Dospělý T. rex vážil až okolo osmi tun. Odpovídá to asi jednomu a půl až dvěma slonům. Podle zhruba dvacet let starých výpočtů mu dosažení této hmotnosti trvalo přibližně dvacet let. Žít pak mohl ještě zhruba o dekádu déle. Poslední dva odhady však vycházely z analýzy, jejíž autoři měli k dispozici pouhých sedm exemplářů slavného dvounohého postrachu křídových plání.
Teď vyšel nový podrobnější výzkum. Je pod ním podepsaná trojice vědců: Holly N. Woodwardová z Oklahomské státní univerzity v Tulse, Nathan P. Myhrvold ze společnosti Intellectual Ventures z New Yorku a John R. Horner z kalifornské Chapmanovy univerzity.
Prostudovali zkameněliny celkem sedmnácti exemplářů T. rexe. Šlo o dosud největší soubor těchto tvorů zkoumaný současně. Badatelé navíc použili nejmodernější statistické metody. Zajímaly je stehenní a holení kosti.
Hledali růstové kruhy, tedy struktury připomínající letokruhy stromů. Na rozdíl od nich ale nezachycují celý život daného organismu. Nejstarší z nich s přibývajícím věkem a zvětšováním prostoru vyplněného kostní dření zanikají. Dá se to částečně obejít srovnáním fosilií jedinců, kteří se dožili různého věku.
„Proto je velikost našeho vzorku a věkové rozložení tak důležité a odlišuje se od dřívějších studií,“ řekl Ballard magazínu New Scientist.
T. rex podle vědců rostl 35 až čtyřicet let. Jak dlouho žil, si netroufají odhadnout. Velká část slavných predátorů asi zemřela ještě ve vývinu.
Ze sedmnácti T. rexů ve vzorku se růstové stopky dožili jen dva. Růst potvor mohlo ovlivňovat i jejich životní prostředí. Dvě z fosilií také rostly výrazně pomaleji než zbytek. Mohlo by to znamenat, že patřily k odlišnému druhu.
Paleontologové už od roku 1988 uvažují o menším bratranci T. rexe zvaném Nanotyrannus. Dokonce by ho mohly existovat o dva druhy, N. lancensis a N. lethaeus. Debata se ale ještě nejspíš nějakou dobu potáhne. Samotná růstová studie na rozdělení T. rexe do více druhů nestačí.