Tři světy Josepha Bankse. Příběh vědce, jenž vyrazil s Jamesem Cookem do Pacifiku

Zcela zásadním milníkem v profesním i osobním životě Josepha Bankse se stala účast na vědecké výpravě do Tichomoří, kterou vedl zkušený kapitán James Cook. Jeho tři výpravy patří k významným vědeckým počinům té doby. Banks se účastnil pouze první. Zamýšlel se účastnit i té následující, pro neshody ohledně požadovaných úprav lodi, aby mohla ještě lépe sloužit jako plovoucí laboratoř, ale od projektu ustoupil a už nikdy se do Pacifiku nevrátil. Ovšem i na dalších cestách pod Cookovým vedením se objevily významné osobnosti vědy: k druhé cestě se připojili Johann Reinhold Forster a jeho syn Georg Forster, té třetí se například účastnil John Webber.
Byl to právě Joseph Banks, kdo od Maorů směnou získal pravděpodobně první mumifikovanou lidskou hlavu mokomokai, jež se dostala až do Evropy.
Výprava měla jasně stanovený vědecký cíl a všechna ostatní pozorování a vytváření sbírek vzorků fauny, flóry a exotických artefaktů byla vítanými benefity. Tím hlavním však mělo být pozorování přechodu Venuše přes sluneční kotouč. Další sledování totiž probíhala v jiných částech světa a srovnáním pozorování tohoto astronomického jevu z různých míst planety Země šlo určit sluneční paralaxu a odhadnout vzdálenost Země od Venuše triangulací. Jedná se o trigonometrickou paralaxu, metoda využívá jednoduchou geometrii trojúhelníku k výpočtu vzdálenosti Venuše.
Banks byl zámožný muž, který se neváhal chopit příležitosti a vynaložil vlastní prostředky, aby se vůbec vědecká zámořská cesta mohla uskutečnit. Organizace výpravy, její financování i zásoby zůstávají dodnes pozoruhodné: Banks neváhal z vlastních prostředků sponzorovat uspořádání výpravy, jeho vklad by v dnešních částkách odpovídal více než šedesáti milionům českých korun. Po dlouhých přípravách vyplula loď HMS Endeavour z plymouthského přístavu 25. srpna 1768. Již během plavby přes Atlantik a kolem Ohňové země prováděli vědecká pozorování, a kdykoli se Banksovi při kotvení lodi naskytla příležitost provádět botanické výzkumy, učinil tak.
Zájem o Tahiti
Anglický přírodovědec Joseph Banks bezesporu patřil k nejvýraznějším představitelům vědy své doby. V češtině vyšla první publikace o tomto velikánovi vědy. Tři světy Josepha Bankse (2026) Jiřího Francka vydalo nakladatelství Academia. V rozsáhlé knize autor sleduje životní příběh předního přírodovědce, přičemž se mu podařilo shrnout a uspořádat pozoruhodné množství podrobností o Banksově životě a díle. Třeba že i když Banks pocházel z bohaté rodiny, původem nepatřil do elity anglické společnosti, a když ho otec odeslal na studia, příliš se mu na nich nedařilo. Mnohem více jej totiž zajímal svět živé přírody než mrtvý svět knih a biflování.
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Jiří Francek také Bankse představuje nejen jako zdatného botanika, ale též jako přirozeně talentovaného antropologa v terénu v době dlouho před pozvolným formováním antropologie jako samostatného vědního oboru. Byl to totiž právě Banks, kdo čile navazoval kontakty s Polynésany, směňoval s nimi a poznával jejich společnost a kulturu. Věnoval rovněž nemalé úsilí, aby si osvojil alespoň základy tahitštiny, jak dokládají záznamy základní slovní zásoby v jeho denících. Náklonnost k ostrovanům se projevovala i v tom, že o nejbližších spolupracovnících z řad Tahiťanů referoval jejich vlastními jmény.
Ze svých podrobných znalostí Tahiti nakonec sestavil rukopis O mravech a zvycích ostrovů Jižních moří (1769), který však za jeho života tiskem nevyšel. Dokládá však Banksův hluboký zájem o tahitskou kulturu a zvyky, slovy autora knihy, že na Tahiti „lidé začali nahrazovat rostliny“.
Do Venušiny zátoky
Ale vraťme se zpět na Cookovu první výpravu. Jejím cílem bylo dosáhnout Tahiti, Evropanům již dobře známého místa Pacifiku, o němž veteráni z pacifické výpravy vedené Samuelem Wallisem šířili mezi posádkou Endeavouru zvěsti o uvolněných mravech.
Byl to právě Samuel Wallis, kdo pro Brity roku 1767 Tahiti objevil. Wallis se do anglických přístavů sice vrátil jen krátce před vyplutím Endeavouru, ale i tak mu Cook zůstával vděčný, protože díky němu věděl, že potřebuje dosáhnout Matavajské zátoky – zátoky, kterou výprava označila jako Venušinu. Což může na jednu stranu odkazovat k cíli výpravy, tedy k pozorování přechodu Venuše přes sluneční kotouč, také se však může jednat o narážku na lehčí tahitské mravy, alespoň jak se jevily evropským návštěvníkům.
Významnou roli při první Cookově plavbě Pacifikem sehrál Tupaia, tahitský kněz, navigátor, diplomat, tlumočník a znalec polynéské kultury, který se stal jednou z nejdůležitějších osobností první Cookovy výpravy. Soudí se, že bez jeho navigačních dovedností by Cook neproplul Pacifikem tak snadno. Polynésané vůbec byli velice zdatnými mořeplavci, kteří se dokázali velmi dobře orientovat na otevřeném moři. Dokazuje to i Tupaiem vytvořená mapa Polynésie, na které poměrně přesně zaznamenal i ostrovy, jež nikdy nenavštívil, avšak znal je z vyprávění. Tupaiova přítomnost na palubě Endeavouru přinesla výpravě také další výhody při kontaktu s obyvateli ostrovů.
Mumifikované hlavy
Polynéské jazyky jsou si velice podobné, takže Tupaia mohl sloužit jako tlumočník, což výrazně usnadnilo kontakt posádky s ostrovany. Při přistání u břehů Aotearoa (Nový Zéland) posádce přítomnost tohoto Polynésana možná dokonce zachránila život, když se setkali s Maory, neohroženými válečníky. Jiné expedice takové štěstí neměly: výpravu, kterou tam přivedl Marc-Joseph Marion du Fresne roku 1772, Maorové zmasakrovali. Maorové údajně považovali Tupaiu za vůdce výpravy a majitele lodi, což celé výpravě usnadnilo kontakt s ostrovany. Polynésan naneštěstí zemřel roku 1770 v Batávii (dnešní Jakarta).
Několik let po návratu navrhl, že by se Nový Jižní Wales mohl stát novou britskou kolonií, kam by šlo odesílat trestance. Klima že je příjemné a je tam dostatek půdy a dostupná voda.
Banks se dokázal velice snadno sblížit s místními obyvateli, tedy i na Novém Zélandu. Bohatě s nimi směňoval. A byl to právě on, kdo od Maorů směnou získal pravděpodobně první mumifikovanou lidskou hlavu mokomokai, jež se dostala do Evropy. Později se mokomokai ukázaly jako volná ekonomická nika, která významně přispěla k rozpoutání mušketových válek mezi maorskými kmeny, protože je Maorové s Evropany směňovali za muškety. V současnosti dochází k repatriaci mokomokai ze západních sbírek zpět do jejich domoviny.
Cookova první pacifická expedice zamířila též k australským břehům, kde přistáli v oblasti dnešního Nového Jižního Walesu, jak kapitán místo nazval. Navázat kontakt s Aboridžinci se jim sice nepodařilo, ale Banks a jeho spolupracovníci čile plnili herbáře a získávali i vzorky fauny. Tupaiova role tlumočníka skončila na Novém Zélandu, australské kultury a jazyky nemají s těmi polynéskými totiž prakticky nic společného.
Endeavour se poté vydal podél pobřeží k severu a dosáhl dnešního Queenslandu, kde se kvůli nezbytným opravám bouří poškozené lodi zdržela dva měsíce. Během pobytu zřejmě jako první Evropané spatřili a též ochutnali klokana, rovněž se setkali s kalony. Hlavně však navázali kontakt původními obyvateli, kteří dokázali překonat prvotní strach. Tupaia na jedné ze svých kreseb zachytil, jak Banks směňuje s domorodci.
Joseph Banks několik let po návratu z výpravy navrhl, že by se Nový Jižní Wales mohl stát novou britskou kolonií, kam by šlo odesílat trestance. Argumentoval, že klima je příjemné, je tam dostatek půdy a dostupná voda. Kolonie vznikla roku 1788 a Banks se živě zajímal o osud osadníků a snažil se je administrativně podpořit, když mezi nimi propukla epidemie neštovic.
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Potvrzeno! Známe místo, kde leží vrak lodi Endeavour kapitána Cooka
Navzdory šířící se nemoci se kolonie utěšeně rozvíjela a prosperovala, pro trestance tam vládly mnohem příznivější podmínky než v britských věznicích. Banks předpokládal, že z kolonie může Británie profitovat, neboť tam lze úspěšně pěstovat len i asijské rostliny, jež Británii učiní nezávislou na evropských dodavatelích. Banksův návrh, realizovaný britskou vládou, ukazuje, jakému vlivu a respektu se těšil přední vědec své doby.
Zachycení vědeckého dobrodružství
Kniha nepochybně vypráví pozoruhodný životní příběh z doby osvícenství, avšak autor mohl věnovat více pozornosti těm svým čtenářům, jimž jde o více než jen o přečtení dobře vypravené knihy. Publikace je vskutku luxusně zpracovaná, přiměřeně významu Banksova vědeckého přínosu. Nadšení pro Banksovo dílo a život, k němuž se autor nestydí přiznat v předmluvě, by ale někdy bylo vhodné mírně krotit. Co naplat, slovy francouzského filozofa Deleuze, co nemilujeme, o tom zkrátka nepíšeme.
Text příjemně plyne, drhnou v něm však místopisné názvy v angličtině, ač existují české ekvivalenty. Také je na škodu, že autor nevedl pečlivý poznámkový aparát, zvláště hojně citovaných Banksových deníků, z nichž Francek vybírá zajímavé a důležité pasáže (pro zájemce jsou plně k dispozici online). Rovněž bibliografie je v této knize popelkou, poněkud zbytečně skromná. Například Cookovy deníky z cest do Pacifiku jsou také dostupné v českém překladu.
Tři světy Josepha Bankse sledují nejen jeho bezpochyby největší vědecké i osobní dobrodružství života. Autor představuje Bankse v rolích zdatného obchodníka, nadaného vědce, schopného podstoupit utrpení terénní práce, a neúnavného organizátora, který podnítil vznik vědeckých institucí. Nehledě na to se významně ve své době podílel na řízení britské vědy z pozice předsedy Královské společnosti. Banks striktně odmítl, aby byl pompézně pohřben, nechtěl monumenty. Místo jeho posledního odpočinku není nápadně označeno, je podle svého přání pohřben ve farním kostele sv. Leonarda v Hestonu.
Autor je antropolog