Proklatý víkend. Trump přišel během dvou dnů nejen o Orbána, ale i o Meloniovou

„Donald Trump je prostě impulzivní a za jeho zdánlivým šílenstvím se často skrývá systém. Někdy to znamená jít daleko za hranici – vědomě a úmyslně –, ale jindy je to prostě jenom ukvapené,“ píše komentátor republikánům velmi přátelského webu Fox News Howard Kurtz. A dodává, že Trump tím vzbudil pobouření, a tak se tolik netypicky musel pustit do vysvětlování. „Myslel jsem, že to jsem já jako lékař a že to má co do činění s Červeným křížem. Že mám jako lékař pomáhat lidem. A já lidi skutečně zlepšuji. Dělám je mnohem lepšími.“ Na tohle mu ale neskočil už vůbec nikdo, a tak se to viceprezident Vance pokusil zachránit tím, že šlo jen o vtip.
|
„Jenže tak to nebylo. Před rokem prezident sklidil kritiku za zveřejnění fotografie, na které je oblečený jako papež. V únoru byl Trump široce odsuzován jako rasista za obrázek, na kterém jsou Barack a Michelle Obamovi jako opice... Někdy by opravdu bylo lepší, kdyby neříkal radši vůbec nic,“ míní na Fox News nezvykle tvrdě Kurtz.
Na druhou stranu: pokud chcete vidět, jak na Trumpa-Ježíše reagovalo tvrdé jádro jeho fanoušků, a máte-li silný žaludek, doporučuji k průzkumu facebookové skupiny jako MAGA ~ Make America Great Again a podobné. Ty Trumpa z nepříčetnosti rozhodně nepodezírají, pokud tedy vůbec vědí, co takové slovo znamená. Takové roztleskávání svého idolu zatím nepředvádějí ani nejzarytější příznivci Jindřicha Rajchla.
|
Doplňme, že obrázek s Trumpem `a la Ježíšem byl reakcí na Trumpův spor s papežem. A to Donaldovi moc popularity taky nepřineslo. Jedna věc je urážet progresivisty a demokraty, ale troufnout si na hlavu katolické církve, to už je vyšší level. A tak vedle Viktora Orbána, jehož vypoklonkovali voliči, kvůli urážkám papeže Trump přišel během pár dní o svého dalšího klíčového spojence.
Je nevyhnutelné, že v Trumpově prezidentské knihovně bude jeho kolosální zlatá socha, kterou mu budou závidět i všichni severokorejští Kimové.
Italská premiérka Giorgia Meloniová se po léta těšila vlivu pravicové vůdkyně, která dokázala překlenout propast mezi Evropou a prezidentem Trumpem. Ovšem poté, co Trump zahájil ostrou kritiku papeže Lva XIV., se Meloniová postavila na pontifikovu stranu a prohlásila: „Považuji výroky prezidenta Trumpa o Svatém otci za nepřijatelné.“ Upozornil na to deník The New York Times:
„Evidentně zaskočený Trump na její kritiku reagoval ostrým výrokem: ,To ona je ta, kdo je nepřijatelný.’ Načež dodal, že ho štve neúčast Meloniové ve válce v Íránu, a podotkl, že s Itálií už USA nemají vztah jako dřív.“
|
New York Times ovšem dodávají, že to mohla být jenom záminka. „Meloniová, která se v průběhu desetiletí vyvinula z dospívající neofašistické aktivistky ve vůdkyni krajně pravicové strany, než se nakonec stala pragmatickou konzervativkyní a první italskou premiérkou, utrpěla velké politické neúspěchy právě kvůli spojení s Trumpem. Americký prezident je v Itálii velmi nepopulární a přičítá se mu vina za rostoucí ceny benzinu, a tak Meloniová prostě jen využila příležitosti vymanit se ze vztahu, který se pro ni stal otráveným i otravným.“
A do třetice Trump. Tým stávajícího amerického prezidenta už oznámil, jak bude vypadat Trumpova prezidentská knihovna, až Donald odejde z funkce. A jsou to plány – jak jinak – natolik velikášské, že si z nich dělá legraci třeba deník The Washington Post.
„Prezident Donald Trump má v úmyslu postavit v Miami impozantní mrakodrap, který by symbolicky zastínil sousední Freedom Tower, věnovanou Kubáncům na útěku před Castrovým režimem,“ píše deník. „Je nevyhnutelné, že v Trumpově prezidentské knihovně bude jeho kolosální zlatá socha, kterou by mu záviděli severokorejští Kimové nebo bývalý turkmenský diktátor Saparmurad Nijazov. Možná někdo vedle prezidenta přidá i obří zlaté tele. Trump nebude mít v atriu jen letadlo Air Force One jako Reagan; bude mít i stíhačky.“
|
Trumpova knihovna vypadá do značné míry nerozeznatelně od ostatních nemovitostí, které nesou jeho jméno. A Washington Post doplňuje: „Původně jsme napsali vtip, že Trump by v knihovně klidně mohl postavit i hotel, ale ukázalo se, že i tohle se zřejmě vážně zvažuje.“