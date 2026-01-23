T. rex rostl čtyřicet let. Vyšlo to z velké analýzy kostí zubatých potvor

Radek John
  10:30
Nová studie změnila odhad růstového tempa nejslavnějšího pravěkého predátora. Rostl pomaleji a stejnoměrněji, než si paleontologové dosud mysleli. Tyranosaurů mohlo také být víc druhů.

Kosterní exemplář druhu Daspletosaurus torosus v expozici instituce Field Museum of Natural History v Chicagu. Je možné, že populární Tyrannosaurus rex se vyvinul právě z daspletosaura nebo některého blízce příbuzného (a nám dosud neznámého) rodu tyranosaurina přímo na území Laramidie. Nejbližší vývojové příbuzné druhu T. rex však dnes známe z východní Asie. | foto: ScottRobertAnselmo; Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Dospělý T. rex vážil až okolo osmi tun. Odpovídá to asi jednomu a půl až dvěma slonům. Podle zhruba dvacet let starých výpočtů mu dosažení této hmotnosti trvalo přibližně dvacet let. Žít pak mohl ještě zhruba o dekádu déle. Poslední dva odhady však vycházely z analýzy, jejíž autoři měli k dispozici pouhých sedm exemplářů slavného dvounohého postrachu křídových plání.

Teď vyšel nový podrobnější výzkum. Je pod ním podepsaná trojice vědců: Holly N. Woodwardová z Oklahomské státní univerzity v Tulse, Nathan P. Myhrvold ze společnosti Intellectual Ventures z New Yorku a John R. Horner z kalifornské Chapmanovy univerzity.

Prostudovali zkameněliny celkem sedmnácti exemplářů T. rexe. Šlo o dosud největší soubor těchto tvorů zkoumaný současně. Badatelé navíc použili nejmodernější statistické metody. Zajímaly je stehenní a holení kosti.

Hledali růstové kruhy, tedy struktury připomínající letokruhy stromů. Na rozdíl od nich ale nezachycují celý život daného organismu. Nejstarší z nich s přibývajícím věkem a zvětšováním prostoru vyplněného kostní dření zanikají. Dá se to částečně obejít srovnáním fosilií jedinců, kteří se dožili různého věku.

„Proto je velikost našeho vzorku a věkové rozložení tak důležité a odlišuje se od dřívějších studií,“ řekl Ballard magazínu New Scientist.

T. rex podle vědců rostl 35 až čtyřicet let. Jak dlouho žil, si netroufají odhadnout. Velká část slavných predátorů asi zemřela ještě ve vývinu.

Ze sedmnácti T. rexů ve vzorku se růstové stopky dožili jen dva. Růst potvor mohlo ovlivňovat i jejich životní prostředí. Dvě z fosilií také rostly výrazně pomaleji než zbytek. Mohlo by to znamenat, že patřily k odlišnému druhu.

Paleontologové už od roku 1988 uvažují o menším bratranci T. rexe zvaném Nanotyrannus. Dokonce by ho mohly existovat o dva druhy, N. lancensis a N. lethaeus. Debata se ale ještě nejspíš nějakou dobu potáhne. Samotná růstová studie na rozdělení T. rexe do více druhů nestačí.

