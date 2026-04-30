Jako absolutistický monarcha. Kongres selhal, Trumpovi se vzepřel jen Nejvyšší soud

Prvního dubna – tedy na 1. apríl – došlo v USA k historicky unikátnímu úkazu. Poprvé v dějinách se prezident USA v budově Nejvyššího soudu osobně účastnil projednávání kauzy, kterou má soud rozsoudit, tzv. orální argumentace, v níž zástupce vlády normu hájí a právníci žalobce její ústavnost zpochybňují. Prezident, stejně jako každý jiný přihlížející občan, mohl argumentaci sledovat, poslouchat, ale musel mlčet. Neříct ani slovo.
Proč tam vůbec jel? Možná si Donald Trump myslel, že jeho přítomnost podpoří vrchního zástupce vlády u Nejvyššího soudu (solicitor general), obhajujícího právní názor prezidenta. Možná se chtěl podívat, co se to na tom Nejvyšším soudě děje, když v únoru mu jeho cla zrušil jako protiústavní poměrem 6 : 3, přičemž součástí většiny byli nejen tři liberálové, ale i tři konzervativci, z nichž dva nominoval on sám. Možná si myslel, že svou přítomností těch šest konzervativních soudců ovlivní či zastraší.
Rokem 1933 nastala dominance prezidenta nad Kongresem, přičemž Kongres ustupuje do pozadí. A od roku 1954 nastává úžasný vzestup amerického Nejvyššího soudu coby silného hráče americké politiky.