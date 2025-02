POJAR: Proč chce Trump Grónsko a Panamu? V čem je jeho uvažování předvídatelné a proč by cla mohla i klesnout

Lidovky.cz: Měl jste na inauguraci kšiltovku MAGA, nebo kulicha TRUMP?

Ve Washingtonu bylo snad 15 pod nulou, musel jsem si koupit kulicha Trump.

Lidovky.cz: Washington plný Trumpů?

Ano. V té zimě jsem chodil po ulicích s kulichem Trump, tím jsem zapadl do davu, protože ten den tam byla spousta příznivců Donalda Trumpa a republikánů, což je na Washington skutečně nezvyklé. Další den už se zase ulice vylidnily a byl to Washington, jak ho normálně všichni znají. Bez kulichů Trump.

Co se týká konkrétních politik, za posledních třicet let v mezinárodněpolitických otázkách žádné země nevidí svět tak moc podobně jako Amerika a Česko.

Lidovky.cz: A kdyby někdo přišel v tričku Kamala Harris?

V tričku by zmrzl. A asi by se i cítil blbě, protože inaugurace je oslavná akce těch, kdo stojí na straně vítěze voleb, takže nikoho ani nenapadlo provokovat. Za čtyři roky to zase bude párty věnovaná vítězství někoho jiného.

Lidovky.cz: Tedy velká euforická oslava?

Sjedou se desetitisíce příznivců vítěze, stráví tam víkend nebo pár dní, hotely podraží na dvojnásobek – a pak se zase rychle vrátí situace do normálu.

Lidovky.cz: Takže národní bezpečnostní poradce chodí po recepcích, tančí na plesech a navazuje kontakty?

Tohle je doba tranzice, předávání moci. Doba, kdy se mění politika, ta nová ještě není úplně přesně zformulovaná a vy se snažíte analyzovat situaci a získat co nejvíce kontaktů té nastupující „party“. Jednak se člověk setkává s lidmi z Kongresu, s těmi jsem měl za šest dnů asi třicet setkání, z toho s pěti senátory, většinou ve formátu jeden na jednoho. To jsou standardní jednání, protože Kongres už normálně zasedá. Pak se člověk taky snaží potkat s lidmi z nastupující administrativy, což je trošku složitější.

Lidovky.cz: Proč?