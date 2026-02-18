Vědci našli nejstaršího jedlíka zeleniny. Chroupal ji před 307 miliony let

Rostlinná strava je zdravá, chutná a výživná. To ví každý. Naši předkové na to přišli už koncem období karbonu. Jako první z nich si na tehdejší zeleni pochutnával tvor jménem Tyrannoroter heberti. Naučil se to dřív, než paleontologové považovali za možné.

Takhle mohl vypadat Tyrannoroter heberti | foto: Hannah Fredd

Zkamenělinu dosud neznámého zvířete popsal tým Hillary C. Maddinové z Carletonské univerzity v kanadské Ottawě. Pochází z ostrova Cape Breton v provincii Nové Skotsko. Velikost živočicha odhadují vědci okolo třiceti centimetrů. V dnešních poměrech bychom ho asi považovali spíše za menší zvíře. Ve své době byl ale T. heberti jedním z nejrozměrnějších suchozemských tvorů.

Dochovala se z něj lebka. Z její trojrozměrné rekonstrukce plyne, že T. heberti měl zuby vhodné k chroupání rostlinné stravy. Jde o nečekaný objev.

Býložravci už před 307 miliony lety na Zemi žili. Šlo však o všelijaké členovce a další tvory. T. heberti patří mezi čtyřnožce. Je to proto náš příbuzný.

Tyrannoroter heberti pravděpodobně vypadal trochu jako ještěrka, ale žil ještě předtím, než se předkové plazů a savců od sebe oddělili, takže technicky vzato nebyl plazem,“ řekl v tiskové zprávě k objevu jeden z členů výzkumného týmu Arjan Mann. Působí ve Fieldově Muzeu v americkém Chicagu.

Arjan Mann s modelem lebky

Vědci si až dosud mysleli, že se v naší vlastní vývojové linii schopnost živit se rostlinnou stravou objevila později. První býložravce hledali mezi tvory, jejichž vejce byla schopná přežít mimo vodní prostředí.

Je k tomu nutná trojice ochranných blan bránících vyschnutí. T. heberti je pravděpodobně ještě neměl. K rozmnožování proto asi vodu potřeboval.

Pravěká potvora žrala kromě zeleně i nejrůznější členovce. Mnoho jejich druhů se živilo rostlinnou stravou už dlouhou dobu. Řeší to i další problém. K trávení nezvyklé krmě byly potřeba nové střevní bakterie. Náš prapředek je tak mohl celkem snadno získat.

