Tvrdá irská palice. Tragické úmrtí Glena Hansarda zaskočilo celou hudební scénu

První zprávy o úmrtí Glena Hansarda se začaly šířit ve středu 29. července, nedlouho poté, kdy písničkář na svém motocyklu v Dublinu zahynul. V té době se zrovna v Náměšti nad Oslavou jakýmsi řízením osudu propracoval do své poloviny festival Folkové prázdniny, na kterém byl i autor tohoto textu, a přijetí smutné zprávy tak mohl vnímat takříkajíc v přímém přenosu.
Vztah Glena Hansarda k Česku přesahoval běžný model koncertních turné zahraničních hvězd. Česko se pro něj od nového tisíciletí stalo de facto druhým domovem.
Glen Hansard zde totiž zanechal mnohem hlubší stopu než na jiných akcích. Koncertoval zde opakovaně, naposledy před dvěma lety, ale nejen to. Návštěvníci se s ním mohli potkávat, klidně i zastavit na kus řeči nebo na pivo v náměšťských ulicích, a poslouchat jeho jamování s českými i zahraničními hudebníky u legendárního ohně ve festivalovém tábořišti až do ranního kuropění. Navázal zde spoustu přátelství s běžnými návštěvníky, s muzikanty nebo s organizátory festivalu – snad každý druhý měl s Glenem Hansardem nějakou společnou historku. A tak středa patřila na „Folkovkách“ vzpomínání a na pódiích i dedikacím zesnulému příteli.
Muzikant z ulice
Plným jménem Glen James Angus Hansard se narodil 21. dubna 1970 v severodublinské předměstské čtvrti Ballymun, známé v té době především jako místo s vysokou nezaměstnaností a chudobou. Toto zázemí zformovalo Hansardovo mimořádné sociální cítění a blízký vztah k lidem na okraji společnosti. Domácí prostředí nebylo ideální, komplikované vztahy s otcem Glena Hansarda vedly k hledání ventilu klukovských frustrací – a tím se stala kytara.
|
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Ve třinácti letech Hansard definitivně opustil školní docházku. Školní výchovný poradce v něm rozeznal výjimečnou muzikálnost a doporučil mu věnovat se výhradně pouličnímu hraní. Středobodem Glenovy existence se tak staly rušné třídy v centru Dublinu, především ikonická Grafton Street. Právě prostředí buskingu se ukázalo jako formativní rys Hansardova uměleckého rukopisu. Pouliční hraní staví interpreta před specifickou výzvu: bez podpory zvukové aparatury, pódiových světel či věrných fanoušků musí muzikant strhnout pozornost náhodných chodců absolutním nasazením. A tohle se Hansard v dublinských ulicích naučil dokonale. Zacházel s hlasem nikoli jako s melodickým, nýbrž zejména dynamickým nástrojem, schopným přecházet z jemného šepotu do syrového zvolání.
V roce 1990 založil Glen Hansard skupinu The Frames, která se stala součástí dublinské nezávislé scény. Sice podepsala smlouvu s mezinárodním vydavatelstvím Island Records, avšak její hudební směřování zůstalo vzdálené komerčnímu popu. The Frames stavěli na vrstvených kytarových aranžmá, proměnlivých rytmických strukturách a Hansardových textech. Postupně se vypracovali v jednu z nejvýznamnějších irských koncertních atrakcí své generace.
Prima sezóna
Paralelně s počátky The Frames přišla u Hansarda v roce 1991 první zkušenost s filmovou kamerou. Režisér Alan Parker obsadil jedenadvacetiletého písničkáře do role kytaristy Outspana Fostera ve filmové adaptaci románu Roddyho Doylea The Commitments. Snímek zachycující osudy mladé dublinské soulové kapely dosáhl celosvětového ohlasu a získal cenu BAFTA. Hansardovi se otevřela možnost pokračovat v herecké dráze v Hollywoodu, on však filmový průmysl odmítl a na více než dekádu se vrátil jen k pouličnímu hraní, které považoval za poctivější formu umělecké výpovědi.
|
Obrovská ztráta, dodával sílu i v těžkých časech. Tisíce lidí se loučily s Hansardem
Už bylo řečeno, že vztah Glena Hansarda k České republice přesahoval běžný model koncertních turné zahraničních hvězd. Česko se pro něj od počátku nového tisíciletí stalo de facto druhým domovem. Tato vazba vznikla v létě roku 2001 poměrně nenápadně: skupina The Frames koncertovala na festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Hansard s kapelou přijel do neznámého prostředí bez velkých očekávání, ale atmosféra moravského města a vřelost místního publika na irské muzikanty hluboce zapůsobily.
Zde se Hansard seznámil s rodinou místního organizátora kulturního dění, jehož tehdy třináctiletá dcera Markéta Irglová projevovala mimořádný hudební talent. Hansard ho v dívce rozpoznal a o dva roky později pozval tehdy patnáctiletou Irglovou na koncertní turné po Evropě, kde doprovázela The Frames na klavír a zpívala vokální party.
Spolupráce obou hudebníků vyústila v roce 2006 v nahrání společného komorního alba The Swell Season. Název projektu, převzatý z knihy Josefa Škvoreckého Prima sezóna, odkazoval k Hansardově oblibě české literatury a kultury střední Evropy vůbec. Spolupráce s Irglovou přinesla do jeho rázného rockového písničkářství nový prvek: zklidnění a schopnost dialogu dvou odlišných hlasů i kulturních zázemí.
Hansardovy české vazby nebyly omezeny pouze na spolupráci s Irglovou. Valašské Meziříčí pravidelně navštěvoval i mimo koncertní termíny, přátelil se s místními a podílel se na lokálních uměleckých projektech. Opakovaně se vracel i do pražských klubů anebo třeba na „Folkovky“ do Náměšti nad Oslavou.
|
Sedl si pod bar na zem a hrál pro radost. Na Hansarda vzpomínají Irové i Češi
Zlomovým bodem Hansardovy kariéry se stala spolupráce s irským režisérem a bývalým baskytaristou The Frames Johnem Carneyem na snímku Once z roku 2007. Film s rozpočtem pohybujícím se okolo pouhých sto šedesáti tisíc dolarů byl natáčen v dublinských ulicích na ruční kamery bez používání nákladné techniky či početného štábu. Po premiéře na festivalu Sundance v roce 2007, kde snímek získal cenu diváků, se Once stal skutečným celosvětovým fenoménem.
Diváky i kritiku mimo jiné oslovila autenticita hudebních čísel. Klíčová píseň, duet Falling Slowly, získala v roce 2008 Oscara za nejlepší originální píseň. Moment přebírání zlaté sošky v Kodak Theater v Los Angeles vstoupil do povědomí kontrastem mezi naškrobeným prostředím hollywoodské smetánky a bezprostředností obou autorů. Hansard ve své děkovné řeči zdůraznil význam nezávislé tvorby a povzbuzení pro všechny, kdo tvoří hudbu v soukromí či na ulicích. Film Once se následně dočkal divadelní adaptace na Broadwayi, která v roce 2012 obdržela osm prestižních cen Tony.
Komerční tlak a zájem médií byl tehdy pro oba autory zatěžkávací zkouškou. Partnerství Hansarda a Irglové, které v době natáčení filmu přešlo v milostný vztah, se pod náporem náhlého celosvětového úspěchu v roce 2009 rozpadlo, oba hudebníci ale dokázali převést svůj osobní rozchod do trvalého přátelství.
Kytara s dírou
Po období s The Frames a duo projektem The Swell Season zahájil v roce 2012 vydáním desky Rhythm and Repose sólovou dráhu. Následující album Didn’t He Ramble z roku 2015 získalo nominaci na cenu Grammy v kategorii nejlepší folkové album. Což je samozřejmě vágní zařazení, Hansardovým stylem byla přirozená syntéza tradičních irských kořenů, akustického folku a post-punkové expresivity. Na rozdíl od mnoha svých vrstevníků Hansard nepokládal akustickou kytaru za jemný doprovodný nástroj, ale za rytmický a perkuse obstarávající „generátor energie“.
|
Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce
Fyzickým vyjádřením této tvorby se ostatně stala jeho kytara značky Takamine z roku 1989. Během desetiletí intenzivního používání, způsobeného agresivním úderem trsátka a dynamickým stylem hry, došlo k prodření masivní díry v cedrové desce nad zvukovým otvorem nástroje. Tento estetický defekt Hansard nikdy nenechal opravit. Nástroj s vysekaným dřevem se stal jeho vizuálním i zvukovým symbolem – důkazem toho, že hudba v jeho podání je fyzickou prací, při níž dochází k opotřebování materiálu i těla. V tomto ohledu je jeho nástroj podobnou ikonou jako stejně „životem poznamenaný“ takzvaný Trigger, tedy akustická kytara značky Martin amerického písničkáře Willieho Nelsona.
Poslední rozloučení s Glenem Hansardem se stalo významnou událostí. Oficiální smuteční obřad proběhl v úterý 4. srpna v katedrále svatého Patrika v Dublinu. Vzhledem k omezené kapacitě chrámu zaplnily stovky lidí nejen lavice katedrály, ale další tisíce truchlících se shromáždily v přilehlém parku, kde byl průběh obřadu přenášen na velkoplošných obrazovkách a živý přenos na internetu sledovaly další desítky tisíc diváků.
Smuteční shromáždění postavené na křesťanské liturgii bylo prokládáno recitacemi, proslovy a písněmi. Markéta Irglová spolu s frontmanem Pearl Jam Eddiem Vedderem zazpívala jako akustický duet Hansardovu píseň The Song of Good Hope. Bono z kapely U2 přečetl vlastní autorskou báseň, přehrál z mobilního telefonu nahranou ukolébavku od americké básnířky a zpěvačky Patti Smith a citoval společně s kytaristou své kapely The Edgem píseň Beautiful Day. Hansardova vdova, finská básnířka Maire Saaritsa, přednesla báseň z počátků jejich vztahu a vysvětlila, že jejich tříletý syn se obřadu neúčastní, protože by celou věc ještě nepochopil.
Víc než jen muzikant
Život Glena Hansarda nelze zužovat na výčet prodaných nosičů nebo filmových cen. Možná nejpodstatnější byl jeho lidský rozměr. Hansard po celý život odmítal pozici odtažité hvězdy. I na vrcholu celosvětové popularity po získání Oscara zůstal muzikantem, který byl schopen po odehrání arénového koncertu sejít s kytarou mezi fanoušky před halu nebo pokračovat v hraní v nejbližší hospodě. A s marketingem to opravdu nemělo nic společného.
Významnou kapitolou jeho života byl sociální aktivismus. Hansard např. spoluzaložil tradici vánočních pouličních koncertů (Christmas Eve Busk) na dublinské Grafton Street. Každý rok na Štědrý den shromáždil přední irské muzikanty, aby společným hraním získali prostředky pro organizaci Dublin Simon Community, pomáhající lidem bez domova. Během let získali přes dva miliony eur.
Hansardův příběh ukazuje, že se i v době zbytnělého halového popu, písní zpracovaných umělou inteligencí a všudypřítomné komerce lze probojovat do první hudební ligy jen s otřískanou kytarou, tvrdou irskou zrzavou hlavou – a samozřejmě nezměrným talentem.