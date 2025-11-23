Kosti krále králů. Před 120 lety jsme ze země vydolovali zkamenělé pozůstatky Tyrannosaura rexe

Tyrannosaurus rex. | foto: Kresba Lela Geislerová

Nejslavnější vyhynulý živočich. Obří severoamerický teropod. Objeven byl před sto dvaceti lety. Tyrannosaurus rex. O dravém dinosaurovi nyní víme více než o mnoha dnes žijících druzích plazů.

Bylo to ještě v období končící éry Divokého západu, kdy výpravy do pustin Badlands podnikali lidé s duchem lovců a dobrodruhů. A právě takovým člověkem byl i paleontolog Barnum Brown (1873–1963), jeden z nejlepších sběratelů fosilií první poloviny 20. století.

Barnum Brown se narodil u malého farmářského městečka Carbondale ve státě Kansas. Jeho rodiče do Kansasu přišli z Wisconsinu ještě před občanskou válkou a zbudovali si tu malou chatrč na kopci, pod kterým se nacházela uhelná sloj. Brownův otec ji brzy začal těžit a uhlí prodávat, kromě toho byl také úspěšným farmářem a organizátorem dopravních povozů.

Jeho podnikavý duch budoucí paleontolog zdědil, stejně jako rozhodnost a cílevědomost, nutnou pro práci v terénu. Zvláštně znějící křestní jméno mu vybrali rodiče i starší sourozenci, přičemž ještě několik dní po narození s pojmenováním otáleli. Nakonec jméno zvolili ještě v euforii z právě projíždějícího cirkusu slavného Phinease Taylora Barnuma (1810–1891), tehdy slavného cirkusového baviče, publicisty a filantropa.

Aby kostru odkryli, museli použít dokonce dynamit. To byla na přelomu století běžná praxe, dnešním paleontologům ale z této představy vlasy vstávají na hlavě hrůzou.

Brown v sobě něco z jeho povahy měl, také on v průběhu své kariéry, trvající úžasných 66 let, udělal z paleontologie tak trochu showbyznys. Jako dítě se živě zajímal o okolní přírodu a rád sbíral zkamenělé schránky pravěkých měkkýšů, vzhledem k lokálním možnostem ale nemohl svůj talent uplatnit a plně rozvinout. A tak se vydal na studia do nedalekého Carbondale.

Cestovatel na perutích času

V roce 1889 mladý Brown podnikl se svým otcem asi 5000 kilometrů dalekou cestu z Kansasu do Montany a zpět. Tehdy se seznámil s prériemi amerického západu a poprvé se dostal do míst, která jej později proslavila. Nakonec nastoupil na Kansaskou univerzitu, kde se v dovednostech práce v terénu dále zdokonaloval. A v roce 1894 nastal zásadní zlom, když jednadvacetiletý mladík přešel pod křídla věhlasného paleontologa Samuela Wendella Willistona (1851–1918), který býval sám asistentem slavného profesora Othniela Marshe.

Brown s Willistonem pracoval například ve Wyomingu při vyprošťování lebky rohatého dinosaura triceratopse a roku 1896 se setkal s týmem z Amerického přírodovědeckého muzea v New Yorku doktora J. L. Wortmana. Po zbytek léta s nimi pracoval a uplatnil se natolik, že byl po ukončení školy v roce 1897 najat právě touto respektovanou institucí. To byl začátek Brownovy dlouhé spolupráce s muzeem v New Yorku, pro které odkryl ohromné množství zkamenělin, zejména pak dinosauřích.

