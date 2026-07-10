Tykat, nebo vykat? A kdy je člověk už moc starý na tykání

Tak mi řekněte, jak se to stalo. Není to tak dávno, co mi cizí dospěláci říkali „Ahoj!“, a najednou mám navrhovat vykání, protože jsem starší. Všechna ta pravidla znám, vím, že tykání navrhuje žena muži, starší mladšímu, nadřízený podřízenému, jenže stejně mi to nějak nejde. A občas je to pekelně trapné.
Tak mi řekněte, jak se to stalo? Není to tak dávno, co mi cizí dospěláci říkali „Ahoj!“, a najednou mám navrhovat vykání, protože jsem starší.
Například se svým trenérem v posilovně si i po roce spolupráce vykám. A pokud jste ve fitku někdy byli, víte, že zrovna tam si, stejně jako na horách, všichni tykají. Můj trenér je o 10 let mladší, je to muž a já si ho platím. Moc dobře vím, že mi nemůže začít tykat, přesto už rok řeším, že bychom si tykat měli, ale mně je to hloupé. „Hele, co kdybychom si po tom roce začali teda tykat?“ Skoro se nabízí dodat: „Trvalo mi rok, než mi došlo, že jsem stará a už mi nikdo tykat jen tak nebude.“ A tak si dál vykáme a možná si o mně celé fitko myslí, že jsem staromódní nebo takzvaně kráva. Nebo obojí.
Nedávno jsem se seznamovala se stážistkou, slečnou před maturitou. Řekla jsem jí obligátní „Ahoj, já jsem Dominika!“, což považuji za jasnou nabídku k tykání, ale ona mi dál zarputile vykala. Pro ni jsem holt stará bába. No co, nebyla jsem jiná. A když mi na táboře coby osmileté sdělila vedoucí Monika, že jí máme tykat, zbylé dva týdny jsem si pekelně hlídala, abych ji vůbec neoslovila. A pamatuju si to dodnes, což je co říct, protože co jsem měla dneska k obědu, to netuším.
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Nevychovaní Piráti. Přijde vám normální tykat sedmdesátiletému politikovi?
Vůbec nejhorší je to teď v práci. Zejména muži lehce starší, než jsem já, mi občas tykají a občas vykají a já nevím, co s tím. Tak jsem se rozhodla být jako moje kamarádka Monika, moc se s tím nepárat a prostě jim tykat. A tak jsem jednomu z nich napsala mail s oslovením „Ahoj, Petře, mohl bys prosím tě…“, a on mě za pár dní v redakci oslovil: „Dobrý den!“ Takže už ani muži mého věku nevědí, co se mnou. Zjistila jsem, že úplně nejlepší je hlásit se do všech sportovních počinů v rámci teambuildingu, kde si dříve či později všichni potykáme a je jasno. Jenže posléze jsem přišla na to, že je zase problém si pamatovat, jestli zrovna s tímhle nebo tamtou jsem někde něco běžela, nebo ne.
A úplně nejtrapnější je, když si ty lidi nepamatujete. Například jsem jednou zaskočila kolegyni v kuchyňce, když jsem s ní velmi přátelsky rozebrala jejího psa – a záhy jsem zjistila, že je jen podobná kolegyni, se kterou si tykám a má také psa (a já se jí právě ptala, jak to, že má psa úplně jiného – už chápu, proč odpovídala tak divně).
Nemohli bychom to, prosím, udělat jako ve Skandinávii? Že si každý s každým tyká? Má dávná kolegyně Zuzka mi sice řekla, že jí za komunistů tykal každý a nehodlá se k tomu vracet, ale víte, jaká je to pohoda? Rozhodně si pak nepřipadáte ve 40 jako muzejní exponát!