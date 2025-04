Tým historiků pátrá po zabaveném židovském majetku. Vracení potomkům komplikují důkazy

12:00

Zkuste si představit, že máte sepsat detailní seznam celé vaší domácnosti. Nábytek, knihy, příbory, ale také oblečení, včetně spodního prádla. Přesně tak museli postupovat Židé, kteří dostali předvolání do transportu. Jen pár hodin poté, co odevzdali soupis majetku a klíče od bytu, do jejich domácnosti přijeli pracovníci oddělení Treuhandstelle. Vše zaevidovali, zabalili a rozvezli do desítek specializovaných skladů Prahy.