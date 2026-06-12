Z rozpadlé továrny galerie či dětské centrum. Jak se proměňují industriální areály

Zdeněk Lukeš
Pohled Zdeňka Lukeše   13:30
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Zdaleka to nejsou jen nevzhledné průmyslové budovy. Někdejší továrny a další industriální objekty mohou být cennými ukázkami znamenité architektury, u nichž by byla velká škoda, kdyby zmizely v propadlišti času.
Galerie z továrny. Konverze bývalé Továrny telefonů a telegrafů Roberta von...

Galerie z továrny. Konverze bývalé Továrny telefonů a telegrafů Roberta von Liebena v Olomouci od Ječmen studia na Galerii Telegraph. | foto: Kniha Fragmenty dědictví

Kulturní centrum Stanice 6, které vzniklo v objektu někdejšího nádraží...
Kulturní centrum Stanice 6, které vzniklo v objektu někdejšího nádraží...
Kreativní dílna v industriálním objektu ve Zlíně.
Galerie Plato v bývalých ostravských jatkách.
22 fotografií

Industriální architektura minulých epoch je zajímavý fenomén. Staré továrny mají specifickou atmosféru, a proto je skvělé, když mohou přežít, ač se v nich už dávno nic nevyrábí. Je však třeba pro tyto prostory najít novou funkci, často velmi odlišnou od té, pro niž byly postaveny. Dnes v nich lze zřídit kanceláře, školní třídy, sportovní zařízení, knihovny a kulturní centra nebo je třeba adaptovat na netradiční bydlení.

Nejdříve je samozřejmě potřeba vypořádat se s tím, co může ohrožovat zdraví. Není toho málo: v areálech často bývá kontaminovaná půda, průsaky ropných látek mohou jít do značné hloubky a jejich odstranění je velmi nákladné. Konstrukce starých továren sice bývá robustní, ale jednotlivé části mohou být ve špatném stavu.

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Na druhé straně, když se konverze podaří, je to krása. Zatímco v devadesátých letech jsme většinou takové stavby neuměli využít a často skončily demolicí, dnes se je mnohdy podaří zachránit, a to díky úsilí jednotlivců, jindy se najdou instituce, které se o to pokusí. Někdy se přitom podaří zachránit i část původního strojního vybavení, což je samozřejmě skvělé a pomáhá to zachovat paměť místa.

Záchrana industriálu

Tématu záchrany industriálních památek se léta věnuje agilní Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jeho předchůdcem byla Sekce průmyslového dědictví Národního technického muzea, u jejího zrodu stál někdejší redaktor Technického magazínu Benjamin Fragner.

Ten už v osmdesátých letech upozorňoval na stránkách tohoto tehdy nesmírně populárního časopisu na význam konverzí průmyslových staveb na ukázkách ze zahraničí. Po vzniku sekce a později výzkumného centra se mu podařilo pro danou problematiku získat další spolupracovníky, architekty, stavaře i teoretiky.

Postupně vyšly obsáhlé sborníky, které prezentovaly dobré příklady konverzí. První z nich představil 34 projektů od konce devadesátých let do roku 2005, ten druhý se věnoval stejnému tématu v období následující dekády, tedy 2005–2015, a představil 42 projektů.

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Proběhla také výstava na dané téma v kulturním centru DOX v Praze-Holešovicích, které samo sídlí v bývalé továrně Rossemann & Kühnemann. Třetí kniha představila práce z let 2015–2020. Nyní vychází čtvrtý svazek, Fragmenty dědictví. Transformace industriální architektury 2020–2025 (kol. autorů, ed. B. Fragner a J. Zikmund).

Zdařilé rekonstrukce

Ve výzkumném centru se samozřejmě věnovali také systematickému průzkumu industriální architektury na našem území a pomáhali vyhledávat potenciální zájemce o konverzi. Kromě rekognoskace a dokumentace jednotlivých areálů i staveb se také snažili zjistit prameny o původním účelu, vyráběném sortimentu, majitelích i architektech. Je to detektivní práce, protože původní dokumentace se většinou nezachovala, což samozřejmě platí zejména o oblasti Sudet.

Zabývali se také přístupem k záchraně, který může mít samozřejmě různé formy – od zachování fragmentu přes opravu a využití pro zcela jiný účel, než byl ten původní, až po příklady, kdy se dokonce podařilo zachovat někdejší funkci, jako je tomu třeba v případě pražské čističky odpadních vod nebo u dříve již odstavených pivovarů, které dnes obnovily svou činnost.

Galerie z továrny. Konverze bývalé Továrny telefonů a telegrafů Roberta von Liebena v Olomouci od Ječmen studia na Galerii Telegraph.
Kulturní centrum Stanice 6, které vzniklo v objektu někdejšího nádraží Praha-Bubeneč.
Kulturní centrum Stanice 6, které vzniklo v objektu někdejšího nádraží Praha-Bubeneč.
Kreativní dílna v industriálním objektu ve Zlíně.
22 fotografií

Ve výše zmíněném posledním sborníku je řada skvělých příkladů konverzí a kvalitních rekonstrukcí. Patří k nim vodojemy na Žlutém kopci, jež se staly novou atrakcí Brna (arch. David Prudík), kotelna v Chrastavě od Filipa Horatschkeho, adaptovaná pro spalovnu biomasy, městské kulturní centrum v Kralupech v někdejším parostrojním pivovaru od Jiřího Betlacha, galerie Plato v Ostravě v někdejších jatkách od polského architekta Roberta Konieczného, o níž jsem tu již před časem referoval, podobně jako o záchraně Winternitzových mlýnů v Pardubicích, kde je dnes krásná galerie (Martin Prokš a Marek Přikryl; Petr Všetečka) a mnoho dalšího.

Vše je doprovázeno fotografiemi dokumentujícími původní i současný stav, plány a texty autorů rekonstrukce, kde objasňují svůj přístup k záchraně. V závěru knihy jsou pak připomenuty i tovární objekty, které neměly to štěstí a v nedávné době bohužel zanikly…

Křest této působivé knihy se příznačně uskutečnil v malém objektu někdejšího nádraží Praha-Bubeneč na okraji pražské Stromovky, které bylo s velkým citem upraveno architektem Ondřejem Tučkem na kavárnu s kulturním centrem Stanice 6.

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