strategického filozofa, jenž má značný vliv, byť spíše neformální. Se střídavými a často diskutabilními úspěchy. A jako klíčový faktor politické síly zde retrospektivně vystupuje především míra osobních vazeb hlavy státu v prostředí relevantních politických stran. Respektive případná neexistence nějaké pevné většiny, poněvadž stranické mocenské vakuum samo o sobě vtiskne „hradnímu pánovi“ do rukou poměrně dobré karty.

Petr Pavel zatím skoro příkladně plní reprezentativní roli prezidenta v parlamentním systému. Zejména ve srovnání se svým předchůdcem za to od mnohých sklízí chválu. Ovšem v mysli pak vyvstávají minimálně tři kacířské otázky. Za prvé, odpovídá to masarykovské tradici? S ní je totiž prezident coby pouhý symbol přímo protikladný. Za druhé, neznamená pak přímá volba zbytečný luxus? A za třetí, nezvládal by reprezentativní roli třeba (jakýkoliv) předseda Senátu?