Co když má Trump velkou strategii? Demontáž čínsko-rusko-íránsko-venezuelské osy

Steinberg vede Jeruzalémské centrum pro bezpečnost a zahraničí. Pro magazín The Jerusalem Report napsal text Doktrína „konečné rány“: jak Trump přepisuje pravidla americké moci. A i když je to analýza od izraelského „jestřába“, i když s ní můžete polemizovat nebo ji přímo odmítat, za pozornost stojí.
Steinberg opakuje slova amerického ministra války Hegsetha k začátku úderů na Írán: „Americké odstrašení je zpět.“ Pak se posune k tomu, co zajímá nás. „Jsme svědky zásadního posunu v americké doktríně,“ píše. A sice posunu od velkých, rozptýlených a nákladných koalic (domyslíme si NATO) k malým, soustředěným, hluboce integrovaným partnerstvím se spojenci ochotnými něco obětovat, sdílet informace na vysoké úrovni a společně budovat operační schopnosti zaměřené k úderu na nepřítele. Tady si nic domýšlet nemusíme, sám autor dodává, že živým příkladem je Izrael.
Ale pozor, nejde o samotný Izrael, ba ani Írán. Jde o koncept „konečné rány“, jehož nejhlubší vrstva míří na Čínu. Trump uvažuje tak, že americká dominance ve světě přetrvá jen tehdy, podaří-li se přerušit „záchranné lano“ Pekingu – hlavně jeho přístup k levné ropě – ještě před „oknem roku 2027“. Což má být termín chystaného útoku Číny na Tchaj-wan.
Steinberg to shrnuje. Každý krok pozorovaný v posledních měsících – od tlaku na Venezuelu až po údery na Írán – slouží jedinému cíli: demontáži čínsko-rusko-íránsko-venezuelské osy. A sice proto, aby se cena za případnou čínskou válku zvýšila dříve, než ta válka vůbec začne. Proto Hegseth prohlásil: „O tom, že zasadí poslední ránu íránskému jadernému programu, snili mnozí prezidenti. Ale nikdo nemohl, dokud nepřišel Trump.“ Takto prý vypadá v kostce „doktrína konečné rány“.
Jistěže existují i jiné pohledy. Britský analytik, bývalý voják a znalec Blízkého východu Andrew Fox publikoval text Jak vyhrát válku v roce 2026? na webu Substack. Upozorňuje na to, že Západu chybí definice vítězství pro typy konfliktů, které právě teď vede.
V některých moderních válkách je vítězství čitelné. Třeba ve válce Ruska na Ukrajině. Ale co znamená „porazit“ íránský režim? Co znamená „zničit“ Hamás, Hizballáh či Tálibán? Prostě hnutí zakořeněná ve společnosti a udržovaná ideologií místo bojovou aritmetikou. To nejsou nacisté v roce 1945, Argentina v roce 1982 nebo Irák v roce 1991, režimy s jasnou vojenskou silou čekající na rozbití v rozhodujícím střetu.
Chyba je podle Foxe už v tom, že západní politický jazyk používá slovník rozhodující bitvy. Mluvíme, jako by dostatečná palebná síla nakonec musela vynutit úspěch. „Když ale takový výsledek nenastane, lídři buď tiše snižují očekávání, nebo pokračují v eskalaci a předstírají, že strategie nějak vznikne z nahromaděných úderů,“ píše Fox. Slogany typu „ještě jedna bomba“ či „kéž bychom je mohli bombardovat víc“ se stávají náhražkou za úspěšný konec, ale to je zcela mylná diagnóza situace. Podle Foxe se tak objasňuje, proč samotné vojenské odstrašení nestačí proti ideologickým nepřátelům.
A teď si zauvažujte sami, zda se v dnešním světě prosadí spíše „doktrína konečné rány“, nebo reálná diagnostika poměrů včetně společenských.
Chcete-li si oddechnout od války, nabízí se jaro, jež snad už vítězí nad zimní lží a nenávistí. Má své symboly a u nás k nim patří májový polibek pod rozkvetlou třešní. Japonské sakury rozkvétají dříve. Ale důvod, proč o tom informují i The New York Times, je jiný.
Japonská novinářka Hiroko Tabuči píše, že v Kjótu se o rozkvétání sakur vedou záznamy už 1200 let. A protože doba kvetení koresponduje s teplotou a počasím vůbec, záznamy tak vytvářejí 1200 let dlouhou klimatickou řadu. Ta odráží „středověké klimatické optimum“ (časnější květy), „malou dobu ledovou“ (pozdější květy) a oteplování posledních dekád (nejčasnější kvetení vůbec přinesl 26. březen 2021).
Loni zemřel klimatolog Jasujuki Aono, jenž tuto řadu spravoval. Až nyní se přihlásil biofyzik Genki Katata, že štafetu převezme. Což je dobře a Japonci to ocení. Jak píše autorka, „sezona hanami je bujarou záležitostí a vyznačuje se pikniky bento pod stromy a opileckými večírky až do noci“.