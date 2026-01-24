Ještěři a blizard. Američtí politici se hádají v Davosu, na Spojené státy se přitom žene bouře

„Kanada od nás dostává spoustu věcí zadarmo,“ prohlásil mimo jiné Trump, „a Kanaďané by nám za to měli být vděční. Ale nejsou. Včera jsem sledoval kanadského premiéra. Nebyl tak vděčný. Přitom Kanada žije díky Spojeným státům.“
Trump narážel na projev Marka Carneyho, který rezonoval i u nás, protože kanadský premiér v něm citoval Václava Havla, varoval před změnami v mezinárodní politice, potvrdil podporu Grónsku i právo Dánska určovat grónskou budoucnost.
A za co že by měla Kanada svému jižnímu sousedovi vyjadřovat nehynoucí vděk? „Stavíme Zlatou kupoli, která bude ze své podstaty bránit Kanadu,“ cituje Fox prezidenta. Tento obranný protiraketový systém má využívat vesmírné senzory, protiraketové střely a další pokročilé obranné technologie a má stát přibližně 175 miliard dolarů. A Kanada nejenže Trumpovi nelíbá ruce, ale dokonce ještě ani neřekla, zda se jí projekt vůbec zamlouvá či zda se na něm chce nějak finančně podílet.
|
S Havlovým zelinářem na Trumpa? Lídr Kanady vyzval, aby se malí semkli proti velmocím
***
V Davosu byl přítomen taky kalifornský guvernér Gavin Newsom. Pokud tohle jméno ještě neznáte, bude dobré si ho zapamatovat – přestože má Donald Trump ze svého druhého funkčního období za sebou teprve rok a tři další před sebou, o Newsomovi se čím dál hlasitěji mluví jako o demokratickém kandidátovi na prezidenta v příštích volbách. Trumpova administrativa to dobře ví, a proto už mu začala dělat malé naschvály. Právě v Davosu byl Newsomovi odepřen přístup do amerického pavilonu, kde mu byl zrušen také plánovaný projev i rozhovor do médií. Píše o tom web New York Times.
„Jak slabý a ubohý člověk musí být, aby se takhle bál rozhovoru?“ napsal na to Newsom na sociální sítě neadresně, vzápětí se ale dočkal reakce mluvčí Bílého domu Anne Kellyové. Ta sice nedokázala vysvětlit, proč Newsoma do pavilonu nepustili, zato ho zalila sprchou urážek ze slovníku svého šéfa: „Nikdo v Davosu neví, kdo je ten podřadný guvernér Newscum (scum znamená něco jako spodina nebo špína – pozn. red.) ani proč dovádí po Švýcarsku, místo aby řešil mnoho problémů, které v Kalifornii způsobil.“
|
Planeta Trump v Davosu. Americký prezident chce Grónsko a nechce větrníky
Trumpova parta se Newsoma, jenž naposledy označil prezidenta za tyranosaura, zjevně bojí. A Newsom, kterého je zábavné sledovat i na sociálních sítích, kde často paroduje Trumpův bombasticky velkohubý styl, si zatím nikdy nenechal nic líbit. Sledovat jejich vzájemný vztah bude ještě hodně zajímavé.
***
„Koncem tohoto týdne budeme svědky skutečně legendární zimní bouře na jihu USA,“ napsal na sociální síť X meteorolog ministerstva obrany Eric Webb. Nepříznivé počasí mělo začít v pátek a vrchol se předpokládá v neděli. Očekávají se desítky centimetrů sněhu, prudký pokles teplot, výpadky elektřiny, přerušení komunikací, zkrátka mohla by to být nejhorší bouře od slavného blizardu v lednu 2016, který si vysloužil přezdívku Snowzilla.
„Bude nebezpečně chladno, a než se to zlepší, nejdřív se to zhorší!“
Nepříznivá situace by mohla postihnout na 200 milionů Američanů, což je víc než polovina celého národa, píše deník The Washington Post. Husté sněžení a ledovka by měly Spojené státy zasáhnout na úseku dlouhém 3 200 km od jihozápadu k východnímu pobřeží, kde by měly vrcholit. Úřady pro krizové řízení vyzývají dokonce i obyvatele jihu Spojených států, kde na sníh a led opravdu nemohou být příliš zvyklí, aby si udělali zásoby, protože hrozí rozsáhlé výpadky prakticky ve všech oblastech.
Při čtení podobných zpráv to skoro vždy vypadá, že se blíží něco jako apokalypsa – a čím jsou dotyčné noviny méně seriózní, tím se čeká katastrofa větší. Takže jak referuje o blížícím se blizardu třeba takový bulvární The New York Post? „Čeká nás arktický výbuch!“ hlásá největší titulek. A doplňuje to vpravdě geniální úvaha Toma Kinese, hlavního meteorologa společnosti AccuWeather, kterého noviny citují: „Bude nebezpečně chladno,“ prohlásil odborník, „a než se to zlepší, nejdřív se to zhorší!“