Dávné tajemství se brzy odkryje. Závěť prozradí, jestli se Masaryk narodil na území Česka nebo Slovenska

Hlavně na Slovensku se poukazuje na skutečnost, že Masarykův otec kočí Jozef Maszárik se narodil ve slovenských Kopčanech, vesnici na dnešních česko-slovenských hranicích. Podle slovenského Denníku N místní dodnes věří, že pozdější prezident Masaryk se narodil právě u nich, přičemž v Hodoníně, který uvádějí jako rodiště oficiální zdroje, byl den po narození pouze pokřtěn.

Tato teze by se mohla potvrdit už letos. Ve sbírce Národního archivu v Praze je obálka s posledními slovy prvního československého prezidenta, ta měl těsně před smrtí v roce 1937 říct svému synu Janovi. Na přání prezidentových vnuček Anny a Herberty Masarykových by se měla obálka otevřít až letos 19. září. Badatel a vydavatel Jozef Michaláč, který v Kopčanech žije, se domnívá, že by v obálce mohla být slova, kterými by se Masaryk přihlásil ke svému skutečnému rodišti. „Jeho vnučky odložily otevření dopisu na dlouhou dobu. Masaryk si nikdy nemohl dovolit říct více o svém skutečném rodišti, proto to potřeboval nějakým způsobem oddálit. Masarykův život je dobře známý, máloco mohl skrývat. Jedině toto,“ cituje slovenský Denník N Jozefa Michaláče.

***

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (17. září 2024)

Ať už bylo Masarykovo rodiště v Kopčanech, nebo v Hodoníně, asi by se divil, kde se dnes ocitly vztahy mezi českým a slovenským národem. Jsou to spíš drobnosti nebo i banality, ale jsou indikátorem toho, že něco není v pořádku.

K takovým epizodám patří i skandál, který v Praze vyvolal ředitel Slovenského literárního centra Gustáv Murín, jenž se na veletrhu Svět knihy dostal do roztržky s českou novinářkou Ivanou Svobodovou. Murín zaujal postoj „kulturního válečníka“, když uvedl, že feminismus je „třetí totalitní ideologie“, a aby toho nebylo málo, označil prezidenta Václava Havla za „loutku cizích mocností“.

V reakci na celý incident vyzvala Asociace spisovatelů Slovenska ministryni kultury Martinu Šimkovičovou, aby Murína odvolala z funkce. Ředitel Světa knihy Radovan Auer se na ministryni obrátil otevřeným dopisem, který ukončil slovy: „Pokud vám záleží na dobrých vztazích české a slovenské kultury, pana Murína už k nám neposílejte.“ A právě tato věta byla nejvíc citovaná ve slovenských médiích. Možná kvůli její otevřenosti a přímosti, kterou si dnes na Slovensku už nemůže dovolit každý.

Ministryně kultury krátce nato Murína z funkce odvolala. Oficiálním důvodem podle webu Postoj.sk bylo, že Murín porušoval zákoník práce a etický kodex. Jestli k jeho odvolání přispěla také návštěva Prahy, těžko říct. V každém případě to bylo překvapivé, i vzhledem k tomu, jak ministryně kultury v minulosti reagovala na kritiku: nijak, resp. dál trvala na tom, že její rozhodnutí jsou správná, a tudíž neměnná.

***

Slováky a Čechy dokáže každoročně v květnu vždy na chvilku spojit zájem o mistrovství světa hokeji. Pro jejich týmy to ovšem letos nedopadlo úplně dobře. Hlavně slovenská reprezentace zůstala hodně za očekáváními, když skončila až na 11. místě. Prezident Slovenského svazu ledního hokeje Miroslav Šatan, jenž je zároveň generálním manažerem reprezentace, to kvůli výkonům mužstva schytal doslova ze všech stran.

Už před mistrovstvím byl ale Šatan kritizován, protože do reprezentace povolal hráče z ruské KHL, ač je Rusko kvůli pokračující vojenské agresi proti Ukrajině ze šampionátu vyloučeno. Proč se tak Šatan rozhodl, bylo předmětem usilovných dohadů. Portál Sportnet.sme.sk v této souvislosti zveřejnil rozhovor s bývalým brankářem Jánem Lašákem. Ten uvedl: „Nemáme mladé lidi, inteligence nám odchází ze Slovenska. Mám spoustu kamarádů, kteří ze Slovenska utekli a jejichž děti tu sport nedělají, protože ho dělají v zahraničí. Tyto děti nám budou chybět. Nemáme kvalitu, nemáme kvantitu, nemáme s kým pracovat. A s těmi, se kterými pracujeme, to děláme na koleně.“

Lašák tak přesně pojmenoval problém nejen hokeje, ale i celého Slovenska: stále početnější odchody lidí ze země. Kvůli špatným životním podmínkám a politické atmosféře tam nevidí pro sebe a své blízké žádnou perspektivu, stěhují se proto směrem na západ, na Slovensku pak tento lidský kapitál chybí. A je jedno, zda jde o vrcholové sportovce, lékaře, nebo IT.