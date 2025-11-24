Ode zdi ke zdi. Jak si současné americké vedení představuje nový světový řád

Toro připomíná, že Trump se v roce 2019 za svého prvního prezidentského období pokusil vyvolat puč a nepokoje proti Madurovi pomocí ekonomického tlaku a sankcí. Ty sice poničily venezuelskou ekonomiku, ovšem více ji poškodil svými opatřeními samotný Maduro a jeho předchůdce ve funkci Hugo Chávez. Trump podpořil i venezuelskou opozici, výsledkem ale byl úprk milionů Venezuelců ze země, na což si nyní Trump stěžuje. Tedy na ty Venezuelce, již uprchli do USA. Žádný pokus o povstání proti Madurovi se ovšem neobjevil.
Donald Trump do Nigérie americkou námořní pěchotu téměř jistě nevyšle, nicméně Afrika a intervencionismus hrají v Trumpově politice větší roli, než mnozí čekali.
Nyní to může dopadnout stejně, naznačuje Toro. Pentagon rozmístil v Karibiku vojenské lodě, na možný zásah jsou připravena americká letadla i drony, ale chybí pěšáci, kteří by provedli pozemní invazi. Ta se zřejmě nechystá. Ovšem v tom případě nedojde ke svržení Madurova režimu, varuje Toro. Letecké útoky nebudou stačit, a navíc nikdo z americké vlády zřejmě nepřemýšlí o tom, co se stane, když americká akce destabilizuje Madurův režim, ale nesvrhne ho. Jiní komentátoři tvrdí, že zatímco pád Madurova režimu by mohl oslabit kubánský a nikaragujský režim, jeho přežití by tyto antiamerické režimy mohlo naopak posílit.
Americké zahraniční politice se věnuje i komentátor téhož deníku Walter Russell Mead. Píše o Africe, což je sice oblast nám i většině Američanů dost vzdálená, nicméně dobře se na ní dá ukázat, jak dnes vypadá Trumpova zahraniční politika. Americkému prezidentovi se totiž povedlo svými vyjádřeními naštvat jak americké neoizolacionisty, tak ty, kteří prosazují globalismus, a tedy silnou roli Spojených států ve světě. Trump totiž začal mluvit, že je třeba zasáhnout ve prospěch křesťanů v Nigérii, ale pak neudělal nic.
Proč tedy ta silná slova? „Zaprvé, USA nemohou být lhostejné k novému boji o moc na kontinentu tak bohatém na nerostné suroviny a energie, jako je Afrika. Zadruhé, hlasitá podpora afrického křesťanství může prezidentovi pomoci dosáhnout jeho cílů v zahraničí a zároveň upevnit jeho politickou podporu doma,“ píše Mead. Jinak řečeno, jde o soupeření s Čínou a o suroviny i o podporu amerických křesťanských voličů.
V Nigérii ozbrojenci napadli katolickou školu. Unesli přes 200 dětí a 12 učitelů
Jak si představují americkou zahraniční politiku lidé, kteří dodávají ideje republikánům, ukazuje esej Velká strategie reciprocity ekonoma Orena Casse. Ten v časopise Foreign Affairs tvrdí, že strategie USA ve studené válce byla dobrá, ale později už to nefungovalo. „Americká strategie posledních tří desetiletí zdaleka nepřinesla utopii sdílené prosperity a stabilního míru, ale naopak vedla ke vzniku globálního ekonomického řádu, který umožňuje ostatním zemím využívat velkorysost Washingtonu k vzestupu autoritářského protivníka v Číně a k doutnajícím konfliktům po celém světě. A to vše přispělo k úpadku Spojených států,“ píše Cass. Říká přesně to, co Trump: ostatní zneužívali Ameriku, neplatili dost na obranu, a navíc moc vyváželi.
Co s tím? „Stažení se z globálního ekonomického a vojenského angažmá a spoléhání se především na strategickou hloubku a rozsáhlý trh, který poskytuje severoamerický kontinent, by mohly přinést lepší výsledky než pokračující úpadek vedoucí k přecenění sil pozdního impéria,“ tvrdí Cass. To je jedna možnost: ovšem Amerika by pak ztratila schopnost ovlivňovat události po celém světě i v situacích týkajících se životních zájmů USA.
A tak Cass navrhuje druhou variantu – požadovat po spojencích, aby převzali primární odpovědnost za svoji vlastní obranu. Také nesmí mít velké obchodní přebytky s USA ani „přetahovat“ výrobu z USA k sobě. Země s trvalými obchodními přebytky se proto mají dobrovolně zavázat k omezení svého vývozu. Jak to udělat, aby to spojence nezruinovalo, už Cass neříká. A zatřetí navrhuje, aby se spojenci, pokud chtějí mít přístup na americký trh, obrátili proti Číně.
Jinak řečeno, už žádný liberální světový řád, žádná podpora demokracie. Jde o americké zájmy. Intervence budou tam, kde se to Washingtonu hodí, a za spojenectví s USA se bude tvrdě platit.