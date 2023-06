Verše o pornoherečkách i zfetovaných rozhoďnožkách. Sbírka básní se věnuje tramvajové zastávce Lazarská

Už ani život na periferii není, co býval. Obří billboardy, ještě větší kostky supermarketů a do toho rádio v každé hospodě vyhrává otravné písničky, protože se bojíme ticha. Z tohoto moderního smogu se dá utéct již pouze do virtuálního světa pornografie nebo do vzpomínek. Alespoň tak to v nové básnické sbírce Lazarská v zimě vidí pražský autor píšící pod pseudonymem Elsa Aids.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma