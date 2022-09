Slabina českého školství: učebnice šité horkou jehlou i ty, které pamatují 90. léta

Mohlo by se tedy zdát, že jsme jakousi učebnicovou velmocí. Jak to u nás ale doopravdy vypadá s kvalitou školních výukových materiálů? Jak vznikají, kdo je tvoří a co si o učebnicích myslí sami učitelé? Realita často není růžová, ale blýská se na lepší časy.

Co nesmí chybět dobré učebnici

„Aby vznikla kvalitní učebnice, potřebujete investovat nějaké peníze do vývoje a do ověřování toho, jestli to funguje – zvlášť pokud má učebnice opravdu přijít s novými trendy. A málokteré nakladatelství si toto troufne zafinancovat,“ říká Jaroslav Najbert, člen autorského týmu učebnice Soudobé dějiny, která se jako jedna ze dvou probojovala do finále soutěže BELMA.

Ve spolupráci s nakladatelstvím FRAUS ji na základě badatelsky pojaté výuky připravila skupina historiků, učitelů a didaktiků dějepisu při Ústavu pro studium totalitních režimů. Druhým oceněným výukovým materiálem, který se bude o cenu v říjnu ucházet, je pracovní sešit Hledá se Puffy. Ten je součástí první ucelené řady učebnic informatiky pro první stupeň, která vznikla ve stejném nakladatelství.